Primii concurenți care și-au încercat norocul la The Ticket de la Antena 1. Delia a filmat ce trucuri știu să facă

După ce a scos din grila de programe iUmor, Antena 1 se pregătește să dea lovitura cu un nou show, cu o distribuție de excepție. Acesta poartă semnătura Monei Segal și a lui Mihai Bendeac, care a revenit în echipa postului de televiziune. Cea mai nouă producție a trustului va fi tot un show de talente și poartă numele The Ticket. Până la marea premieră, Delia a dezvăluit atmosfera de pe platourile de filmare, dar și primii concurenți care și-au încercat norocul.

Antena 1 se pregătește de lansarea noului show TV The Ticket. Vedete cu nume grele și concurenți aflați la prima participare la un show de televiziune, precum și un format inedit, acestea ar fi ingredientele cu care producătorii pregătesc noul proiect ce va fi difuzat la Antena 1, în locul iUmor.

Primii concurenți care și-au încercat norocul la The Ticket de la Antena 1

Noua emisiunea de la Antena 1 va aduce în fața publicului noi concurenți talentați, dar pe care publicul nu i-a mai văzut și în alte emisiuni. Prezentatorii sunt Cătălin Bordea și Nelu Cortea, iar la masa juraților se vor instala: Mihai Bendeac, Delia, Micutzu, Anca Dinicu și Maurice Munteanu.

Recent, Delia le-a arătat celor curioși și ce se întâmple pe platourile de filmare, care este atmosfera și ce talente au primii concurenți care și-au încercat norocul la The Ticket. Artista a postat în mediul online un scurt filmuleț în care le arată fanilor ce se întâmplă în culisele show-ului.

Cât despre talentele prezentate de primii concurenți, Delia a surprins un moment de echilibristică. În filmarea postată, unul dinte concurenți defilează grandios cu mai multe pahare pe cap.

Publicul va juca un rol important în noua emisiune de la Antena 1

Spre deosebire de formatele clasice de tip talent show, noul proiect al Antenei 1 mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important ca aptitudinea în sine.

Un alt element care diferențiază formatul de toate cele de până acum este recompensa imediată: concurenții pot câștiga bani pe loc, în funcție de reacția pe care o generează în sală și în fața juriului. Este un sistem care oferă recunoaștere instantă, valabilă în timp real.

Așadar, dacă momentul convinge, concurenții nu pleacă acasă doar cu aplauze, ci și cu bani în buzunar. O sută de oameni au fost aleși în public, iar aceștia vor oferi prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. La finalul fiecărei ediții, jurații sunt cei care vor trimite un concurent direct în marea finală. Show-ul va debuta în septembrie.

