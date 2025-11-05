Probleme pentru o celebră jucătoare de tenis! Fanii i-au găsit profilul pe o aplicație de întâlniri și au pus-o la zid: „Cel mai rușinos lucru”

Ghinioanele se țin lanț de o celebră jucătoare de tenis. După ce a coborât semnificativ în clasamentul WTA, sportiva a ajuns să se confrunte cu probleme și pe plan personal. Ea le-a împărtășit fanilor că își dorește un partener și să se facă femeie de casă. Atunci când a prezentat situația, oamenii au început să o batjocorească. Află, în articol, toate detaliile!

Danielle Collins, o jucătoare de tenis din Statele Unite ale Americii, a decis să este momentul să își îndrepte atenția către viața personală. Sportiva, în vârstă de 31 de ani, s-a arătat pregătită să își găsească marea dragoste, însă planul său nu a prea funcționat.

Cum a fost batjocorită sportiva din SUA

Danielle Collins are o avere estimată la 4 milioane de euro pe site-urile de specialitate, însă banii din conturi nu o ajută prea mult. În ultima perioadă, ghinioanele s-au ținut lanț de tenismena din Statele Unite ale Americii. Acesteia nu i-a mers prea bine pe plan profesional. A coborât până pe locul 63 WTA și nu a mai jucat de la US Open 2025. Atunci, ea a fost învinsă chiar de o româncă.

Norocul nu i-a surâs lui Danielle Collins nici pe plan sentimental. Recent, tenismena a încheiat o relație de lungă durată și nu a reușit să își mai găsească drumul în dragoste. Așadar, a decis să își încerce norocul pe o aplicație de întâlniri. Mai mult decât atât, ea a împărtășit profilul său cu fanii de pe Instagram.

„În prezent jucătoare profesionistă de tenis, dar cumva vreau să mă fac femeie de casă. Direct așa. Deja am depășit perioada de femeie independentă. Vreau doar să cresc găini, să fac proiecte, să fac pâine de casă, să îmi cresc câinele și, sper, să fac câțiva copii. Dacă ai de gând să minți în legătură cu înălțimea ta, lasă-mă naibii în pace (n.r. Danielle Collins are 1,78m înălțime). Aici nu sunt acceptați bărbații scunzi”, se arată în postarea sportivei.

Ei bine, fanii nu au văzut cu ochi buni decizia lui Danielle de a-și încerca norocul în dragoste pe o aplicație de întâlniri. Mai mult decât atât, mulți internauți au început să o batjocorească, lăsând comentarii acide.

„Este adevărat? E cel mai rușinos lucru pe care l-am văzut vreodată!”/ „Doamne, e groaznică!”/ „Mi se pare amuzant cât de nerușinată este în întreaga ei personalitate. Cu siguranță nu va fi pe placul tuturor”/ „Poate e fals. Îmi amintesc că am văzut un tip foarte vocal la ea în lojă, credeam că e partenerul ei”, au fost câteva reacții.

