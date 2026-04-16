Produsul de lux ieftinit în LIDL România, începând de azi. Costă doar 17.99 lei

În această săptămână, Lidl lansează catalogul ofertelor de nerefuzat. Produsul de lux adorat de români este la promoție și costă doar 17,99 lei, începând de joi, 16 aprilie 2026.

După o perioadă aglomerată, mai ales din punct de vedere financiar, Lidl lansează o nouă serie de promoții și oferte atrăgătoare în magazinele sale din toată țara. Reducerile ajung să fie chiar și de 40%, la o varietate de produse, de la carne, lactate, legume, fructe, specialități internaționale și produse de igienă și curățenie.

Oferte Lidl România: produsul care costă 17.99 lei

Începând de joi, 16 aprilie, până duminică, 19 aprilie, Lidl pune la bătaie o ofertă greu de refuzat. Printre produsele pe care le puteți găsi la promoție în supermarket se numără creveții blanșați, decorticați, cu coadă: 225 de grame, care costă 17,99 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil- vezi AICI catalogul săptămânal.

Oferte Lidl în perioada 16.04 până duminică, 19.04

File de păstrăv somonat, afumat și feliat – 9,79 lei

Pilos Cașcaval afumat – 15, 99 lei

Hochland Cremă de brânză proaspătă – 7,49 lei

Deluxe Brânză Camembert – 13, 99 lei

Artesana Lapte de vacă, bio – 11, 99 lei

Artesana Kefir de capră – 9,79 lei

Pilos Iaurt natur – 1,99 lei

Milbona Brânză Emmental feliată – 5, 99 lei

Pilos Smântână – 1,79 lei

Brânză proaspătă de capră – 12,99 lei

Cămara noastră – Mâncăruri tradiționale, mazăre cu pui/ostropel de pui – 11,99 lei

Freshona Edamame – 6, 79 lei

Milbona Mini prăjitură cu cacao și umplutură de lapte 4 la preț de 3 – 5,39 lei

Milbona orez cu lapte – 2,49 lei

Din categoria produselor de igienă și curățenie, Lidl propune OGX șampon/balsam la doar 29,99 lei, apă de parfum Suddenl, diverse sortimente la doar 19,99 lei, Men expert deodorant spray la doar 16,89 lei, L`oreal gel de duș invincible sport la prețul de 16, 89 lei, Cocolino balsam de rufe la prețul de 16,99 lei, Finish capsule pentru mașina de spălat vase (120 de bucăți) la prețul de 94,99 lei, Bref power aktiv odorizant WC (6 bucăți) la 24,69 de lei, Sano detergent lichid de vase la doar 8,99 lei – continuă să vezi AICI ofertele.

