Prognoza meteo azi, 14 iulie 2026. România, lovită de un nou episod de furtuni, grindină și descărcări electrice

Ziua de marți, 14 iulie, va fi călduroasă în special în zonele de vest și de sud. Aici, disconfortul termic va crește. La munte și în nord-estul țării vor fi averse, grindină și descărcări electrice. Află detalii!

Vremea de azi în România

În timpul zilei, temperaturile vor crește în toate zonele. În vest și sud va fi mai cald, iar disconfortul termic va crește. După-amiaza și seara vom avea instabilitate atmosferică, mai accentuată în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Cerul va fi înnorat, vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor atinge 5 sau 15 l/mp și pe alocuri 20-25 l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil. Ploile și descărcările electrice vor apărea izolat în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla intens pe crestele montane, cu rafale ce vor atinge 60-70 km/h. În timpul averselor, vântul va sufla cu 40-50 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei de marți, 14 iulie, vor atinge 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade Celsius în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor coborî până la 11–12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade Celsius pe litoralul Mării Negre.

Vremea de azi pe litoral

Cerul va fi instabil, cu înnorări accentuate, ploi și descărcări electrice după-amiaza. Cantitățile de apă acumulate vor fi sub 10 l/mp. Vântul va sufla cu rafale de 40-50 km/h, apoi va scădea spre seară în intensitate. Maximele zilei de marți, 14 iulie, se vor situa între 25 și 28 de grade Celsius, iar minimele între 20 și 22 de grade Celsius. Apa mării va avea 19 și 22 de grade Celsius.

Mamaia: 26 de grade ziua, 18 grade Celsius noaptea.

Costinești: 26 de grade ziua, 17 grade Celsius noaptea.

Techirghiol: 27 de grade ziua, 18 grade Celsius noaptea.

Năvodari: 27 de grade ziua, 17 grade Celsius noaptea.

Mangalia: 26 de grade ziua, 17 grade Celsius noaptea.

Eforie Nord: 27 de grade ziua, 18 grade Celsius noaptea.

Eforie Sud: 26 de grade ziua, 18 grade Celsius noaptea.

Vremea de azi la munte

Instabilitatea atmosferică se va intensifica în a doua parte a zilei. Vom avea înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Se vor acumula cantități de 5-15 l/mp de apă și, izolat, 20-25 l/mp. Vântul va sufla slab spre moderat, cu intensificări pe creste. În Carpații Meridionali, rafalele vor atinge 60-70 km/h. Temperaturile de azi vor fi mai ridicate decât cele de ieri.

Vremea de azi în București

În Capitală, ziua de marți va fi mai caldă decât cea de luni. Cerul va fi înnorat după-amiaza și seara, când pot apărea ploi de scurtă durată. Cantitatea de apă acumulată va avea 1-3 l/mp. Vântul va sufla slab, potrivit meteorologilor ANM. Maxima zilei va atinge 30-31 de grade Celsius, iar pe timpul nopții termometrele vor arăta 17-19 grade Celsius.

Vremea de azi în marile orașe

Cluj-Napoca: maxima zilei va atinge 28 de grade, iar minima va coborî până la 13 grade Celsius. Vântul va sufla cu 17 km/h.

Timișoara: termometrele vor indica 35 de grade pe timp de zi și 17 grade Celsius pe timp de noapte. Vântul va sufla cu 18 km/h, potrivit vremearomania.com.

Iași: termometrele vor indica 29 de grade ziua și 15 grade Celsius noaptea. Sunt posibile ploi și precipitații de 5 mm. Vântul va sufla cu 23 km/h.

Constanța: termometrele vor urca până la 26 de grade Celsius, iar seara vor coborî până la 18 grade. Vântul va sufla cu 21 km/h.

Craiova: maximele zilei vor urca până la 34 de grade, iar minimele vor indica 15 grade Celsius pe timpul nopții. Vântul va sufla cu 11 km/h.

Brașov: ziua se vor înregistra 23 de grade, iar pe timpul nopții 12 grade. Vântul va sufla cu 14 km/h.

CITEȘTE ȘI:

Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și grindină în Capitală

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Se strică vremea la mare începând cu această dată