Cel mai iubit show de televiziune – „Românii au talent” – ajunge la finalul sezonului cu nr 15. Diseară, de la 20.30, la Pro TV, cei 10 concurenți trimiși de public în marea finală își vor prezenta momentele memorabile pentru a cuceri publicul, dar și marele premiu. Ultimul cuvânt îl vor avea telespectatorii, care, prin vot, vor face departajările. CANCAN.RO le-a luat pulsul celor mai talentați români înainte de finala de 120.000 de euro.

Indiferent de vârstă, show-ul “Românii au talent” le dă posibilitatea celor mici, dar și celor mari să ajungă pe cea mai vizibilă scenă. Vise mari, momente gândite în detaliu, unii dintre concurenți au uimit publicul prin forță, alții au cucerit prin sensibilitate, dar toți au demonstrat că locul lor este în lumina reflectoarelor. Pe lângă marele premiu de 120.000 de euro, locul al doilea va primi 20.000 de euro, locul al treilea 10.000 de euro, iar cel mai original moment va fi premiat cu un cec în valoare de 10.000 de euro.

Damaris Lupu, Sara Hanț și Marius Moldovan au fost primii concurenți care au intrat în cursa pentru marele premiu, fiind votați de public în prima semifinală LIVE.

Damaris Lupu: „Am zis că dacă nu merg la „Românii au talent”, cred că mă las de treabă”

CANCAN.RO: Ce sau cine te-a motivat să participi la Românii au talent?

Damaris Lupu: Faptul că m-am apucat de contorsionism m-a motivat din prima să mă duc pe o scenă, pentru că am văzut la Andreea Tucaliuc. Eu singură m-am înscris și am zis că dacă nu merg la „Românii au talent”, cred că mă las de treabă, că deja trecuse foarte mult timp. Dintotdeauna am vrut să merg pe o scenă. De când era mică voiam să îmi găsesc, cum ar veni, talentul să merg pe o scenă. Bineînțeles că scena de la „Românii au talent” e cea mai potrivită. O să-mi fie dor după finală de această emisiune.

CANCAN.RO: Cum a fost experiența trăită în acest show și faptul că ai ajuns în finală?

Damaris Lupu: A fost o experiență foarte frumoasă, mai ales în audiții, când am luat Golden Buzz și în semifinală când m-a urmărit toată lumea live. Nu mă așteptam deloc să intru și în finală. Și acum că sunt în finală înseamnă că trebuie să vin cu ceva foarte bun și să le placă oamenilor, nu neapărat ca să mă voteze, numai ca să nu fie dezamăgiți că m-au votat până acum.

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit acest talent și cine te-a susținut în acest sens, în perfecționarea lui?

Damaris Lupu: Eu mi-am descoperit talentul de pe youtube. Dansam, mă dădeam cu rolele. La un moment dat am zis că rămân pe contorsionism că mă tot îndoiam, făceam balet prin casă, bineînțeles. Și mama m-a motivat în continuare și fratele “o să poți, o să fi pe scene”. Am ajuns aici datorită mamei care m-a susținut.

Damaris Lupu: „Poate o să fac propriile spectacole când o să fiu destul de mare și când o să am destulă experiență”

CANCAN.RO: Care crezi că sunt aturile tale în marea finală a showului „Românii au talent”?

Damaris Lupu: Poate că am venit cu ceva nou, cu cercul și că am învățat într-un timp scurt.

CANCAN.RO: Ce vei face cu banii, dacă vei câștiga marele premiu sau un alt premiu pus în joc?

Damaris Lupu: Dacă voi câștiga vreun premiu, o să investesc în continuare în cariera mea de contorsionist. Poate o să fac propriile spectacole când o să fiu destul de mare și când o să am destulă experiență. Vreau să plătesc cursuri ca să mă apuc serios cum ar veni de treaba asta.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața ta în urma apariției de la Românii au talent?

Damaris Lupu: Deja mi s-a schimbat viața. Adică m-au ajutat foarte mulți oameni să găsesc o sală să mă antrenez, să mă duc la București, să primesc antrenamente profesioniste. Deja mi s-a schimbat viața în foarte bine. Cred că după „Românii au talent” o să fie încă un drum spre o ușă care se va deschide și o să am mai multe oportunități. Chiar îmi îmi doresc să fiu chemată mai des. Aș vrea să fiu chemată oriunde se poate, dar în special la „America’s Got Talent”, pentru că mi se pare o emisiune la fel de frumoasă ca „Românii au talent” și acolo cred că este un public mult mai mare.

