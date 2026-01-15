Prognoza meteo azi, 15 ianuarie 2026. Vreme de iarnă liniștită în România: mai blând în sud-vest, mai rece în est

Prognoza meteo azi, 15 ianuarie 2026. Vremea rămâne în general rece pentru mijloc de ianuarie, cu nebulozitate multă în multe regiuni și fenomene de ceață mai ales dimineața și seara (în zone joase și pe văi). Local pot apărea fulguieli sau precipitații slabe mixte acolo unde norii persistă, iar pe la munte precipitațiile tind să fie mai frecvent sub formă de ninsoare sau lapoviță.

În ansamblu, ziua de azi aduce o vreme de iarnă relativ liniștită, cu diferențe evidente între regiuni. Sud-vestul țării se va bucura de cele mai ridicate temperaturi, în timp ce în est, nord și în zonele centrale frigul va rămâne mai prezent, iar norii vor domina peisajul. Ceața va fi un fenomen frecvent dimineața și seara, reducând vizibilitatea în zonele joase, iar izolat pot apărea condiții de polei. Per ansamblu, nu sunt așteptate fenomene severe, însă vremea va rămâne capricioasă, specifică unei zile autentice de iarnă.

Vremea în România pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării (Maramureș, Crișana, nord-vestul Transilvaniei), ziua vine cu cer mai mult noros, iar pe alocuri se pot strecura averse slabe (ploi reci/lapoviță, izolat). Temperaturile se vor situa, în linii mari, între -1°C și +2°C în zonele joase, cu valori ceva mai coborâte în depresiuni. Repere: Cluj-Napoca -3…+2°C, Oradea 0…+2°C, Baia Mare -1…+2°C.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și partea sud-estică a țării, dimineața poate începe cu ceață/strat de nori joși, apoi treptat apar și perioade cu soare printre nori. Temperaturile sunt în general moderate pentru iarnă: aproximativ -4°C noaptea/dimineața până spre +3°C la orele amiezii în zona Bucureștiului.

Oltenia și Sud-Vest

Aici se simte cel mai bine o ușoară „îndulcire”: mai multe intervale senine sau cu soare, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile urcă cel mai mult din țară în această zonă, în general între -3…0°C dimineața și +8…+10°C după-amiaza, local chiar mai plăcut la soare. Repere: Craiova -3…+8°C, Drobeta-Turnu Severin -1…+10°C.

Est și Nord-Est

În Moldova, ziua arată mai „închis”: cer noros și, pe alocuri, fulguieli (în special în prima parte a zilei). Temperaturile rămân joase, adesea aproape de pragul de îngheț sau sub el: -4…0°C, cu maxime mai timide în nord. Repere: Iași -4…-2°C, Suceava -4…0°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru (Depresiunea Transilvaniei și zona subcarpatică) și în proximitatea Carpaților, predomină norii, iar local pot fi ploi reci/lapoviță în orașe și ninsori la altitudini mai mari. În orașe, temperaturile tind să fie ușor pozitive sau în jur de 0°C, dar la munte se simte mai aspru, mai ales pe creste. Repere: Brașov +1…+2°C, Sibiu +1…+3°C.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, rămâne mai mult noros, cu șanse de ceață și umezeală accentuată, iar briza poate amplifica senzația de frig. Temperaturile sunt relativ stabile: cam -2…+3°C. Repere: Constanța 0…+3°C, Tulcea -2…+3°C.

Vremea în Capitală (București)

În București, se conturează o zi de iarnă „cuminte”: dimineață rece, cu posibilă ceață/cer variabil, apoi soare cu nori la orele prânzului. Temperaturile: aproximativ minimă -4°C, maximă +3°C.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, ziua va debuta cu frig, temperaturile coborând spre -3°C, însă după-amiaza se mai îmblânzește, cu maxime în jur de +2°C, sub un cer variabil.

La Timișoara, vremea este ceva mai blândă, cu valori cuprinse între -1°C dimineața și +3°C la orele amiezii, favorizate de influențele vestice. În Iași, frigul persistă pe tot parcursul zilei, temperaturile rămânând negative, între -4 și -2°C, pe fondul unui cer mai mult noros.

La polul opus, Craiova se bucură de cele mai ridicate valori termice, cu o dimineață rece, în jur de -3°C, dar cu o încălzire semnificativă pe parcursul zilei, când maximele pot atinge +8°C.

Pe litoral, în Constanța, temperaturile sunt moderate de Marea Neagră, situându-se între 0 și +3°C, însă umezeala accentuează senzația de frig.

În Brașov, vremea rămâne rece și relativ închisă, cu valori termice modeste, de +1…+2°C, specifice zonei montane în această perioadă.

