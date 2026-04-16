Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul din Snagov a fost condus pe ultimul drum

David, tânărul de 20 de ani care se afla pe locul din dreapta în accidentul tragic petrecut chiar în ziua de Paște, în zona Snagov, este condus astăzi pe ultimul drum. Familia, prietenii, apropiații și toți cei care l-au cunoscut s-au adunat astăzi, 16 aprilie, pentru a-și lua rămas bun de la el.

O plimbare obișnuită s-a transformat într-o tragedie cumplită, în Snagov. Doi tineri de doar 20 de ani și-au pierdut viața în urma unui accident rutier devastator, produs pe un drum din apropierea pădurii.

Mașina în care se aflau s-a răsturnat, după ce șoferul, un tânăr pe nume Mihai, ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, pe un tronson neiluminat. Impactul a fost fatal, iar cei doi prieteni, ambii în vârstă de 20 de ani, nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

David, înmormântat astăzi

În urma tragediei de la Snagov a rămas doar durere. Ieri, 15 aprilie, a fost înmormântat Mihai, tânărul care se afla la volanul bolidului în momentul accidentului. Astăzi este condus pe ultimul drum și David, cel care s-a stins din viață pe scaunul din dreapta a mașinii, în zi de mare sărbătoare.

Pentru cei care l-au iubit pe David este o zi extrem de grea. Lacrimile și tăcerea spun mai multe decât ar putea să o facă acum cuvintele. În memoria tânărului pasager au fost realizate două tablouri mari, decorate cu flori, trandafiri albi și roșii. Totodată, apropiații au atașat fotografii care îl surprind zâmbind.

Prietenii băiatului au ales să poarte tricouri albe cu fotografia sa imprimată, în semn de ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc la o biserică în Dobroești.

Cei care i-au cunoscut pe cei doi tineri implicați în accident susțin că erau liniștiți, respectuoși și mereu cu bun-simț. Vestea că nu mai sunt în viață a venit ca un șoc pentru apropiați.

„Sunt băieți cuminți. Nu făceau incidente absolut deloc. Era un băiat de nota 10. N-aveam cuvinte. Era un copil exemplu, dacă mă întâlneam cu el de cinci ori pe stradă, ‘Să trăiți! Să trăiți!'”, spuneau cei care i-au cunoscut pe băieți”, spun cei care i-au cunoscut, potrivit observatornews.ro.

