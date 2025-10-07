Acasă » Știri » Prima țară din lume care este condusă de femei: președintă, vicepreședintă și prim-ministru

De: Anca Chihaie 07/10/2025 | 12:09
Foto: Profimedia

Dacă vă vine să credeți sau nu aceasta este prima țară condusă de femei! Țara a reușit reducă cu 81,1% diferența dintre genuri, fiind pe locul opt în clasamentul global, un record istoric. Iată  despre ce este vorba!

Acest succes este susținut de o configurație politică neobișnuită. Pentru prima dată în Africa, atât președintele, cât și vicepreședintele unui stat sunt femei. Această schimbare nu doar că reprezintă un progres politic, ci arată și un angajament real al țării față de promovarea femeilor în poziții de conducere, care până acum nu mai  exista.

Namibia, o țară din sudul Africii cu aproximativ trei milioane de persoane, se distingere ca cel mai bun stat din Africa în ceea ce privește egalitatea între genuri și este singura țară din Africa care s-a plasat în topul 10 la nivel mondial, conform Raportului Global privind Lacunele de Gen 2025 al Forumului Economic Mondial (WEF).

Evoluția Namibiei în privința egalității de gen este rezultatul unei strategii bine organizate și coerente. Legislația care impune cote pentru femei și măsuri de acțiune afirmativă a ajutat la normalizarea prezenței femeilor în guvern și în parlament, ceea ce a influențat atât politica publică, cât și percepția socială despre rolul femeilor în conducere. În prezent, femeile dețin cam 40,2% din funcțiile ministeriale și 37,7% din locurile din parlamentele din Africa de Jos al Saharei, ceea ce confirmă faptul că Namibia se consideră un model pentru regiune. 

Raportul arată că egalitatea în regulament nu înseamnă echitate în viața de zi cu zi. Namibia se confruntă încă cu mari provocări, cum ar fi sărăcia, șomajul la tineri și lipsa de acces la tehnologie, probleme care afectează mai mult pe femei, mai ales în zona rurală și în comunitățile marginalizate. Pe plan global, raportul arată că femeile reprezintă 41,2% din forța de muncă, dar doar 28,8% din pozițiile de conducere superioară.

Progresul este încă unul încet. La ritmul actual, ar fi nevoie de aproximativ 135 de ani pentru a atinge egalitatea economică și de 162 de ani pentru ca femeile să fie reprezentate complet în politică.

Cele trei femei ce conduc Namibia

Netumbo Nandi-Ndaitwah s-a născut pe 29 octombrie 1952 și a devenit prima femeie președinte al Namibiei, funcție pe care o ocupă de la 21 martie 2025. Înainte de a deveni președinte, a fost vicepreședinte între 2024 și 2025, iar în urma cu mai mulți ani, a ocupat mai multe posturi importante în guvern și în cadrul partidului SWAPO, având o carieră politică de peste 57 de ani.

Lucia Witbooi, născută pe 21 martie 1961, este profesoră și politiciană din Namibia. Din 2025 este vicepreședinte al țării. Înainte de această funcție, a fost membră a Adunării Naționale între 2009 și 2025, contribuind la elaborarea politicilor și reprezentarea cetățenilor pe parcursul mai multor mandate.

Saara Kuugongelwa-Amadhila s-a născut pe 12 octombrie 1967, în Okahao, regiunea Omusati. Ea este prima femeie prim-ministru a Namibiei, funcție pe care o ocupă de la 21 martie 2015. Membra partidului SWAPO, Kuugongelwa-Amadhila a participat la viața politică a țării încă din 1995, iar între 2003 și 2015 a condus Ministerul Finanțelor, contribuind la dezvoltarea economică a Namibiei.

