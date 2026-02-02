Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 2 februarie 2026. Vreme severă în România: temperaturi negative și episoade de ninsoare

Prognoza meteo azi, 2 februarie 2026. Vreme severă în România: temperaturi negative și episoade de ninsoare

De: Paul Hangerli 02/02/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 2 februarie 2026. Vreme severă în România: temperaturi negative și episoade de ninsoare
Iarna, sursa foto-CANCAN.RO

Prognoza meteo azi, 2 februarie 2026. România intră într-o zi de iarnă serioasă: cer mai mult noros în multe zone, temperaturi scăzute și episoade de ninsoare mai ales în sud și spre litoral. În est și nord-est, frigul rămâne accentuat, cu valori negative pe tot parcursul zilei.

Vremea în România

Luni, 2 februarie, România are o zi de iarnă rece și mohorâtă, cu maxime modeste (în multe locuri sub 0°C) și cu ninsoare/fulguieli mai probabile în sud, sud-est și spre litoral. Estul și nord-estul rămân sub semnul gerului, în timp ce în vest temperaturile sunt ceva mai blânde, dar cu nori persistenți. Dacă ai drum, ia în calcul diminețile foarte reci, porțiunile cu ninsoare și, local, vântul care poate amplifica senzația de frig.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nord-vest, vremea va fi în general închisă, cu nori persistenți și temperaturi apropiate de pragul înghețului. Prin zonele joase, maximele se duc ușor spre 1–2°C, iar minimele coboară spre -2…-1°C. Pe alocuri pot apărea fulguieli trecătoare.

Sud și sud-est

Sudul și sud-estul rămân „în iarnă”: în zona de câmpie sunt șanse de ninsoare/fulguieli și cer predominant noros. Temperaturile sunt joase: în multe locuri maximele rămân sub 0°C, iar dimineața și seara se simte gerul.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, ziua aduce intervale cu ninsoare și cer noros, cu un frig care se menține constant. Maximele rămân în jur de -6…-5°C, iar noaptea poate coborî spre -8°C.

Est și nord-est

Aici e cea mai aspră iarnă: temperaturi negative toată ziua, cu minime foarte coborâte dimineața. Se înseninează pe alocuri în cursul zilei, dar frigul rămâne principalul „titlu”. Maximele abia urcă spre -7…-6°C în unele orașe, iar dimineața pot apărea valori de -13…-16°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și pe lângă Munții Carpați, cerul va fi mai mult noros, cu fulguieli/ninsori slabe în reprize, mai ales dimineața și spre seară. Temperaturile rămân sub 0°C în multe localități, cu maxime în jur de -2…0°C și minime de -7…-2°C (mai reci în depresiuni).

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Marea Neagră, vremea rămâne rece și umedă, cu cer noros și episoade de ninsoare/fulguieli. Temperaturile sunt joase: minime spre -6°C, iar maximele în jur de -3°C, cu senzație mai tăioasă când bate vântul.

Vremea în Capitală

În București: iarnă autentică, cu ninsori/fulguieli în prima parte a zilei și cer mai mult noros. Minima coboară spre -7°C, iar maxima rămâne în jur de -4°C. Există și atenționări de vânt/ger, deci dimineața și seara pot fi neplăcute la drum.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: ziua de mâine aduce un cer mai mult noros, cu o atmosferă rece, dar relativ suportabilă pentru această perioadă. -2°C / +2°C.

La Timișoara, vremea va fi închisă, cu nori joși și o senzație persistentă de frig umed. -1°C / +2°C.

Iași: Cerul va fi mai mult noros, cu scurte intervale de înseninare, însă gerul rămâne elementul dominant al zilei. -13°C / -6°C.

La Craiova, vremea se menține tipic hibernală, cu cer noros și episoade de ninsoare sau fulguieli./cer noros; -8°C / -5°C.

n Constanța, influența Mării Negre aduce o vreme rece și umedă. -6°C / -3°C.

La Brașov, ziua de mâine va fi mohorâtă și rece, cu nori persistenți și posibile fulguieli, mai ales în zonele din jurul orașului. -7°C / -2°C.

CITEȘTE ȘI:  Alerte în lanț, emise de ANM! Urmează trei zile cu fenomene meteo extreme

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Știri
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii
Știri
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit…
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
Gandul.ro
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic,...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona. „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!”
Adevarul
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona....
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump...
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Digi 24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Ofertă peste cea a Lidl? Ce gadgeturi ieftine găsești la Action: Produse sub 80 de lei
go4it.ro
Ofertă peste cea a Lidl? Ce gadgeturi ieftine găsești la Action: Produse sub 80 de...
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
Gandul.ro
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista ...
Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea ...
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii
Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte
Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: ...
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: „Ne…”
Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!
Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!
Vezi toate știrile
×