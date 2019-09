Prima soție a lui Alex Velea a suferit o transformare colosală după divorț! Cum arată Ana acum

În urmă cu cinci ani, Alex Velea a divorțat de soția lui, Ana, într-un mare secret. Cei doi au mers la notar cu actele pregătite, fără tam-tam și prea mult lucruri de împărțit, iar despărțirea s-a produs imediat. Acum, fosta lui soție este total schimbată, datorită unei radicale schimbări de look.

Fosta soție a lui Alex Velea a trecut prin mai multe schimbări, după divorț, însă acum a ajuns de nerecunoscut. Ana a publicat o fotografie pe contul ei de Facebook în care apare cu părul împletit, dar și mult mai slăbită decât o știa toată lumea.

Între timp, ea a absolvit Universitatea Carol Davila și a devenit medic psihiatru cu acte în regulă. Ea nu a mai apărut în public după ce a încetat să mai fie ”doamna Velea”.

Ana și Alex Velea s-au cunoscut în 2008 iar doi ani mai târziu s-au căsătorit. La acea vreme, Alex Velea era la începutul carierei, într-o perioadă în care celebritatea a venit rapid și l-a luat pe neașteptate. Nași le-au fost Andreea Bănică și Lucian Mitrea. Divorțul celor doi s-a produs în 2014 și la scurtă vreme Alex s-a cuplat cu Antonia.

”Acum câțiva ani am avut o perioadă în care nu mă regăseam, când eram căsătorit cu Ana, de aceea nu a funcționat căsnicia. Nu eram Alex Velea pe care l-au crescut părinții mei. S-a întâmplat înainte s-o cunosc pe Antonia. Nici cu familia mea nu vorbeam, nu mă simțeam eu mândru. Îmi doream o familie de care nu aveam parte, am format-o alături de Antonia, ea mi-a dat ce mi-am dorit”, a povestit Alex Velea cu ceva vreme în urmă pentru ciao.ro.