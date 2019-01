Primele declarații ale unui prieten de-al elevului care și-a înjunghiat profesoara: ”S-ar fi dus la liceu după cealaltă profesoară”

Au apărut primele declarații ale unui prieten de-al elevului din Ploiești care și-a înjunghiat profesoara. Noi detalii au ieșit la iveală!

T.C. a povestit că Mihai Nițescu era un copil liniștit. Lucrul însă care l-ar fi determinat să recurgă la un asemenea gest extrem ar fi fost faptul că în urmă cu câțiva ani el a rămas repetent la matematică. Cu toate acestea, nu victima lui, profesoara Andreea Alexe ar fi fost „vinovată” de situația lui școlară de la momentul respectiv.

„Noi am fost colegi în clasele a 9-a și a 10-a, el venise la noi în clasă după ce rămăsese repetent tocmai la matematică, dar cu o altă profesoară. Era un tip super retras, tăcut, stătea mai mereu în ultima bancă. Nu era agresiv deloc, era un copil ok. Doamna Alexe (profesoara pe care a înjunghiat-o, n.r.) avea cât de cât grijă de el. Îl ajuta să înțeleagă mai bine materia și îl trecea clasa, într-un final, cu media 5, îi acorda în fiecare an o șansă. Și în clasa a 11-a el a fost la fel de tăcut. Nu s-a prea schimbat. Eu sunt de părere ca el s-ar fi dus la liceu după cealaltă profesoară de matematică (cea care l-a lăsat repetent, n.r.). Asta e teoria mea. Altfel nu îmi explic” a declarat T.C. pentru spynews.ro.

Profesoara este în stare gravă

Surse din cadrul anchetei au transmis că victima atacului de la Liceul „Spiru Haret” din Ploiești se află în stare gravă și este sub supravegherea medicilor. Profesoara de matematică de 43 de ani, soția unui judecător de la Judecătoria Ploiești, a suferit o plagă prin înjunghiere, abdominal, penetrantă, cu șoc hemoragic. Potrivit unor surse medicale, se pare că lovitura ar fi atins vezica.

La liceul unde a avut loc atacul, controlul accesului în unitatea școlară se asigura de un angajat al instituției de învățământ, iar accesul agresorului în incintă s-ar fi făcut cu un grup mai mare de elevi, atacatorul profitând de momentul creat.

„În data de 29.01.2019, în jurul orelor 12:54, prin SNAU 112, s-a primit un apel telefonic de la un cadru didactic de la Colegiul Național Spiru Haret Ploiești, care a sesizat faptul că o colegă aflată în cancelarie este înjunghiată în abdomen de un elev, solicitând ambulanța”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Prahova.