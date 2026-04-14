Prognoza meteo azi, 14 aprilie 2026. Răcire accentuată în Transilvania în a treia zi de Paște! Temperaturi negative în depresiuni

În a Treia zi de Paște, vremea se menține capricioasă în întreaga țară, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări temporare, însoțite pe alocuri de ploi slabe. Temperaturile sunt moderate pentru această perioadă, dar diminețile și nopțile rămân reci, mai ales în zonele depresionare. Vântul va fi un factor important, cu intensificări în mai multe regiuni, iar la munte condițiile vor fi mai aspre.

Vremea de azi în România

Conform prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, ziua de 14 aprilie aduce o vreme schimbătoare în România. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe în special în vestul țării.

Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar temperaturile vor indica o ușoară răcire pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 10 și 21 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la 0 grade, chiar -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea, izolat, își va face apariția ceața și, pe alocuri, bruma.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, în special în Banat, sunt așteptate înnorări și ploi slabe pe arii mai extinse. Vântul va avea intensificări mai ales în sudul Banatului, cu rafale ce pot ajunge la 50–60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade, iar minimele între 3 și 9 grade.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, inclusiv în Muntenia, cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare și ploi izolate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de până la 40–50 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 18–21 de grade, iar minimele se vor situa între 5 și 10 grade.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, ploile vor apărea pe arii restrânse, iar cerul va avea înnorări temporare. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 20 de grade, iar minimele între 4 și 8 grade.

Est și nord-est

În Moldova și zonele din nord-est, cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe izolate. Temperaturile vor fi mai scăzute comparativ cu restul țării, maximele situându-se între 12 și 18 grade, iar minimele între 2 și 7 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, vremea va fi răcoroasă, cu înnorări temporare și ploi izolate. În zonele montane înalte vor apărea precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 16 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade în depresiuni. Vântul va avea intensificări mai ales la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 70–90 km/h.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi relativ stabilă, cu cer variabil și vânt moderat, temporar intensificat. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 19 grade, iar minimele între 6 și 10 grade.

Vremea de azi în București

În Bucuresti, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei de până la 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi de 15–16 grade, iar minima de 4–6 grade.

Vremea în marile orașe

În marile orașe din țară, vremea va fi în general variabilă, cu alternanțe între perioade mai însorite și înnorări trecătoare, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei.

În Cluj-Napoca , valorile termice vor indica o vreme mai răcoroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 13 și 15 grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 2–4 grade, mai ales spre dimineață.

, valorile termice vor indica o vreme mai răcoroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 13 și 15 grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 2–4 grade, mai ales spre dimineață. În Timisoara, vremea va fi ceva mai blândă, cu maxime de 17–19 grade și minime de 6–8 grade, iar cerul va avea înnorări temporare, în special în a doua parte a zilei.

La Iasi, regimul termic va fi moderat, cu temperaturi maxime de 14–16 grade și minime de 3–6 grade. Sunt posibile înnorări trecătoare, dar șansele de precipitații rămân reduse.

În Craiova, vremea va fi plăcută pentru această perioadă, cu maxime de 17–19 grade și minime de 5–7 grade, iar vântul va avea unele intensificări temporare.

În Constanta, influența Mării Negre va menține temperaturi mai echilibrate, cu maxime de 16–18 grade și minime de 7–10 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, pe alocuri mai intens.

În Brașov, vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de 12–14 grade și minime de 0–3 grade, iar cerul va avea înnorări temporare.