Aș vrea, dacă o să fie posibil, să fac pe viitor, când voi fi mai mare, propriile mele spectacole și să fiu așa într-o sală foarte înaltă. Dacă o să câștig sau o să am posibilitatea să fac cursuri, să fac și pe eșarfă, cerc, aerian și să fac propriile mele spectacole.

Sara Hanț: „În primul rând i-aș da tatei un rinichi, că tata face dializă, și aș investi foarte mult în muzica și în sănătatea mea”

CANCAN.RO: Ce sau cine te-a motivat să participi la „Românii au talent”?

Sara Hanț: M-a motivat profesoara mea de canto. Mama și eu nu prea am vrut, pentru că ziceam că nu sunt pregătită. “Hai să încercăm!” mi-a zis profesoara mea de canto. Și am încercat și am ajuns până în marea finală.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre experiența trăită în acest show și faptul că ai ajuns în marea finală?

Sara Hanț: Am trăit niște momente foarte frumoase. Nu mă așteptam să ajung în marea finală.

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit acest talent și cine te-a susținut în acest sens, în perfecționarea lui?

Sara Hanț: Stăteam în casă și sora mea cânta, toată familia cântă. Cânta melodii în engleză, în română și eu făceam după ea, nici nu știu ce vorbeam pe acolo. Și atunci m-a filmat mama în casă cântam muzică populară și eram foarte micuță, aveam vreo 3-4 ani. Iar o doamnă Simionescu mi-a zis să vin la un concurs de-al lor. Și de atunci am început să merg la concursuri.

CANCAN.RO: Care crezi că sunt atuurile tale în marea finală a show-ului „Românii au talent”?

Sara Hanț: Cred că va atrage foarte mult publicul vocea mea, reacțiile și povestea mea.

CANCAN.RO: Ce vei face cu banii dacă vei câștiga marele premiu sau un alt premiu pus în joc?

Sara Hanț: În primul rând i-aș da tatei un rinichi, că tata face dializă și aș investi foarte mult în muzica mea să ajung foarte departe și în sănătatea mea.

Sara Hanț: „Nu mai râde nimeni de mine”

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața ta în urma apariției de la „Românii au talent”?

Sara Hanț: Deja s-a schimbat total. Când am luat Golden Buzz era totul diferit. Eu înainte nu aveam prieteni, aveam doar o singură prietenă de la canto, Iza, și restul nimeni nu mă băga în seamă. De exemplu, râdeau de mine unii că nu pot să folosesc mâna, își băteau joc și după ce am luat Golden Buzz am avut mulți prieteni. Mi-am făcut și aici chiar mulți prieteni și mă bucură foarte mult chestia asta.

CANCAN.RO: Și-a schimbat lumea atitudinea față de tine?

Sara Hanț: Da, și-a schimbat-o total. Toată lumea acum crede că am talent. Nu mai râde nimeni de mine.

Marius Moldovan: „Cred că lucrul ăsta, nu știu, m-a făcut cumva să fiu plăcut”

CANCAN.RO: Ce sau cine te-a motivat să participi la Românii au talent?

Marius Moldovan: M-au făcut să vin cei din mediul online, care au pus un fel de presiune pe mine. Au spus “noi suntem lângă tine. Tu mergi înainte, indiferent de ce o să fie!“. Lucrul acesta m-a făcut să vină aici și fără să mă aștept, fără să-mi dau seama, să ajung atât de departe, încât parcă e un vis. Dar mă uit în jur și văd că e realitate.

CANCAN.RO: Ce pot să ne spui despre experiența trăită în acest show și faptul că ai ajuns în finală?

Marius Moldovan: Aș dori să treacă cât mai multe persoane prin această experiență, pentru că e una plăcută, una din care te poți modela ca om și ai ce învăța acolo. Te motivează, te pune un pic mai sus, să te simți un pic altfel. Eu vin dintr-un mediu, pot să zic un pic mai jos, nu ca societate, mediu în care nu am fost susținut, n-am auzit un cuvânt frumos sau un “Bravo! Bă, copile, poți!” Dar aici când am venit am avut toate lucrurile astea și clar contează foarte mult, cred că pentru orice persoană, nu numai pentru mine.

