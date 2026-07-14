Prognoza meteo azi, 14 iulie 2026. România, lovită de un nou episod de furtuni, grindină și descărcări electrice

Ziua de marți, 14 iulie, va fi călduroasă în special în zonele de vest și de sud. Aici, disconfortul termic va crește. La munte și în nord-estul țării vor fi averse, grindină și descărcări electrice. Află detalii!
În timpul zilei, temperaturile vor crește în toate zonele. În vest și sud va fi mai cald, iar disconfortul termic va crește. După-amiaza și seara vom avea instabilitate atmosferică, mai accentuată în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Cerul va fi înnorat, vor fi averse, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor atinge 5 sau 15 l/mp și pe alocuri 20-25 l/mp.
În restul țării, cerul va fi variabil. Ploile și descărcările electrice vor apărea izolat în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla intens pe crestele montane, cu rafale ce vor atinge 60-70 km/h. În timpul averselor, vântul va sufla cu 40-50 km/h.
Temperaturile maxime ale zilei de marți, 14 iulie, vor atinge 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade Celsius în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor coborî până la 11–12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade Celsius pe litoralul Mării Negre.
Cerul va fi instabil, cu înnorări accentuate, ploi și descărcări electrice după-amiaza. Cantitățile de apă acumulate vor fi sub 10 l/mp. Vântul va sufla cu rafale de 40-50 km/h, apoi va scădea spre seară în intensitate. Maximele zilei de marți, 14 iulie, se vor situa între 25 și 28 de grade Celsius, iar minimele între 20 și 22 de grade Celsius. Apa mării va avea 19 și 22 de grade Celsius.
Instabilitatea atmosferică se va intensifica în a doua parte a zilei. Vom avea înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Se vor acumula cantități de 5-15 l/mp de apă și, izolat, 20-25 l/mp. Vântul va sufla slab spre moderat, cu intensificări pe creste. În Carpații Meridionali, rafalele vor atinge 60-70 km/h. Temperaturile de azi vor fi mai ridicate decât cele de ieri.
În Capitală, ziua de marți va fi mai caldă decât cea de luni. Cerul va fi înnorat după-amiaza și seara, când pot apărea ploi de scurtă durată. Cantitatea de apă acumulată va avea 1-3 l/mp. Vântul va sufla slab, potrivit meteorologilor ANM. Maxima zilei va atinge 30-31 de grade Celsius, iar pe timpul nopții termometrele vor arăta 17-19 grade Celsius.
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