Primele imagini cu Raluca Pastramă însărcinată! CANCAN.RO a dat vestea în exclusivitate, iar acum vă prezintă cum arată tânăra în luna a șasea! + Imagini exclusive cu iubitul brunetei

Raluca Pastramă este însărcinată! Era bomba zilei, pe care CANCAN.RO a ”detonat-o”, în exclusivitate! Ulterior, bruneta avea să confirme, mai mult, a dat detalii despre venirea pe lume a celui de-al treilea copil al ei, fiind gravidă în șase luni. CANCAN.RO vine acum cu nouă exclusivitate: primele imagini cu Raluca și iubitul ei, Ibrahim, după vestea cea mare care a luat prin surprindere lumea showbiz-ului.

Secretul a ținut șase luni! Destul de mult, dar, până la urmă, CANCAN.RO afla că Raluca Pastramă se pregătește să devină mamă pentru a treia oară (Vezi AICI detalii)!

”Sunt gravidă. Suntem foarte fericiți. Ibrahim mi-a dovedit că mă iubește, iar acest copil este rodul dragostei noastre. Nu am vrut să vorbesc până acum despre acest lucru pentru că nu-mi place să fiu subiect de presă”, au fost cuvintele Ralucăi, pentru cititorii site-ului nostru.

Raluca Pastramă mai are două fetițe, Rosa și Maria, dintr-o relație anterioară, și trăiește din nou iubirea alături de Ibrahim, un bărbat de 27 de ani, de origine arabă, pe care l-a cunoscut vara trecută și de care s-a atașat foarte mult

De altfel, dovada cea mai clară este că a rămas însărcinată, iar cei doi așteaptă, plini de entuziasm, minunea din viața lor, o fetiță.

Primele imagini cu Raluca Pastramă însărcinată! Unde a dus-o iubitul ei, Ibrahim

Aproximativ trei luni mai au de așteptat, dar, până atunci, bărbatul este atent la toate mișcările celei căreia i-a declarat iubirea. Pentru că Raluca are nevoie, în aceste momente, de o atenție maximă, de care, de altfel, are parte în fiecare zi.

Paparazzii CANCAN.RO aveau să-i surprindă pe cei doi la scurt timp după marele anunț, iar cititorii noștri pot astfel „savura” primele imagini cu Raluca Pastramă însărcinată, dar și cu iubitul ei, Ibrahim.

Vineri, cei doi aveau să iasă din casă, iar Ibrahim, galant, i-a deschis Ralucăi portiera mașinii, apoi a supravegheat-o, din priviri, cum se instalează în scaun. A trecut la volan și a dat cheie. Cei doi ajungeau la destinație: grădinița pe care Raluca o patronează și administrează.

Ibrahim a coborât în același timp cu iubita lui însărcinată și a deschis imediat portbagajul. Timp în care Raluca a trecut pe lângă el și i-a zâmbit.

Burtica de graviduță capătă contur, chiar dacă o ascunde bine sub o rochie lărguță. Raluca e plină de viață, chipul ei radiază, dar are și cine s-o alinte, Ibrahim.

În timp ce Raluca s-a asigurat și a traversat, partenerul ei de viață a scos din portbagaj un bax de cola, apoi și-a luat geaca din mașină și și-a urmat iubita. La intrarea în grădiniță, acolo se încheia „itinerariul”. Ibrahim i-a înmânat Ralucăi sticlele de suc, a sărutat-o, apoi s-a întors la mașină și a părăsit zona. Urmând să revină peste câteva ore, pentru a-și lua iubita acasă.