Nici mie nu-mi vine să cred că am ajuns în finală. Îți dă o stare, nu știu, de panică mai mult, emoție, nu prea înțeleg exact, dar mă simt ca la furat de cireșe. Să fac bine să nu mă prindă omul. Deci e un lucru foarte frumos, e greu de explicat în cuvinte bucuria, dar e fain!

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit acest talent și cine te-a susținut în acest sens, în perfecționarea lui?

Marius Moldovan: Talentul l-am descoperit un pic mai greu. Am tot cântat când mergeam în pădure cu calul, tot cântam. Copiii prin sat: “Fă-i cont de titktok la țăranul ăsta că o să ajungă departe! O să vedeți!”. Mi-au făcut cont de tiktok , m-am apucat, am pus telefonul în față, intra un om – doi, unul râdea, la altul îi plăcea și am început în câteva luni să cresc, să fiu apreciat, să strâng o comunitate înainte să vin la „Românii au talent”, de 20.000 de urmăritori. Ei m-au influențat. A fost o fată din București care m-a înscris, a făcut un complot și așa mai departe. Când am ajuns la preselecție acolo, vai de capul meu, atâta lume, oameni faini! Nu știau care cum să te întrebe lucruri mai faine. Și am ajuns în punctul în care să zic: am rupt din mediul online curajul de care am avut nevoie ca să ajung la „Românii au talent”.

CANCAN.RO: Care crezi că sunt atuurile tale în marea finală a show-ului „Românii au talent”?

Marius Moldovan:De multe ori nu știu să mă exprim atât de bine, dar lucrul ăsta simplu cred că oamenii îl apreciază atât de mult, pentru că am început să punem preț pe simplitate. Am început să iubim simplitatea și cred ăsta e farmecul meu, că sunt așa mai tăntălău și oamenilor le place. Ăsta e Marius! Și cred că lucrul ăsta, nu știu, m-a făcut cumva să fiu plăcut.

Marius Moldovan: „Ar fi să-l câștig pentru frați, pentru a le oferi ce părinții nu au putut să ne ofere”

CANCAN.RO: Ce vei face cu banii dacă vei câștiga marele premiu sau un alt premiu pus în joc?

Marius Moldovan: Dumnezeu știe ce e mai bine pentru om în viață, dar dacă ar fi să câștig acest premiu, nu ar fi să-l câștig pentru mine, ar fi să-l câștig pentru frați, pentru a le oferi ce părinții nu au putut să ne ofere. E un pic mai greu de explicat că eu nu-i mai văd ca pe frații mei, că-i cresc, îi văd copii și gata: sunt copiii mie și atât! Atunci eu mă gândesc, ca orice părinte, când nu voi mai fi, copiii mei ce o să facă? Că eu nu-i mai văd, dar, de bine, de rău, cât îmi dă Dumnezeu sănătate și putere și concursul ăsta-i în picioare și am speranța asta să pot să le fac o cămăruță a lor, să aibă ei o cămăruță, pătuțul lor, să pună capul să se culce când nu voi mai fi, că asta e viața în care noi trăim. Deci cam asta își face cu bănuții: să le ofer fraților ce părinții n-au putut să ne ofere și să o ducă un pic mai bine ca noi.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața ta în urma apariției de la Românii au talent?

Marius Moldovan: Viața mea a început să se schimbe de prima dată de când am apărut la „Românii au talent”, dar acum a început să evolueze. Atunci când pui un ou la incubator și aștepți să iasă un pui frumos. Exact așa a fost și cu mine, am venit, am avut încredere. Oamenii de la „Românii au talent” m-au format cumva, m-au pus undeva sus, au pus o lumină și au spus: Marius, e momentul tău! Deci e greu să explici, e fain și atât!

În cea de-a doua semifinală live, cei de acasă cei de acasă au decis că Simona Beșleagă, Miruna Ungureanu și Famous by D-Strict merită un loc în marea

finală.

Simona Beșleagă: „După câțiva ani de pregătire, am ajuns aici unde mi-am dorit să ajung de când era mică”

CANCAN.RO: Ce sau cine te-a motivat să participi la „Românii au talent”?

Simona Beșleagă: Mi-au sugerat mai multe persoane din mediul online ca să mă înscriu și am făcut asta de mai multe ori, când era mai mică, dar nu am trecut de preselecții. Dar de când cu tiktok-ul care a prins foarte bine, am ascultat sfatul oamenilor și am încercat să mai vin o dată și de asta dată am ajuns până în această etapă.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre experiența trăită în acest show și că ai ajuns în finală?

