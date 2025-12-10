Acasă » Știri » Prognoza meteo 10 decembrie 2025. Fenomene meteo neobișnuite pentru această perioadă

10/12/2025
România se pregătește pentru o zi cu cer mai mult noros, temperaturi surprinzător de blânde pentru această perioadă și diferențe notabile între regiuni. Deși începutul iernii aduce în mod normal frig, ninsori și instabilitate, prognoza pentru mâine arată un tablou mai calm, dominat de nori și doar izolat de precipitații slabe.

Prognoza meteo 10 decembrie 2025

Vremea va fi normală pentru această perioadă a anului, cu toate că iarna, în adevăratul sens al cuvântului, încă se lasă așteptată. Avem prognoza meteo pentru fiecare regiune a țării.

Muntenia

În sud-estul țării, inclusiv în Capitală, cerul va rămâne acoperit pe aproape tot parcursul zilei, cu o atmosferă mohorâtă și umedă. Temperaturile se mențin, însă, mai ridicate decât ar fi normal în decembrie: maximele vor urca până la 8–10°C, iar minimele nocturne se vor situa în intervalul 4–6°C. Nu sunt anunțate ninsori importante, iar zăpada rămâne puțin probabilă în perioada imediat următoare.

Oltenia

În Oltenia, condițiile meteo sunt similare cu cele din sud: cer noros, temperaturi ușor peste media climatologică și o zi fără fenomene severe. Maximele pot ajunge la 7–12°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 0–5°C. Vremea nu va cunoaște schimbări bruște, menținându-se relativ stabilă.

Transilvania

În Transilvania și vestul țării, vremea rămâne rece și predominant înnorată. În orașele de câmpie și deal, temperaturile maxime vor oscila între 5–10°C, iar minimele între 0–3°C. Pe crestele montane există șanse crescute de precipitații mixte — lapoviță sau chiar ninsoare — în special dacă un front rece se extinde asupra zonei. Norii joși și ceața pot fi prezenți în depresiunile intramontane.

Moldova

Moldova va avea parte de o zi rece, umedă și predominant înnorată. În unele zone sunt posibile ploi slabe sau ceață densă în orele dimineții și serii. Temperaturile diurne vor fi cuprinse între 6–9°C, iar minimele nocturne între 2–5°C. Vântul poate accentua senzația de frig în nordul extrem.

Dobrogea & litoralul Mării Negre

Dobrogea și litoralul vor avea un cer noros, dar în orele prânzului sunt posibile momente scurte cu soare. Temperaturile rămân blânde pentru sezon, cu maxime de 8–10°C și minime de 5–6°C. Din cauza umidității ridicate, aerul va părea mai rece decât indică termometrul, așa că o jachetă impermeabilă este recomandată.
Prognoza meteo pentru principalele orașe ale României

Prognoza meteo pentru București și alte orașe

În Capitală, cer noros, fără precipitații semnificative. Maxime: 8–10°C, minime: 4–6°C. Nu este așteptată zăpadă în perioada imediată. În Cluj-Napoca cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei. Maximele vor ajunge la 8–9°C, iar minimele la 3–4°C. În zonele înalte, există posibilitatea unor ploi slabe sau a lapoviței. La Iași, zi rece și umedă, cu posibile averse slabe. Maximele vor fi la 7–8°C, iar minimele la 4–5°C. Atmosfera rămâne mohorâtă.

Prognoza meteo- 10 decembrie

În Constanța, alternanță de nori și raze scurte de soare. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 9–10°C, iar minimele între 6–7°C. Umiditatea rămâne ridicată. Iar la Timișoara, vreme variabilă în vestul țării, cu cer predominant noros. Maximele vor fi între 9–11°C, iar minimele între 3–5°C. Vânt slab până la moderat.

O zi în general mohorâtă în toată țara, dar cu temperaturi surprinzător de blânde pentru începutul iernii. Dacă locuiești în Moldova, Transilvania sau Dobrogea, așteaptă-te la frig mai accentuat din cauza umidității și a norilor joși. Zonele montane pot experimenta lapoviță sau ninsoare, așa că echipamentul adecvat este esențial. Pe litoral, umiditatea ridicată va amplifica senzația de frig, în ciuda temperaturilor blânde. În orașele mari, zi calmă, fără precipitații majore, dar cu cer acoperit — perfectă pentru activități de interior.

