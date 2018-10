„Procurorul” îl face praf pe „Guriță”: „Jocul nostru a semănat mai mult cu bătutul halviței!”

Legenda lui Dinamo București, Cornel Dinu, a comentat în stilul caracteristic evoluția slabă a naționalei în remiza 0-0 de pe „Național Arena” din Liga Națiunilor cu Serbia!

„Nu prea m-am uitat la meci, a fost mai interesant să vorbesc cu câinele meu. Parafrazându-l pe Kusturica: «În Balcani, acest butoi de pulbere, trecutul este groaznic, prezentul este înfiorător și bine că viitorul nu există». Să lăsăm trecutul, că am avut totuși niște performanțe. Sârbii au avut vreo 3 jucători care nu au jucat. Kolarov, Matic, Ljaic. Am avut și noi niște absențe, dar noi avem în general absențe. E foarte greu de ieșit de sub blestemul perioade petrecute cu Daum. Jocul nostru în repriza secundă a semănat mai mult cu bătutul halviței, iar sârbii au presat degeaba. Îl au într-adevăr pe Mitrovic, care e destul de certat cu tehnica la rândului lui. Mai degrabă Contra ar fi folosit niște jucători tineri. Mai bine ar fi jucat cu Nedelcearu decât cu Tamaș, care a fost un jucător bun, dar depinde cum îl interpretezi”, a declarat Cornel Dinu pentru gsp.ro.

Cu șase puncte în grupă, România se află pe locul 3 după Serbia, care este lider cu 8 puncte și Muntenegru cu 7 puncte. Muntenegru a câștigat aseară duelul din Lituania cu 4-1.

România, care a remizat cu Serbia şi la Belgrad, 2-2, este neînvinsă în grupă şi mai are de jucat două meciuri, cu Lituania pe teren propriu pe 7 noiembrie şi cu Muntenegru în deplasare pe 20 noiembrie, șansele tricolorilor de a câștiga grupa din care fac parte fiind însă reduse.