E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba...”

Lamine Yamal (18 ani) și Nicki Nicole (25 de ani) s-au despărțit! După ce jucătorul de la Barcelona a avut de suferit din cauza unei probleme de săntate, acum nici pe plan sentimental situația nu este tocmai roz.

Jucătorul de fotbal în vârstă de 18 ani a fost foarte deschis în ceea ce privește relația sa cu fosta iubită, Nicki Nicole, pe rețelele de socializare și în timpul meciurilor de acasă ale Barcelonei. După ce în luna august și-au confirmat relația, Lamine Yamal a detonat bomba și a luat o decizie neașteptată: a declarat public faptul că s-a despărțit de iubita lui.

„Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba de nicio infidelitate. Pur și simplu ne-am despărțit, asta e tot. Tot ce apare acum nu are nicio legătură cu relația noastră”, a declarat starul Barcelonei, potrivit sport.es.

Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au despărțit

Lamine Yamal a ratat deja cinci meciuri în toate competițiile din acest sezon din cauza unei hernii inghinale. Și, potrivit publicației spaniole Sport, extremul suferă de pubalgie. Această afecțiune provoacă convergența mușchilor în zona pubiană, provocând disconfort. Se spune că șefii Barcei se tem că afecțiunea ar putea fi cronică, fără un tratament evident.

„Sufăr de asta de ceva vreme, mă antrenez puțin și nu pot juca toate meciurile. Nu este o problemă care poate fi rezolvată peste noapte. Acum mă simt mai bine, dar încă nu mi-am revenit complet și am nevoie în continuare de tratament”, spunea Yamal, în urmă cu ceva timp.

În ciuda stării sale de sănătate, Yamal a avut totuși câteva performanțe excepționale în acest sezon. Spaniolul a marcat de două ori și a dat cinci pase decisive în șase apariții în LaLiga, adăugând încă un gol în victoria cu 6-1 din Liga Campionilor împotriva lui Olympiacos.

Yamal a intrat în echipa Barcelonei la vârsta de 15 ani. Tânărul talent a câștigat deja două titluri în LaLiga, o cupă națională și Supercupa Spaniei cu clubul său din copilărie. De asemenea, a obținut un mare succes cu Spania, jucând în finala Euro 2024 în care La Roja a învins Anglia. Yamal a terminat recent pe locul al doilea în clasamentul Ballon d’Or, bei

