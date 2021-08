Gina Pistol este una dintre cele mai carismatice prezentatoare TV de pe micile ecrane, însă puțini sunt cei care știu faptul că aceasta a trăit o adevărată dramă. Cu mulți ani în urmă, Gina Pistol a fost abandonată de mama ei, după divorțul părinților, dar a fost crescută de bunică.

În cadrul unui interviu, Gina Pistol a povestit prin ce dramă a trecut în urmă cu mulți ani. Prezentatoarea TV, după ce părinții săi au divorțat, aceasta a fost abandonată de mamă, însă crescută de bunică. Târziu, însă, Gina Pistol a aflat adevărul din spatele deciziei luată de mama ei.

“Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, a declarat bunica vedetei într-un interviu pentru Libertatea.

Dumitra Pistol, bunica prezentatoarei TV, a mai mărturisit faptul că Gina și tatăl ei s-au împăcat și ar fi reluat legătura.

“Ei îşi vorbesc, se înţeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuţei, şi se găseşte Emil pe la mine, îi dau pachet să-i ducă fetei. Şi se duce până la ea în faţa blocului să i-l ducă”, a mai spus bunica Ginei Pistol.

De ce Gina Pistol nu postează imagini cu chipul micuței Josephine

Gina Pistol a devenit mămică anul acesta, iar bucuria este extrem de mare în familia ei și a artistului Smiley. Odată cu venirea pe lume a micuței Josephine, viețile celor doi s-au schimbat la 360 de grade. Recent, prezentatoarea TV, care și-a anunțat revenirea în televiziune, a spus care este motivul pentru care nu dorește să arate chipul fiicei sale pe internet.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toata energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Având în vedere că nu dorește să arate chipul fetiței, Gina Pistol a răspuns și la o altă întrebare a internauților, și anume cu cine seamănă mai mult: ”Voi încerca să vă răspund la întrebarea: «Cu cine seamănă asta mică?». Băi, nu ne dăm seama. Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine”.

Sursă foto: Captură video Youtube