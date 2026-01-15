Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 15 ianuarie 2026. Vreme de iarnă liniștită în România: mai blând în sud-vest, mai rece în est

Prognoza meteo azi, 15 ianuarie 2026. Vreme de iarnă liniștită în România: mai blând în sud-vest, mai rece în est

De: Paul Hangerli 15/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 15 ianuarie 2026. Vreme de iarnă liniștită în România: mai blând în sud-vest, mai rece în est
Zi de iarnă blândă, sursa-pexels.com

Prognoza meteo azi, 15 ianuarie 2026. Vremea rămâne în general rece pentru mijloc de ianuarie, cu nebulozitate multă în multe regiuni și fenomene de ceață mai ales dimineața și seara (în zone joase și pe văi). Local pot apărea fulguieli sau precipitații slabe mixte acolo unde norii persistă, iar pe la munte precipitațiile tind să fie mai frecvent sub formă de ninsoare sau lapoviță.

În ansamblu, ziua de azi aduce o vreme de iarnă relativ liniștită, cu diferențe evidente între regiuni. Sud-vestul țării se va bucura de cele mai ridicate temperaturi, în timp ce în est, nord și în zonele centrale frigul va rămâne mai prezent, iar norii vor domina peisajul. Ceața va fi un fenomen frecvent dimineața și seara, reducând vizibilitatea în zonele joase, iar izolat pot apărea condiții de polei. Per ansamblu, nu sunt așteptate fenomene severe, însă vremea va rămâne capricioasă, specifică unei zile autentice de iarnă.

Vremea în România pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării (Maramureș, Crișana, nord-vestul Transilvaniei), ziua vine cu cer mai mult noros, iar pe alocuri se pot strecura averse slabe (ploi reci/lapoviță, izolat). Temperaturile se vor situa, în linii mari, între -1°C și +2°C în zonele joase, cu valori ceva mai coborâte în depresiuni. Repere: Cluj-Napoca  -3…+2°C, Oradea  0…+2°C, Baia Mare  -1…+2°C.

Sud și Sud-Est

În Muntenia și partea sud-estică a țării, dimineața poate începe cu ceață/strat de nori joși, apoi treptat apar și perioade cu soare printre nori. Temperaturile sunt în general moderate pentru iarnă: aproximativ -4°C noaptea/dimineața până spre +3°C la orele amiezii în zona Bucureștiului.

Oltenia și Sud-Vest

Aici se simte cel mai bine o ușoară „îndulcire”: mai multe intervale senine sau cu soare, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile urcă cel mai mult din țară în această zonă, în general între -3…0°C dimineața și +8…+10°C după-amiaza, local chiar mai plăcut la soare. Repere: Craiova  -3…+8°C, Drobeta-Turnu Severin  -1…+10°C.

Est și Nord-Est

În Moldova, ziua arată mai „închis”: cer noros și, pe alocuri, fulguieli (în special în prima parte a zilei). Temperaturile rămân joase, adesea aproape de pragul de îngheț sau sub el:  -4…0°C, cu maxime mai timide în nord. Repere: Iași  -4…-2°C, Suceava  -4…0°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru (Depresiunea Transilvaniei și zona subcarpatică) și în proximitatea Carpaților, predomină norii, iar local pot fi ploi reci/lapoviță în orașe și ninsori la altitudini mai mari. În orașe, temperaturile tind să fie ușor pozitive sau în jur de 0°C, dar la munte se simte mai aspru, mai ales pe creste. Repere: Brașov  +1…+2°C, Sibiu  +1…+3°C.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, rămâne mai mult noros, cu șanse de ceață și umezeală accentuată, iar briza poate amplifica senzația de frig. Temperaturile sunt relativ stabile: cam -2…+3°C. Repere: Constanța  0…+3°C, Tulcea  -2…+3°C.

Vremea în Capitală (București)

În București, se conturează o zi de iarnă „cuminte”: dimineață rece, cu posibilă ceață/cer variabil, apoi soare cu nori la orele prânzului. Temperaturile: aproximativ minimă -4°C, maximă +3°C.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, ziua va debuta cu frig, temperaturile coborând spre -3°C, însă după-amiaza se mai îmblânzește, cu maxime în jur de +2°C, sub un cer variabil.

La Timișoara, vremea este ceva mai blândă, cu valori cuprinse între -1°C dimineața și +3°C la orele amiezii, favorizate de influențele vestice. În Iași, frigul persistă pe tot parcursul zilei, temperaturile rămânând negative, între -4 și -2°C, pe fondul unui cer mai mult noros.

La polul opus, Craiova se bucură de cele mai ridicate valori termice, cu o dimineață rece, în jur de -3°C, dar cu o încălzire semnificativă pe parcursul zilei, când maximele pot atinge +8°C.

Pe litoral, în Constanța, temperaturile sunt moderate de Marea Neagră, situându-se între 0 și +3°C, însă umezeala accentuează senzația de frig.

În Brașov, vremea rămâne rece și relativ închisă, cu valori termice modeste, de +1…+2°C, specifice zonei montane în această perioadă.

CITEȘTE ȘI: Fenomenul „gheața neagră”. Ce este și de ce li se recomandă oamenilor să stea acasă

 Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Știri
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Știri
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
Digi 24
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru...
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor....
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Calcul complet. Câți bani pierde Cătălin Măruță anual, după ce a fost concediat de Pro TV
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Cea mai grozavă soție de fotbalist român. O sportivă remarcabilă și pilonul familiei
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii ...
Tu știi ce culoare au portocalele de fapt? Află povestea culorii acestor fructe dar și a numelui culorii oranj
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Andra Măruță, primele declarații despre plecarea de la Pro TV. Adio, Românii au Talent?!
Vezi toate știrile
×