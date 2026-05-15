Prognoza meteo azi, 15 mai 2026. România scapă de frig! Temperaturile urcă până la 25 de grade în mai multe regiuni

Prognoza meteo azi, 15 mai 2026. După mai multe zile dominate de frig și vreme instabilă, România intră într-un proces clar de încălzire. Temperaturile revin la normalul perioadei, iar în sudul țării atmosfera va deveni chiar plăcută și aproape de început de vară. Instabilitatea atmosferică va persista în vest și la munte, însă vremea, per ansamblu, va fi mult mai bună decât în zilele precedente.

Vremea de azi în România

Vremea începe, în sfârșit, să se încălzească în aproape toată țara, iar temperaturile vor reveni la valori normale pentru mijlocul lunii mai. După mai multe zile reci și instabile, atmosfera va deveni mai plăcută, mai ales în sud și sud-est, unde maximele vor ajunge chiar și la 25 de grade.

Totuși, în jumătatea de vest a țării și la munte, după-amiaza și seara vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10-15 l/mp și există condiții de grindină. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 17 și 25 de grade, iar minimele între 6 și 14 grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Banat, Crișana și Maramureș, vremea va deveni mai caldă, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special după-amiaza și seara. Sunt așteptate ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 8-11 grade.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia și sud-estul țării vor avea parte de una dintre cele mai frumoase zile din această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vremea va deveni plăcută și caldă după-amiaza. Temperaturile maxime vor urca până la 24-25 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 10 și 14 grade.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia, temperaturile vor crește semnificativ, iar în sudul regiunii se vor înregistra chiar cele mai ridicate valori din țară, de până la 25 de grade. Totuși, spre seară, local pot apărea averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de deal și de munte. Minimele nocturne vor coborî spre 9-12 grade.

Estul și nord-estul României

În Moldova și nord-estul țării, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime vor ajunge la 20-23 de grade, iar minimele se vor situa între 7 și 11 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea se încălzește ușor, însă instabilitatea atmosferică va continua să fie prezentă, mai ales după-amiaza. În vestul și sud-vestul Transilvaniei vor fi averse și descărcări electrice, iar la munte se vor semnala ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 22 de grade, iar în depresiunile Carpaților Orientali minimele pot coborî până la 3 grade.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi mai răcoroasă decât în restul țării, însă mult mai plăcută față de zilele trecute. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor atinge 17-21 de grade, cele mai scăzute valori fiind în nordul litoralului. Noaptea, temperaturile vor coborî spre 10-12 grade.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea se va încălzi considerabil și va deveni frumoasă. Cerul va fi variabil, iar noaptea va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 23-25 de grade. Minima nopții va fi de 11-12 grade, mai scăzută la periferie, spre 9 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , maxima zilei va fi de aproximativ 21 de grade, iar minima de 8 grade.

La Timișoara sunt așteptate 22-23 de grade ziua și 10 grade noaptea, cu posibile averse spre seară.

În Iași, vremea va fi plăcută, cu maxime de 22 de grade și minime de 9 grade.

La Craiova se vor înregistra până la 25 de grade pe timpul zilei și aproximativ 11 grade noaptea.

În Constanța, temperatura maximă va ajunge la 19-20 de grade, iar minima va fi de 11 grade.

La Brașov, valorile termice vor urca până la 19 grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 6 grade.

