Prognoza meteo azi, 19 ianuarie 2026. Vreme geroasă în toată România, cu temperaturi negative persistente

De: Paul Hangerli 19/01/2026 | 05:30
Vremea în România, Sursă: Pixabay

Prognoza meteo azi, 19 ianuarie 2026. Vremea în România va fi în general rece și stabilă, sub influența unei mase de aer polar. Cerul va fi variabil, de la senin la parțial noros, iar precipitațiile vor lipsi în majoritatea regiunilor. Diminețile vor fi foarte reci, cu temperaturi negative accentuate, iar pe parcursul zilei valorile termice vor rămâne cu mult sub mediile normale ale perioadei.

Vremea în România

Va fi o zi autentică de iarnă în toată România. Gerul va domina majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei. Cerul va fi în general senin sau parțial noros, iar lipsa precipitațiilor va face ca principala provocare să fie frigul persistent. Se recomandă îmbrăcăminte groasă, protecție împotriva vântului și prudență, mai ales dimineața, când valorile termice vor fi foarte scăzute.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi predominant senină sau ușor variabilă. Frigul va fi mai accentuat dimineața și noaptea, când temperaturile vor coborî mult sub pragul de îngheț. Maximele diurne se vor situa, în general, între -5 și -2 grade Celsius.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul României, cerul va fi mai mult noros, însă fără precipitații importante. Temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei, cu maxime cuprinse între -4 și -3 grade Celsius, iar diminețile vor fi geroase.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și în zonele de sud-vest, vremea va fi rece, dar relativ stabilă. Cerul va prezenta unele înnorări temporare, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de -3 până la -1 grad Celsius.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul țării, frigul va fi mai pronunțat. Cerul va fi variabil spre noros, iar maximele diurne vor atinge doar -8 până la -6 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî semnificativ sub aceste valori.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zonele montane, vremea va fi rece, dar în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, însă temperaturile vor rămâne scăzute, cu ger accentuat în depresiuni și la altitudini mari, mai ales pe timpul nopții.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi rece, cu cer variabil. Vântul va sufla moderat, amplificând senzația de frig. Temperaturile maxime vor fi ușor mai ridicate decât în restul țării, situându-se în jurul valorilor de -2 până la -1 grad Celsius.

Vremea în capitală și în marile orașe

București

În Capitală, vremea va fi rece, cu cer predominant noros. Temperatura maximă va atinge aproximativ -4 până la -3 grade Celsius, iar dimineața va fi geroasă, cu valori în jurul a -8 grade.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, vremea va fi rece, cu cer parțial senin. Temperaturile maxime se vor situa între -4 și -2 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî semnificativ sub zero.

Timișoara

În Timișoara, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile diurne vor fi ușor mai ridicate față de alte regiuni, cu maxime ce pot ajunge până în jurul valorii de 0 grade Celsius.

Iași

La Iași, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros. Maximele zilei se vor situa între -7 și -6 grade Celsius, iar senzația de frig va fi accentuată.

Craiova

În Craiova, ziua va fi rece, fără precipitații. Temperatura maximă va fi de aproximativ -4 grade Celsius, cu minime scăzute dimineața.

Constanța

La Constanța, vremea va fi rece și variabil noros. Influența mării va menține maximele în jurul valorilor de -2 până la -1 grad Celsius, însă vântul va accentua disconfortul termic.

Brașov

În Brașov, vremea va fi rece, cu cer predominant senin. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de -2 până la -1 grad Celsius, iar nopțile vor fi caracterizate de ger accentuat.