Simona Beșleagă: Experiența „Românii au talent” este una deosebită, mai ales atunci când nu te aștepți să ajungi la un asemenea nivel al competiției. Și pentru mine este ceva cu atât mai interesant, având în vedere că atunci când eram mai mică n-am reușit să ajung până în această etapă, iar acum, după câțiva ani de pregătire, am ajuns aici unde mi-am dorit să ajung de când era mică.

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit talentul?

Simona Beșleagă: Talentul nu l-am descoperit neapărat eu, pentru că de când eram mică îmi plăcea să cânt și părinții îmi povestesc că mă plimbam pe dealuri cu un aparat de radio și că învățam cântecele de acolo și le fredonam,. La un moment dat le-am spus că vreau să mă fac cântăreață și nu m-au mai putut convinge să-mi schimb ideea nici până în ziua de azi.

CANCAN.RO: Cine te-a susținut cel mai mult să-ți perfecționezi talentul?

Simona Beșleagă: M-a susținut întotdeauna familia, pentru că după ce au început să-și dea seama că mă gândesc la muzică ca la un lucru serios, au început să mă ducă prin concursuri, să-mi ia costume, instrumente și să se implice cât de mult au putut astfel încât eu să mă dezvolt frumos pe acest domeniu.

Simona Beșleagă: „Dacă voi câștiga unul dintre premii, mă gândesc să păstrez o parte din bani pentru viitor, pentru studiile mele muzicale și să investesc restul în cântece”

CANCAN.RO: Care crezi că sunt atuurile tale în marea finală a show-ului „Românii au talent”?

Simona Beșleagă: Atuurile mele ar putea fi faptul că pot să cânt atât vocal cât și instrumental, autenticitatea și originalitatea și faptul că vin de la țară, dar sunt mândră cu asta. Nu mă rușinez să vorbesc în graiul meu sau să cânt așa cum simt eu de fiecare dată când urc pe scenă.

CANCAN.RO: Ce vei face cu banii dacă vei câștiga marele premiu sau un alt premiu pus în joc?

Simona Beșleagă: Dacă voi câștiga unul dintre premii, mă gândesc să păstrez o parte din bani pentru viitor, pentru studiile mele muzicale și să investesc restul banilor în cântece, instrumente muzicale și eventual să-i strâng ca să-mi fac un studio de înregistrări.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața ta în urma apariției de la „Românii au talent”?

Simona Beșleagă: După apariția de la „Românii au talent” deja s-a schimbat viața mea foarte mult, pentru că deja mă cunoaște mult mai multă lume și deja mult mai mulți oameni mă susțin decât înainte să apar aici. Mai ales oameni care, la început, mă criticau. Consider asta un lucru important, pentru că am reușit să le demonstrez tuturor că se poate.

CANCAN.RO: Tu ești nominalizată chiar și la premiul de originalitate.

Simona Beșleagă: Este o bucurie foarte mare pentru mine, pentru că juriul m-a nominalizat pentru acest premiu. De fapt mulți oameni mi-au spus că m-ar reprezenta acest titlu de concurentul cel mai original din acest sezon. Așa că eu deja mi-am anunțat toți cunoscuții să mă voteze și care au putut deja au făcut-o și pentru asta le mulțumesc.

Miruna Ungureanu: „Au fost emoții foarte mari și stres. A fost minunat tot drumul până în finală”

CANCAN.RO: Ce sau cine te-a motivat să participi la „Românii au talent”?

Miruna Ungureanu: Mama mi-a zis că se fac din nou preselecțiile pentru „Românii au talent”, iar eu am zis că vreau să merg. “Sigur vrei? Că s-ar putea să nu-ți placă!” Și am zis da, vreau. Deci eu m-am motivat.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre experiența trăită în acest show și faptul că ai ajuns în finală?

Miruna Ungureanu: A fost o experiență foarte frumoasă. Nu știu dacă chiar ar fi o experiență pe care vreau s-o mai retrăiesc pentru că au fost emoții foarte mari și stres. A fost minunat tot drumul până în finală.

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit acest talent?

