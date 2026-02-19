Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 19 februarie 2026. Dobrogea sub cod de viscol: vânt puternic și ninsori la malul Mării Negre

Prognoza meteo azi, 19 februarie 2026. Dobrogea sub cod de viscol: vânt puternic și ninsori la malul Mării Negre

De: Paul Hangerli 19/02/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 19 februarie 2026. Dobrogea sub cod de viscol: vânt puternic și ninsori la malul Mării Negre
Dobrogea, înghițită de viscol!

Prognoza meteo azi, 19 februarie 2026. România intră într-o zi de iarnă adevărată, cu aer rece dimineața (minime negative în aproape toate regiunile), dar cu o ușoară încălzire la prânz în vest și sud-vest. În multe zone, norii vor domina după-amiaza, iar pe arii extinse rămân condiții de iarnă (ninsoare, viscol/local vânt intens), mai ales în sud, est, la munte și pe litoral.

Vremea în România

Azi, România are o zi preponderent de iarnă: cele mai ridicate temperaturi se strâng în vest (mai ales în Banat), în timp ce estul și nord-estul rămân cele mai reci. În sud, est, la munte și pe litoral, vântul și episoadele de ninsoare/viscol pot influența semnificativ senzația termică și condițiile de drum. Dacă ai planuri de deplasare, merită luate în calcul intervalele cu înnorări și intensificări ale vântului, mai ales spre seară.

Vremea pe regiuni

Nord și vest 

În vest, ziua va fi cea mai blândă: dimineți reci, apoi temperaturi în creștere, cu maxime care pot urca spre valori de primăvară timpurie în Banat. Cerul va fi în general noros sau cu perioade de soare cu nori, iar senzația de rece rămâne mai pregnantă dimineața. Interval orientativ: minime între -4 și 0°C, maxime între 5 și 13°C (mai ridicate în Banat).

Sud și sud-est

Ziua începe cu ger moderat, apoi temperaturile urcă treptat până la valori ușor pozitive. Pe parcurs, norii se înmulțesc, iar în zonă sunt semnalate episoade de iarnă severă (ninsoare/vânt, pe alocuri viscol), așa că deplasările pot deveni dificile, mai ales în a doua parte a zilei și seara. Interval orientativ: minime între -6 și -2°C, maxime între 2 și 4°C.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, dimineața rămâne rece, dar la prânz se simte o încălzire modestă. Cerul tinde să devină mai mult noros, iar vântul poate accentua disconfortul termic. Interval orientativ: minime între -2 și 0°C, maxime între 6 și 8°C.

Est și nord-est 

Cea mai rece zonă a țării: dimineți cu valori coborâte, iar încălzirea diurnă este mai timidă. Cerul va fi mai mult noros, cu perioade în care iarna își face simțită prezența. Interval orientativ: minime între -8 și -4°C, maxime între 0 și 2°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În depresiuni și zonele înalte, frigul se accentuează dimineața. Ziua aduce o ușoară creștere a temperaturilor, dar rămân condiții de iarnă, mai ales la munte (ninsoare și intensificări ale vântului, cu viscol în zonele expuse). Interval orientativ: minime între -6 și -2°C, maxime între 3 și 6°C (mai scăzute spre munte).

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral, dimineața este rece, apoi vremea se mai îmblânzește ușor. Soare în prima parte a zilei, urmat de înnorări; rămân valabile semnale de iarnă severă în zonă (ninsoare și vânt puternic). Interval orientativ: minime în jur de -2°C, maxime 4–5°C.

Vremea în Capitală (București)

Bucureștiul începe ziua cu temperaturi negative și cer mai mult senin dimineața, apoi trece treptat spre înnorări. Minima ajunge la aproximativ -6°C, iar maxima la circa 4°C. Sunt semnalate avertizări de iarnă (ninsoare/vânt, pe alocuri viscol), așa că ziua poate aduce episoade neplăcute în trafic și pe trotuare, mai ales în a doua parte a intervalului.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: -4°C / 5°C, mai mult noros după-amiaza.

Timișoara: -2°C / 13°C, cea mai caldă dintre marile orașe; soare cu nori la prânz.

Iași: -8°C / 2°C, rece dimineața, apoi ușor mai blând, cu nori.

Craiova: -2°C / 8°C, înnorări treptate; vântul poate accentua frigul.

Constanța: -2°C / 5°C, soare dimineața, apoi nori; posibil vânt puternic și episoade de iarnă.

Brașov: -6°C / 4°C, rece dimineața; condiții de iarnă în zona montană.

