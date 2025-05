Primul interviu cu Damaris Lupu, după ce a câștigat ”Românii au talent”, de pe PRO TV: ”O să plătesc, poate reușesc!” Prima dorință, înghețată în parc!

Damaris Lupu, fetița de 15 ani, din Tecuci a impresionat o țară întreagă cu numărul ei de contorsionism și acrobație prezentat pe scena de la “Românii au talent”. Și-a descoperit singura flexibilitatea și a exersat urmărind tutoriale pe youtube. S-a antrenat inclusiv în fața blocului, pe covor, pentru a avea spațiu suficient. Chiar înainte de marea finală, concurenta ne-a spus că trebuie să vină cu un număr foarte bun, care să le placă oamenilor. “Nu neapărat ca să mă voteze, numai ca să nu fie dezamăgiți că m-au votat până acum”, spunea ea. Damaris Lupu a câștigat, vineri seară, marele trofeu Românii au talent, sezonul 15, premiul în valoare de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat concurent. Ce va face mai departe pentru a-și urma visul ne-a spus într-un interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO.

Plecată dintr-un oraș mic și cu o poveste care a emoționat o țară întreagă, Damaris Lupu a sfidat nu doar gravitația, ci și orice așteptare cu numărul ei de contorsionism.

Damaris Lupu: “Nu mă așteptam să fiu pe locul unu”

CANCAN.RO: Felicitări, ai demonstrat că nu există, nu se poate! Te așteptai să câștigi sezonul 15 “Românii au talent”?

Damaris Lupu: Și da, și nu. Adică am avut momente în care mă gândeam că pot să câștig și momente în care nu mă gândeam că pot să câștig.

CANCAN.RO: Ce emoții ai experimentat în așteptarea rezultatului final?

Damaris Lupu: Nu prea am avut emoții decât atunci când am văzut că sunt printre primii trei. Adică am stat acolo și am zis că, nu știu, poate sunt pe locul trei sau doi, dar nu mă așteptam să fiu pe locul unu. De atunci am început să am emoții când am rămas eu cu Sara.

CANCAN.RO: Cum ți-ai gândit momentul de acrobație și contorsionism?

Damaris Lupu: Păi după preselecții, prin februarie, m-a ajutat doamna Evelin Marinov să mă duc la București să facă antrenamente serioase, pentru că vreau să fac pe șarfă și pe cerc și așa am pregătit ambele momente. După semifinală, am mai repetat momentul pentru finală, două ore pe zi, așa.

Adică eu mergeam o dată pe săptămână la acea doamnă și în restul săptămânii la o sală de fitness. Lângă avea și un biliard pe care l-a închis pentru mine ca să pot să mă pun pe cerc și pe eșarfă.

CANCAN.RO: Doamna de care vorbeai este o antrenoare din București. Practic la tine în oraș nu există antrenori care să te pregătească pentru asta, nu?

Damaris Lupu: Da.

Damaris Lupu: „Pentru a-mi urma visul o să merg pe cele mai mari scene ale lumii și poate o să reușesc să fac propriile mele spectacole”

CANCAN.RO: Spuneai că viața ta deja s-a schimbat. Ce vei face mai departe pentru a-ți urma visul?

Damaris Lupu: Păi, pentru a-mi urma visul o să merg pe cele mai mari scene ale lumii și poate o să reușesc să fac propriile mele spectacole, o să plătesc antrenamente profesioniste ca să pot să iau mai în serios treaba asta cu aerian ca să pot să fiu mult mai sigură pe mine.

CANCAN.RO: Ce sfaturi ți-a dat mama la finalul acestui concurs, având în vedere că ea te-a susținut să te inscrii la România cu Talent?

Damaris Lupu: Să continui tot așa și să mă bucur de premiu.

CANCAN.RO: Ce vei face cu premiul?

Damaris Lupu: O să investesc în cariera mea de contorsionism și poate o să am și o sală când voi fi mare.

CANCAN.RO: Ce dorință îți vei îndeprimi cu ocazia zilei de 1 iunie?

Damaris Lupu: O să merg în parc să mănânc o înghețată.