Miruna Ungureanu: De mică eram pasionată să ascult muzică. Ascultam muzică în mașină și mai și fredonăm. Și într-o zi a zis mama: “hai să te duc și eu undeva la canto, ca să nu mai stai degeaba acasă!”. Și am început printr-o simplă joacă. Apoi am tot început să cânt, să-mi placă, am schimbat profesorul și de atunci am început să facem canto intensiv. În perfecționarea talentului m-au ajutat părinții.

Miruna Ungureanu: „Simt că viața mea deja s-a schimbat”

CANCAN.RO: Care crezi că sunt aturile tale în marea finală a show-ului Românii au talent?

Miruna Ungureanu: Sper că voi transmite emoție. Sper să simtă și publicul emoția pe care eu o simt.

CANCAN.RO: Ce vei face cu banii dacă vei câștiga marele premiu sau un alt premiu pus în joc?

Miruna Ungureanu: Nu m-am gândit chiar așa. Dacă ar fi să iau un premiu, aș investi bani în cariera mea, mi-aș face o melodie, cover-uri, ținute noi.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața ta în urma apariției la „Românii au talent”?

Miruna Ungureanu: Nu știu dacă se va schimba. Simt că viața mea deja s-a schimbat. Deja este ce-mi place mie să fac și simt că asta vreau să fac în viață.

Daniel Ganea, coregraf Famous by D-Strict: „Am putea să încercăm și să ne testăm puțin limitele”

Daniel Ganea, coregraful trupei Famous by D-Strict, ne-a oferit detalii despre parcursul acestor copii talentați.

CANCAN.RO: Daniel, spune-mi, te rog, ce a motivat trupa Famous by D-Strict să participe la „Românii au talent”?

Daniel Ganea: Faptul că de-a lungul timpului copiii au participat la multe concursuri, pentru ei a însemnat foarte mult să-și continue visul ăsta al dansului, emisiunea „Românii au talent” fiind cea mai mare emisiune de talente, cel mai mare show de talente de la noi din România. Am luat-o ca pe o provocare și am decis că putem face față unor momente tensionate, cum ar fi această emisiune unde trăiești foarte mari emoții pe scenă. Astfel am decis că am putea să încercăm și să ne testăm puțin limitele.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre experiența trăită până acum în acest show și faptul că ați ajuns în finală?

Daniel Ganea: Pentru copii sunt niște trăiri nemaiîntâlnite până în momentul ăsta. De la studiourile de filmare, de la cameramani, lumini, absolut tot ceea ce se întâmplă în spatele camerelor sunt niște experiențe pe care ei nu și le-au imaginat vreodată și au fost foarte încântați și surprinși de tot ceea ce se întâmplă aici. E clar că pe scenă se simt diferit față de orice alt concurs de dans la care participă de obicei.

Famous by D – Strict pe scena de la „Românii au talent”

CANCAN.RO: Cum au reacționat copiii când au aflat că au ajuns în marea finală?

Daniel Ganea: Reacțiile au fost cumva într-o ascensiune de când au participat la audiții. În primă fază că au aflat că vor ajunge prima dată pe scenă, iar încântarea a fost foarte mare. Mai departe când am aflat despre semifinală că vom participa, deja bucuria era extraordinară și gândul lor era că uau, se poate! Și au fost foarte surprinși să ajungă în etapa asta. Mai departe trecând și în finală este clar că încrederea în ei a crescut foarte mult și au fost foarte mobilizați în tot ceea ce a ținut de muncă, de exercițiu acasă, în sala de dans.

CANCAN.RO: Cum ai descoperit talentul lor la dans?

Daniel Ganea: Cred că totul a fost foarte natural. În primul rând copiii au fost înscriși la cursurile noastre de dans, la școala noastră de dans din Brăila și astfel venind la antrenamente și văzând atmosfera pe care o creez în sală și momentele frumoase pe care le petrecem acolo, cred că au fost captivați de chestia asta și și-au dorit din ce în ce mai mult să muncească. Făcând lucrul ăsta, bineînțeles că am observat că unii copii sunt puțin mai ambițioși și mai atrași de a merge la concursuri, de a participa la spectacole și astfel am selectat câțiva copii, adică pe faimoși și am format această trupă în pandemie.

CANCAN.RO: Care crezi că sunt atuurile trupei Famous by D-Strict în marea finală a show-ului Românii au talent?

