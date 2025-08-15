Primul scandal în casa fetelor de la Insula iubirii 2025. Ce a putut spune Maria despre blonda Ella: ”E o falsă”

Tensiuni majore în vila fetelor la „Insula Iubirii” 2025! Maria, în centrul primului scandal al sezonului. Iată ce a putut spune Maria despre blonda Ella!

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” nu a avut nevoie de prea multe zile pentru a-și dezvălui prima situație tensionată. În vila fetelor, spiritele s-au încins rapid, iar protagonista principală a conflictului a fost Maria, una dintre concurentele deja cunoscute pentru temperamentul ei ferm și replicile tăioase.

Ce a putut spune Maria despre blonda Ella

Totul a început de la mici gesturi și atitudini interpretate diferit de participante, însă atmosfera s-a încărcat treptat până a izbucnit o discuție aprinsă. Maria, atentă la comportamentul colegelor sale, a remarcat anumite acțiuni care, în viziunea ei, ar fi depășit limita respectului reciproc. Contextul, amplificat de ritmul alert al provocărilor și presiunea izolării, a făcut ca fiecare gest să fie privit cu suspiciune, mai ales atunci când în joc sunt emoțiile și strategiile concurentelor.

Incidentul a avut loc după o seară în care atmosfera fusese relaxată, iar participantele s-au bucurat de câteva momente de socializare. Conform imaginilor difuzate, Ella ar fi încercat să o convingă pe Maria, aflată într-o stare ușor influențată de consumul a două shot-uri de alcool, să meargă cu ea în mare. Scopul nu era o simplă baie nocturnă, ci un gest strategic: Maria ar fi urmat să-i servească Ellei drept „paravan” pentru o interacțiune cu o altă persoană, evitând astfel să atragă atenția directă asupra sa.

Maria: Cine ți-a spus că e falsă? Tu te-ai reîmpăcat, te-ai apropiat. Încercai să profiți de mine, că băui eu două shot-uri… Bianca: Mamă, mamă! Dacă eram acolo… M: Ea profită de chestia asta, crezând că eu sunt beată, nu mai știu de capul meu, că beau două shot-uri și vomit. B: Da, cum să-ți zic, vezi că îi merg astea…

M: Te-am văzut cum ești, boom…

Maria a intrat în competiție alături de soțul ei, Marius, cu care formează unul dintre cuplurile cele mai discutate ale acestui sezon. Povestea lor, presărată cu episoade controversate și neînțelegeri din trecut, a stârnit deja curiozitatea publicului. Înainte de a ajunge în Thailanda, cei doi au traversat momente delicate, după ce Marius a fost suspectat de comportamente nepotrivite în afara relației. Un episod notoriu a fost acela în care acesta ar fi petrecut aproape o oră într-o convorbire video pe care a justificat-o drept discuție cu „banca”, situație ce a ridicat numeroase semne de întrebare.

