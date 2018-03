Elena Udrea are probleme cu sarcina. Fostul ministru a pierdut unul dintre gemeni, informează romaniatv.net. Fostul ministru al Turismului anunța anterior că are o sarcină gemelară și că se află în Costa Rica pentru tratament. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a motivat astăzi absența Elenei Udrea de la ÎCCJ, depunând mai multe înscrisuri medicale.

„Clienta mea, Elena Udrea, este în Costa Rica. La 26 februarie 2018 aţi pus în vedere să arăt că e în imposibilitate să se prezinte. Sunt în posesia a trei înscrisuri. Sunt documente în original. Primul din 22 februarie, care prezintă tabloul medical. Două zile mai târziu, vă rog să observaţi o modificare scrisă de medicul din Costa Rica, care face parte din Colegiul Medicilor. Şi al treilea încris este din 13 martie, cel prin care medicul dispune odihnă absolută. Există perioada definită de medic pentru repaos din data de 13 martie, una de 22 de zile”, a explicat instanţei supreme avocatul Alexandru Chiciu.

Elena Udrea a anunțat ea personal că are gemeni după ce s-au vehiculat mai multe informații în spațiul public. „Sarcina evoluează bine, este gemelară, deci sunt doi băieți. Eu sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am făcut-o pe prima, am venit aici. Apoi, săptămâna viitoare este ceea de a doua. Dacă toate lucrurile decurg bine, mă întorc acasă”, declara Elena Udrea la TV.