Daniel Ganea: Cred că atu-ul l-am descoperit în timp ce ne-am pregătit pentru această emisiune și anume că nu sunt doar niște dansatori care își folosesc doar corpul pentru a arăta niște mișcări privitorilor, ci cred că au început să danseze cu sufletul foarte mult și asta se vede și pe expresivitatea lor timpul dansului. De fiecare dată când repetăm, îi văd zâmbind și-și exprimă foarte ușor plăcerea și fericirea în timpul dansului.

Daniel Ganea, coregraf Famous by D-Strict: „Cred că acești bani sunt foarte buni pentru un început de viață de dansator”

CANCAN.RO: Ce veți face cu banii dacă veți câștiga marele premiu sau un alt premiu pus în joc?

Daniel Ganea: Cel mai corect este ca acest premiu, în cazul în care vom ajunge să-l câștigăm, să fie investit în cariera pe care cu siguranță o vor urma, aceea de dansatori. Dacă vor rămâne ca o trupă foarte mult timp ori dacă la un moment dat poate se vor duce fiecare pe calea lui, tot în dans. Cred că acești bani sunt foarte buni pentru un început de viață de dansator.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața lor sau cumva destinul trupei în urma apariției la Românii au talent?

Daniel Ganea: Cu siguranță este o ascensiune pentru noi și ca trupă și ca școală de dans, pentru că vizibilitatea este foarte mare datorită acestei emisiuni și datorită faptului că am ajuns până în această etapă. Ce să zic? Copiii sunt recunoscuți pe stradă, cel puțin la noi în oraș. Nefiind un oraș foarte mare, sunt ușor de recunoscut de către colegi, de către cei care ne văd pe facebook sau chiar la televizor și e clar că încrederea în ei a crescut foarte mult. Sunt foarte încrezători în forțele lor de dansatori și cu siguranță lucrul ăsta le va rămâne în minte toată viața.

Alexia Tudose: „E de vis faptul că am ajuns până în finală”

Alexia Tudose, Ianis Pîrșe și Hakuna Matata au ajuns în marea finală după cea de-a treia semifinală live. Jurații au completat tabloul cu un wild card oferit lui Gabriel Doda, un copil care i-a impresionat prin dans.

CANCAN.RO: Ce sau cine te-a motivat să participi la Românii au talent?

Alexia Tudose: Tatăl meu m-a motivat cel mai mult. El a venit cu ideea. Eu de mică mi-am dorit să particip la un concurs televizat – ori „Vocea României”, ori „Românii au talent” – și având ocazia asta, tata s-a gândit: de ce să nu încerc anul ăsta? Nu eram încă sigură pe mine. Sunt pregătită oare? Cred că mai trebuie să stau un an să văd dacă sunt cu adevărat pregătită. Dar faptul că a avut încredere în mine: sigur poți, nu te mai gândi ce o să fie, pentru că dacă te concentrezi pe asta o să reușești. Tatăl meu a fost cel care m-a încurajat cel mai mult.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre experiența trăită în acest show și faptul că ai ajuns în finală?

Alexia Tudose: E o experiență pe care o ai o singură dată în viață. E o experiență de neuitat, clar și cred că va fi unul dintre cei mai mari pași pe care i-am făcut vreodată. E de vis faptul că am ajuns până în finală. Nu am vrut să mă gândesc atât de departe, dar faptul că sunt aici, văd cât am muncit, cât am tras și cumva să spun așa am fost răsplătită pentru ceea ce am făcut. E fenomenal și mă bucur enorm că am putut face parte din acest proiect și că am putut să mă bucur de această experiență.

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit talentul?

Alexia Tudose: De mică cântam prin casă, părinții îmi spuneau că de mică tot fredonam, dar am fost dată la canto mai târziu, cred că pe la 9-10 ani. Cred că dintotdeauna am avut cumva țelul ăsta și visul ăsta să ajung pe scene, să cânt pentru multă lume, să inspir lumea. Pot să spun că dintotdeauna m-am văzut o artistă. Poate m-am mai gândit și la alte meserii -psiholog, avocat, mai multe – dar niciuna nu-mi dădeau bucuria și fericirea pe care mi-o dă scena.

CANCAN.RO: Cine te-a susținut în perfecționarea talentului tău?

