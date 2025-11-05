Povestea unui fost fotbalist român, plecat la muncă în Elveția: ”Muncesc la pește congelat, am stat 3 ore fără să ies din congelator”

Un fost fotbalist români a decis să își schimbe complet viața și s-a mutat, alături de soția sa, în Elveția. Nu i-a fost deloc ușor la început, mai ales că a reușit cu greu să găsească un loc de muncă profitabil. În cele din urmă, a ajuns să lucreze la o firmă care distribuie pește congelat. Recent, el a povestit întreg parcursul său peste hotare. Află, în articol, toate detaliile!

Aurelian Leahu, în vârstă de 57 de ani, a fost fundaș stânga de la Petrolul Ploiești, iar în 1995 a câștigat cu Lupii Galbeni Cupa României. La 31 de ani, fostul sportiv s-a retras de pe teren și a început o viață nouă. El și soția lui, Vali, s-au mutat în Elveția, la Versoix, orașul în care a trăit regele Mihai.

Povestea lui Aurelian Leahu, fostul fotbalist român

Aurelian Leahu a povestit că prima dată a ajuns la Versoix în vacanță, la fratele său care se stabilise deja acolo de mai bine de un an. În cele din urmă, a decis să rămână. Soția lui și-a găsit repede de muncă, însă pentru el a fost mai greu. O perioadă a muncit la negru în mai multe locuri – pe șantier, a spălat vase, a curățat cartofi, dar a fost și cofetar.

„Doi ani am trăit din mia de franci pe care o câștiga Vali. Și locuiam la subsolul casei unde muncea ea. Neavând acte, nu aveam cum să mă angajez. A fost foarte greu. Mă apropiasem de niște italieni, cu care jucam fotbal, old-boys, mă mai luau pe șantier și eram salahor, zilier cum se spune. Îmi dădeau cam 100-120 de franci pe zi”, a declarat Aurelian Leahu, potrivit Libertatea.

La un moment dat, fostul fotbalist a primit o ofertă să revină în țară și să lucreze la Petrolul, însă lucrurile s-au așezat în așa fel încât a decis să rămână în Elveția. Aurelian Leahu a povestit că permisul de muncă a fost gata chiar atunci când se pregătea de întoarcerea în România.

În 2010, fostul jucător de la Petrolul a primit dreptul de a munci, iar de atunci lucrează la o firmă care distribuie pește congelat. Acum, cei doi soți o duc destul de bine. Ambii câștigă lunar în jur de 4.500 de franci elvețieni.

„3 luni am fost în probe, ca la fotbal. Dar i-am convins când am stat 3 ore fără să ies din congelator. Lucrăm și la -20 de grade Celsius, asta e temperatura. Se poate trăi cu 8.000-9.000 de franci pe lună”, a mai spus fotbalistul.

Citește și: Fostul fotbalist din România care va trăi toată viața cu regrete: „Am probleme mari în continuare”

20 de sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal, la Băile Felix. Acuzații la adresa hotelului care i-a cazat: „Ciupiți de ploșnițe”