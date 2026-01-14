Prognoza meteo azi, 14 ianuarie 2026. Frig accentuat și ger în majoritatea regiunilor, ceață în unele zone

Prognoza meteo azi, 14 ianuarie 2026. Azi, vremea va fi rece în toată România, cu temperaturi predominant negative și condiții specifice sezonului de iarnă. Gerul va fi prezent mai ales dimineața și noaptea, iar în unele zone se vor semnala nori, ceață sau ninsori slabe.

Mâine va fi o zi de iarnă autentică în România, cu ger dimineața, temperaturi scăzute pe parcursul zilei și cer variabil. Cele mai reci regiuni vor fi nordul, estul și centrul țării, în timp ce vestul și sud-vestul vor avea valori termice ușor mai ridicate. Vântul și umezeala vor accentua senzația de frig, mai ales în Dobrogea și în zonele montane.

Vremea în România, pe regiuni

Nordul și vestul țării vor avea o vreme deosebit de rece. Temperaturile maxime se vor menține sub pragul de îngheț, iar minimele vor coborî până spre -9 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar local sunt posibile ninsori slabe, mai ales în zonele deluroase.

În sud și sud-est, vremea va fi rece, cu maxime apropiate de 0 grade și minime care vor ajunge la -6 sau -7 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, iar senzația de frig va fi accentuată dimineața.

Oltenia și sud-vestul țării vor avea temperaturi ușor mai ridicate față de restul regiunilor. Maximele vor urca până la 1–2 grade Celsius, iar minimele se vor situa între -4 și -6 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări temporare.

În est și nord-est, frigul va fi mai accentuat. Temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei, cu maxime de -2 grade și minime de până la -8 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar dimineața va fi ger.

Centrul țării și zona Carpaților se vor confrunta cu temperaturi scăzute, specifice iernii. Maximele nu vor depăși 0–1 grad Celsius, iar minimele vor coborî sub -6 grade. La munte, sunt posibile ninsori slabe, iar gerul va fi persistent.

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi rece, cu maxime de aproximativ -1 grad și minime de până la -3 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul dinspre mare va accentua senzația de frig.

Vremea în Capitală

În București, ziua de mâine va aduce o maximă de aproximativ 0 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la -7 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar dimineața va fi ger.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperaturile vor fi cuprinse între -9 grade minima și -3 grade maxima, cu cer noros și frig accentuat.

În Timișoara, vremea va fi ceva mai blândă, cu maxime de până la 2 grade și minime de aproximativ -7 grade Celsius.

La Iași, temperaturile vor rămâne negative, între -7 și -2 grade, cu cer parțial noros și ger dimineața.

În Craiova, maximele vor ajunge la 1 grad, iar minimele la aproximativ -4 grade, pe fondul unui cer variabil.

La Constanța, vremea va fi rece, cu temperaturi între -3 și -1 grad Celsius și cer schimbător.

În Brașov, sunt așteptate maxime de aproximativ 1 grad și minime de -4 grade, cu cer noros și posibilitate de ninsoare slabă.