Alexia Tudose: Tot tata m-a susținut în perfecționarea talentului și tot ce ține de muzică, pentru că el când a fost tânăr a avut un studio de muzică și un studio de înregistrări. Știe cu ce se mănâncă și poate a fost mai perfecționist uneori. Am avut și momente în care să spun că nu-mi ieșeau unele lucruri și el îmi spunea: trebuie să faci așa, trebuie să corectezi. Inițial mă supăram pe el, tu doar mă cerți, tu doar te iei de mine. Îmi dădeam seama după aceea că e pentru binele meu și o face pentru că vrea să mă vadă bine și sus. Și cred că da, tata a fost cel care m-a susținut mereu pe partea muzicală, după aceea și familia, clar. Doar că el a fost mereu perfecționistul să spun așa.

Alexia Tudose: „I-aș folosi pentru a putea merge și în alte clinici din alte țări pentru a mă putea recupera”

CANCAN.RO: Care crezi că sunt atu-urile tale în marea finală a show-ului „Românii au talent”?

Alexia Tudose: Faptul că pot aduna lumea prin emoțiile mele, prin muzica, prin lucrurile pe care le transmit și tot ceea ce ține de muzică. Prin momentul meu pot spune că unesc persoanele și cred că ăsta e principalul atu. Poate faptul că sunt o persoană foarte pozitivă și poate că inspir lumea cu pozitivitatea mea și dat fiind faptul că am avut o situație mai dificilă, dar cred că astea sunt două dintre atuurile mele.

CANCAN.RO: Ce vei face cu banii dacă vei câștiga marele premiu sau un alt premium pus în joc?

Alexia Tudose: În primul rând i-aș folosi în recuperarea mea. I-aș folosi pentru a putea merge și în alte clinici din alte țări pentru a mă putea recupera. Mi s-a mai pus întrebarea dacă îți mai rămân bani, ce faci cu ei? Niciodată nu m-am gândit ce pot face cu ei. Nu știu, am zis că ori aș investi în talentul meu în continuare, ori nu știu, încă nu am planificat cu ceilalți bani, dar principalul obiectiv este să mă ajute în recuperarea mea.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața ta în urma apariției de la „Românii au talent”?

Alexia Tudose: Viața mea oricum deja s-a schimbat foarte mult de când am apărut la „Românii au talent” și cred că se va schimba clar în bine. Deja am multe legături pe care nu mă așteptam să le am la o vârstă atât de fragedă și mă bucur. Cred că concursul ăsta mă va ajuta indiferent pe toate părțile posibile, oameni care mă susțin și mă iubesc așa cum sunt.

Ianis Pîrșe: „Sunt foarte bucuros și entuziasmat pentru că sunt în finală”

CANCAN.RO: Ce sau cine te-a motivat să participi la „Românii au talent”?

Ianis Pîrșe: Pe mine m-a motivat doamna mea profesoară Nicoleta Tudorache pentru a merge la „Românii au talent”?

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre experiența trăită în acest show și faptul că ai ajuns în final?

Ianis Pîrșe: Este o experiență foarte frumoasă și de neuitat. Sunt foarte bucuros și entuziasmat pentru că sunt în finală.

Ianis Pîrșe pe scena de la „Românii au talent”CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit acest talent și cine te-a susținut în acest sens în perfecționarea lui?

Ianis Pîrșe: Mi-am descoperit acest talent alături de doamna mea profesoară Nicoleta Tudorache și dumneaei m-a ajutat să-l perfecționez.

Ianis Pîrșe: „I-aș da banii tatălui meu ca să nu mai muncească atât de mult, să stea mai mult pe acasă, să-l văd mai mereu”

CANCAN.RO: Care crezi că sunt atuurile tale în marea finală a show-ului „Românii au talent”?

Ianis Pîrșe: Carisma, faptul că îmi place să fiu perfecționist, cânt foarte bine la țambal.

CANCAN.RO: Ce vei face cu banii dacă vei câștiga marele premiu sau în alt premiu pot să în joc?

Ianis Pîrșe: I-aș da banii tatălui meu ca să nu mai muncească atât de mult, să stea mai mult pe acasă, să-l văd mai mereu.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața ta în urma apariției la Românii au talent?

Ianis Pîrșe: Cred că viața mea se va schimba numai în bine, adică să fiu foarte faimos.

Hakuna Matata: „E locul în care fiecare își poate demonstra talentul”

CANCAN.RO: Ce sau cine v-a motivat să participați la “Românii au talent”?

Hakuna Matata: E unul dintre cele mai mari show-uri de pe continent și e locul în care fiecare își poate demonstra talentul. Simțim ca acesta e locul în care merităm să fim.

