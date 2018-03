Delia a fost fotografiată zilele trecute intrând într-o clinică de fertilizare, însă motivul este cu totul altul, față de ce s-a speculat. Artista a mărturisit că a mers să își facă niște controale de rutină, pentru că nu trebuie să mergi la medic în ultimul stadiu de cancer.

”Am vrut să postez ceva, dar am uitat. Mi se pare o chestie de bun simț să mergi să își faci un control din când în când. Mergeți și făceți-vă analize și aș vrea să rog oamenii să nu mai rămână surprinși când văd oameni că merg la doctor. Nu trebuie să mergi în ultimul stadiu de cancer. Nu înseamnă nici că mor, nici că am pățit vreo dramă. Mă duc să-mi fac analize pentru că nu vreau să am probleme în viitor. Vreau să trăiesc bine și frumos. Nu mergi la doctor doar când ești însărcinată.”, a declarat Delia Matache.

De când a apărut Jessica, nepoțica ei, Delia este foarte fericită , fiind o trăire intensă pentru ea. ”Oana este tot Oana, doar că o variantă mai îmbunătăţită. Micuţa surorii mele m-a făcut să fiu fericită. A fost o trăire intensă pentru mine. Nu e o artă să schimbi un scutec. Te obişnuieşti. Viaţa îţi dă timp să te obişnuieşti cu toate.”, a mai spus artista.

Delia a împlinit 36 de ani

Luna trecută, Delia a împlinit frumoasa vârstă de 36 de ani şi a petrecut alături de cei dragi până dimineaţă. Ca locaţie, vedeta a ales un pub din Centrul Vechi, pe care îl deţine soţul ei, Răzvan Munteanu, şi s-a distrat cu cei mai buni prieteni, dar şi colegi de breaslă.

Printre invitaţi s-au numărat şi Răzvan Simion, împreună cu Lidia Buble, care i-au adus un cadou inedit Deliei, cei doi au surprins pe toată lumea când şi-a făcut apariţia cu un mandarin la ghiveci. La fel ca şi cei prezenţi, artista a rămas uimită şi a filmat momentul.