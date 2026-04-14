Prognoza meteo azi, 14 aprilie 2026. Răcire accentuată în Transilvania în a treia zi de Paște! Temperaturi negative în depresiuni

În a Treia zi de Paște, vremea se menține capricioasă în întreaga țară, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări temporare, însoțite pe alocuri de ploi slabe. Temperaturile sunt moderate pentru această perioadă, dar diminețile și nopțile rămân reci, mai ales în zonele depresionare. Vântul va fi un factor important, cu intensificări în mai multe regiuni, iar la munte condițiile vor fi mai aspre.
Conform prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, ziua de 14 aprilie aduce o vreme schimbătoare în România. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe în special în vestul țării.
Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar temperaturile vor indica o ușoară răcire pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 10 și 21 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la 0 grade, chiar -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea, izolat, își va face apariția ceața și, pe alocuri, bruma.
În nordul și vestul țării, în special în Banat, sunt așteptate înnorări și ploi slabe pe arii mai extinse. Vântul va avea intensificări mai ales în sudul Banatului, cu rafale ce pot ajunge la 50–60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade, iar minimele între 3 și 9 grade.
În sud și sud-est, inclusiv în Muntenia, cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare și ploi izolate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de până la 40–50 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 18–21 de grade, iar minimele se vor situa între 5 și 10 grade.
În Oltenia, ploile vor apărea pe arii restrânse, iar cerul va avea înnorări temporare. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 20 de grade, iar minimele între 4 și 8 grade.
În Moldova și zonele din nord-est, cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe izolate. Temperaturile vor fi mai scăzute comparativ cu restul țării, maximele situându-se între 12 și 18 grade, iar minimele între 2 și 7 grade.
În Transilvania, vremea va fi răcoroasă, cu înnorări temporare și ploi izolate. În zonele montane înalte vor apărea precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 16 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade în depresiuni. Vântul va avea intensificări mai ales la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 70–90 km/h.
În Dobrogea, vremea va fi relativ stabilă, cu cer variabil și vânt moderat, temporar intensificat. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 19 grade, iar minimele între 6 și 10 grade.
În Bucuresti, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei de până la 40–45 km/h. Temperatura maximă va fi de 15–16 grade, iar minima de 4–6 grade.
În marile orașe din țară, vremea va fi în general variabilă, cu alternanțe între perioade mai însorite și înnorări trecătoare, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei.
CITEȘTE ȘI: Prognoză 1 mai | Se schimbă vremea radical, anunță meteorologii Accuweather. Ce se întâmplă în București