Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului Bolt: ”Mi-a zis doar că îi pare rău. Nu se aștepta să fie văzut de cineva”

Andrei Jianu este agentul de poliție care a intervenit în altercația de miercuri seară din București, când un livrator asiatic a fost jignit și luat la bătaie de un tânăr român de 20 de ani. Polițistul a povestit pas cu pas cum s-au întâmplat lucrurile. De asemenea, reprezentanții Bolt, firma la care lucra angajatul străin, a avut o primă reacție.

În noapte de marți, 26 august, un livrator asiatic a fost jignit și luat la bătaie de un tânăr din București. Agresorul l-a acuzat pe străin că este un ”invadator” și că fură locurile de muncă ale românilor. În semn de protest, românul i-a vorbit urât asiaticului și i-a dat un pumn în față.

Prima reacție a polițistului care l-a apărat pe asiaticul lovit de un român

Incidentul a fost văzut de polițistul Andrei Jianu, care tocmai terminase programul de lucru. Bărbatul se îndrepta spre casă, iar la un moment dat a văzut cum livratorul este agresat în plină stradă. Polițistul nu a stat mult pe gânduri și a luat atitudine. În timp ce era imobilizat, agresorul i-a mărturisit polițistului că nu se aștepta ca cineva să îl vadă și că îi pare rău.

Neînduplecat de cele declarat, Andrei Jianu l-a imobilizat pe atacator și l-a predat colegilor de la Secția 7 de Poliție din București. Tânărul de 20 de ani care l-a agresat pe asiatic a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„În data de 26.08, anul curent, după terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetăţean care era agresat fizic de către altul. Motiv pentru care m-am apropiat de aceştia, somându-l pe agresor. Acesta a început să fugă după ce m-a auzit, dar a fost imobilizat. Colegii mei, fiind în faţa secţiei de Poliţie pentru că urmau să intre în schimbul 3, m-au auzit şi au venit să mă ajute să-l încătuşez. Ulterior, acesta a fost dus la sediul secţiei de Poliţie.

Mi-a zis doar că-i pare rău, nu se aştepta să fie văzut de cineva. Voia s-o sune pe mama lui. Nu a ripostat, mama lui a venit, de asemenea, la secţia de poliţie. Doamna nu a avut nicio reacţie. Cetăţeanul agresat mi-a mulţumit, era foarte speriat. La Secţia 7 Poliţie a fost dispusă reţinerea acestuia, iar în urma probatoriului a primit mandat de 30 de zile

S-a mai întâmplat să-mi fac meseria în timpul liber. S-a întâmplat cred că în urmă cu 2 ani când tot aşa veneam la secţia de poliţie şi am văzut un cetăţean care alerga. Era alergat de colegii mei, fugea de ei. S-a nimerit să fiu în zonă, l-am imobilizat şi a fost condus la secţie”, a declarat Andrei Jianu.

Bolt, prima reacție după incidentul din Capitală

După nefericitul incident, Mantas Čižas, reprezentant al companie Bolt, regional PR Manager, a oferit o primă reacție. Acesta a condamnat vehement atitudinea agresorului și a subliniat importanța muncii prestate de curieri și respectul pe care aceștia trebuie să îl primească din partea celor care beneficiază de serviciile lor.

”În legătură cu incidentul de miercuri seară, când un curier a fost agresat pe stradă de către un tânăr, Bolt condamnă vehement astfel de comportamente violente, alimentate de rasism. În cazul unei anchete a autorităților, Bolt le va furniza orice informație pe care o are la dispoziție în legătură cu acest caz. Toți curieri trebuie tratați cu respect, pentru că furnizează servicii care permit consumatorilor un grad crescut de confort și eficiență”, a declarat Mantas Čižas, reprezentant al companie, pentru wowbiz.

Situație halucinantă pe străzile din Capitală! Un livrator nepalez a fost atacat, fără motiv, de un tânăr

