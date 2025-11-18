Acasă » Știri » Primele imagini cu fiul Ilonei Brezoianu și al lui Andrei Alexandru! Vedeta Antenei 1 a fost asistată de soț în sala de nașteri

De: Denisa Iordache 18/11/2025 | 21:03
Ilona Brezoianu trăiește cele mai frumoase și emoționante momente din viața ei! Actrița și-a ținut astăzi, 18 noiembrie 2025, bebelușul pentru prima dată în brațe și a împărtășit prima fotografie cu el. Vezi mai mult în articol!

Actrița dădea vestea cea mare în luna mai a acestui an, când spunea că va deveni mămică, luându-și toți fanii prin surprindere. Acum, visul ei a devenit realitate și trăiește clipe de neuitat pe care a ales să le împărtășească cu urmăritorii ei.

Primele imagini cu fiul Ilonei Brezoianu și al lui Andrei Alexandru

Emoționată și bucuroasă că și-a cunoscut bebelușul, Ilona a postat prima fotografie în care îl pupă pe nou-născut și i-a acoperit fața cu o inimă. Alături de imaginea de milioane, ea a atașat un mesaj emoționant despre „blonduțul” pe care l-a adus pe lume. De asemenea, ea a avut și un mesaj pentru Andrei, soțul ei.

„Am făcut livrarea astăzi… Un pachețel blonduț de nota 10. A fost cea mai frumoasă zi a noastră. A mea și a lui Andrei. (…) Te iub @ril_andrei. A fost divin, mă simt bine și mă bucur tare mult”, este o parte din mesajul Ilonei Brezoianu.

Pozele postate de Ilona Brezoianu. Sursă: Instagram

Ilona și Andrei s-au cunoscut în anul 2023 și au ținut povestea lor departe de public pentru o perioadă. Relația lor a evoluat rapid și discret, până când actrița s-a decis să vorbească public despre omul care îi face zilele mai frumoase. A urmat marele „DA!” în iulie 2024, înconjurați de prieteni și familie, iar povestea lor de dragoste a cunoscut doar evoluție din acel moment. Astăzi, cei doi au mai bifat o zi cu însemnătate din viața lor, zi pe care nu o vor uita niciodată.

Momente de confuzie la filmările ”Te cunosc de undeva”, după ce s-a aflat că Ilona Brezoianu e însărcinată! Mihai Petre a povestit tot: ”Nu voiam să scap ceva din greșeală!”

Ilona Brezoianu a rezolvat misterul: ce a trebuit să facă pentru a-i lua locul Andreei Bălan! ”M-am stresat foarte tare!” Sfaturi de la juratul de profesie