CANCAN.RO: Ce puteți să ne spuneți despre experiența trăită în acest show și faptul că ați ajuns în finală?

Hakuna Matata: Nu ne mai simțim ca niște începători datorită producției și atenției la detalii. Totul e făcut să putem da tot ce putem. Trebuie să facem o treabă foarte bună astfel încât toată lumea să se distreze.

Suntem fericiți ca am ajuns în finală. Înseamnă foarte mult pentru că oamenii care ajung în finală ajung datorită voturilor și asta ne dă speranță, pentru ca poporul român este cel ce alege cine trece mai departe. Sunt sigur ca ei cred în noi și ne-au dat șansa să arătăm lumii ca merităm să fim în finală.

CANCAN.RO: Cum v-ați descoperit acest talent și cine v-a susținut în acest sens, în perfecționarea lui?

Hakuna Matata: E un talent unic pentru că ce facem noi nu poate fi făcut de oricine. E un număr foarte periculos și dificil. Și asta ne face speciali. E ceva ce am făcut noi singuri și suntem fericiți.

Hakuna Matata: „Dacă vom câștiga, vom ajuta oamenii talentați fără posibilități, așa cum și alții ne-au ajutat pe noi”

CANCAN.RO: Care credeți că sunt atu-urile voastre în finala show-ului Românii au talent și ce vei face cu banii dacă vei câștiga marele premiu sau un alt premiu pus în joc?

Hakuna Matata: Vom avea un număr nou în finală cu mișcări diferite, nemaivăzute nicăieri. Vrem să ne demonstrăm talentul și de aceea la fiecare etapă facem un număr nou. Dacă vom câștiga, vom ajuta oamenii talentați fără posibilități, așa cum și alții ne-au ajutat pe noi. Noi am pornit performând pe stradă, fără niciun ajutor, dar am găsit ajutor. Deci, dacă vom câștiga, vom ajuta și noi pe alții la rândul nostru.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața voastră în urma apariției de la „Românii au talent”?

Hakuna Matata: Viața se va schimba mult. Vom avea mai multe șanse, pentru ca vom fi văzuți în lumea întreagă, dar și în România. Ne va ajuta să avem succes. Antrenorul, care este și manager, este cel care ne susține cu idei. Cu orice ne ajută, noi alt ajutor nu avem.

Gabriel Doda: „Mă simt fericit că am primit wild cardul de la jurați”

CANCAN.RO: Ce sau cine te-a motivat să participi la Românii au talent?

Gabriel Doda: Pe mine m-a motivat Darius Mabda, câștigătorul sezonului 12.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre experiența trăită în acest show și faptul că ai ajuns în finală?

Gabriel Doda: Nu mi-a venit să cred că am intrat în finală, pentru că în semifinale, când nu am trecut în finală, am crezut că nu o să mai pot să trec. Dar uite că am trecut.

CANCAN.RO: Pentru că ai primit acel wild card?

Gabriel Doda: Da. Mă simt fericit că am primit wild cardul de la jurați și entuziasmat pentru că am ajuns aici în marea finală.

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit acest talent și cine te-a susținut cel mai mult în acest sens, în perfecționarea lui?

Gabriel Doda: Prima dată când am venit la balet, la dansuri, nu eram așa de bun. Nu știam nimic. Coregrafa mea îmi zicea că are încredere în mine și că pot să fac, doar că un pic mai târziu, după ce am experiență.

Gabriel Doda: „Cu banii pe care aș putea să-i primesc, aș duce-o pe coregrafa mea în Japonia”

CANCAN.RO: Care crezi că sunt aturile tale în marea finală a show-ului „Românii au talent”?

Gabriel Doda: Emoția pe care o transmit oamenilor și flexibilitatea.

CANCAN.RO: Ce vei face cu banii, dacă vei câștiga marele premiu sau poate un alt premiu pus în joc?

Gabriel Doda: Cu banii pe care aș putea să-i primesc, aș duce-o pe coregrafa mea în Japonia, care este țara ei preferată, ca să se relaxeze după toate lucrurile astea care s-au întâmplat.

CANCAN.RO: Cum crezi că se va schimba viața ta în urma apariției de la Românii au talent?

Gabriel Doda: Sper că o să am mai multe oportunități. Aș vrea să mă cunoască toată lumea, să fiu recunoscut ca un dansator foarte bun.

Foto: PRO TV

