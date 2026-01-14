Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 14 ianuarie 2026. Frig accentuat și ger în majoritatea regiunilor, ceață în unele zone

Prognoza meteo azi, 14 ianuarie 2026. Frig accentuat și ger în majoritatea regiunilor, ceață în unele zone

De: Paul Hangerli 14/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 14 ianuarie 2026. Frig accentuat și ger în majoritatea regiunilor, ceață în unele zone
Vremea în România, sursa-pexels.com

Prognoza meteo azi, 14 ianuarie 2026. Azi, vremea va fi rece în toată România, cu temperaturi predominant negative și condiții specifice sezonului de iarnă. Gerul va fi prezent mai ales dimineața și noaptea, iar în unele zone se vor semnala nori, ceață sau ninsori slabe.

Mâine va fi o zi de iarnă autentică în România, cu ger dimineața, temperaturi scăzute pe parcursul zilei și cer variabil. Cele mai reci regiuni vor fi nordul, estul și centrul țării, în timp ce vestul și sud-vestul vor avea valori termice ușor mai ridicate. Vântul și umezeala vor accentua senzația de frig, mai ales în Dobrogea și în zonele montane.

Vremea în România, pe regiuni

Nordul și vestul țării vor avea o vreme deosebit de rece. Temperaturile maxime se vor menține sub pragul de îngheț, iar minimele vor coborî până spre -9 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar local sunt posibile ninsori slabe, mai ales în zonele deluroase.

În sud și sud-est, vremea va fi rece, cu maxime apropiate de 0 grade și minime care vor ajunge la -6 sau -7 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, iar senzația de frig va fi accentuată dimineața.

Oltenia și sud-vestul țării vor avea temperaturi ușor mai ridicate față de restul regiunilor. Maximele vor urca până la 1–2 grade Celsius, iar minimele se vor situa între -4 și -6 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile înnorări temporare.

În est și nord-est, frigul va fi mai accentuat. Temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei, cu maxime de -2 grade și minime de până la -8 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar dimineața va fi ger.

Centrul țării și zona Carpaților se vor confrunta cu temperaturi scăzute, specifice iernii. Maximele nu vor depăși 0–1 grad Celsius, iar minimele vor coborî sub -6 grade. La munte, sunt posibile ninsori slabe, iar gerul va fi persistent.

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi rece, cu maxime de aproximativ -1 grad și minime de până la -3 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul dinspre mare va accentua senzația de frig.

Vremea în Capitală

În București, ziua de mâine va aduce o maximă de aproximativ 0 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până la -7 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar dimineața va fi ger.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperaturile vor fi cuprinse între -9 grade minima și -3 grade maxima, cu cer noros și frig accentuat.
În Timișoara, vremea va fi ceva mai blândă, cu maxime de până la 2 grade și minime de aproximativ -7 grade Celsius.
La Iași, temperaturile vor rămâne negative, între -7 și -2 grade, cu cer parțial noros și ger dimineața.
În Craiova, maximele vor ajunge la 1 grad, iar minimele la aproximativ -4 grade, pe fondul unui cer variabil.
La Constanța, vremea va fi rece, cu temperaturi între -3 și -1 grad Celsius și cer schimbător.
În Brașov, sunt așteptate maxime de aproximativ 1 grad și minime de -4 grade, cu cer noros și posibilitate de ninsoare slabă.

CITEȘTE ȘI: Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather

Cât câștigă un angajat la deszăpezire în 2026. Sporurile cresc semnificativ iarna

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Peștele, aliat al creierului sau pericol ascuns? Avertismentul neurochirurgului Ioan Dănăilă despre mercur și hidragirism
Știri
Peștele, aliat al creierului sau pericol ascuns? Avertismentul neurochirurgului Ioan Dănăilă despre mercur și hidragirism
Spitalul militar „NATO” care trebuia să existe și azi nu există. O promisiune veche, o nevoie actuală
Știri
Spitalul militar „NATO” care trebuia să existe și azi nu există. O promisiune veche, o nevoie actuală
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
Gandul.ro
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Adevarul
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
Gandul.ro
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Peștele, aliat al creierului sau pericol ascuns? Avertismentul neurochirurgului Ioan Dănăilă despre ...
Peștele, aliat al creierului sau pericol ascuns? Avertismentul neurochirurgului Ioan Dănăilă despre mercur și hidragirism
După ce le-a promis americanilor câte 2.000 de dolari, Donald Trump dă înapoi. „Când am spus asta?”
După ce le-a promis americanilor câte 2.000 de dolari, Donald Trump dă înapoi. „Când am spus asta?”
Spitalul militar „NATO” care trebuia să existe și azi nu există. O promisiune veche, o nevoie ...
Spitalul militar „NATO” care trebuia să existe și azi nu există. O promisiune veche, o nevoie actuală
Horoscop 14 ianuarie 2026. Zodia care negociază o poziție importantă la locul de muncă
Horoscop 14 ianuarie 2026. Zodia care negociază o poziție importantă la locul de muncă
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la ...
Sofia Vicoveanca, primele declarații de pe patul de spital. Artista nu știe ce a pățit: „Sunt la mâna medicilor”
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut ...
Ce boală are Andreea Boldeanu, concurenta care a plecat pe targă de la Desafio: Aventura. I s-a făcut rău la duel și aproape a leșinat: „Ridică un deget”
Vezi toate știrile
×