Prognoza meteo azi, 2 februarie 2026. Vreme severă în România: temperaturi negative și episoade de ninsoare

Prognoza meteo azi, 2 februarie 2026. România intră într-o zi de iarnă serioasă: cer mai mult noros în multe zone, temperaturi scăzute și episoade de ninsoare mai ales în sud și spre litoral. În est și nord-est, frigul rămâne accentuat, cu valori negative pe tot parcursul zilei.

Vremea în România

Luni, 2 februarie, România are o zi de iarnă rece și mohorâtă, cu maxime modeste (în multe locuri sub 0°C) și cu ninsoare/fulguieli mai probabile în sud, sud-est și spre litoral. Estul și nord-estul rămân sub semnul gerului, în timp ce în vest temperaturile sunt ceva mai blânde, dar cu nori persistenți. Dacă ai drum, ia în calcul diminețile foarte reci, porțiunile cu ninsoare și, local, vântul care poate amplifica senzația de frig.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nord-vest, vremea va fi în general închisă, cu nori persistenți și temperaturi apropiate de pragul înghețului. Prin zonele joase, maximele se duc ușor spre 1–2°C, iar minimele coboară spre -2…-1°C. Pe alocuri pot apărea fulguieli trecătoare.

Sud și sud-est

Sudul și sud-estul rămân „în iarnă”: în zona de câmpie sunt șanse de ninsoare/fulguieli și cer predominant noros. Temperaturile sunt joase: în multe locuri maximele rămân sub 0°C, iar dimineața și seara se simte gerul.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, ziua aduce intervale cu ninsoare și cer noros, cu un frig care se menține constant. Maximele rămân în jur de -6…-5°C, iar noaptea poate coborî spre -8°C.

Est și nord-est

Aici e cea mai aspră iarnă: temperaturi negative toată ziua, cu minime foarte coborâte dimineața. Se înseninează pe alocuri în cursul zilei, dar frigul rămâne principalul „titlu”. Maximele abia urcă spre -7…-6°C în unele orașe, iar dimineața pot apărea valori de -13…-16°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și pe lângă Munții Carpați, cerul va fi mai mult noros, cu fulguieli/ninsori slabe în reprize, mai ales dimineața și spre seară. Temperaturile rămân sub 0°C în multe localități, cu maxime în jur de -2…0°C și minime de -7…-2°C (mai reci în depresiuni).

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Marea Neagră, vremea rămâne rece și umedă, cu cer noros și episoade de ninsoare/fulguieli. Temperaturile sunt joase: minime spre -6°C, iar maximele în jur de -3°C, cu senzație mai tăioasă când bate vântul.

Vremea în Capitală

În București: iarnă autentică, cu ninsori/fulguieli în prima parte a zilei și cer mai mult noros. Minima coboară spre -7°C, iar maxima rămâne în jur de -4°C. Există și atenționări de vânt/ger, deci dimineața și seara pot fi neplăcute la drum.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: ziua de mâine aduce un cer mai mult noros, cu o atmosferă rece, dar relativ suportabilă pentru această perioadă. -2°C / +2°C.

La Timișoara, vremea va fi închisă, cu nori joși și o senzație persistentă de frig umed. -1°C / +2°C.

Iași: Cerul va fi mai mult noros, cu scurte intervale de înseninare, însă gerul rămâne elementul dominant al zilei. -13°C / -6°C.

La Craiova, vremea se menține tipic hibernală, cu cer noros și episoade de ninsoare sau fulguieli./cer noros; -8°C / -5°C.

n Constanța, influența Mării Negre aduce o vreme rece și umedă. -6°C / -3°C.

La Brașov, ziua de mâine va fi mohorâtă și rece, cu nori persistenți și posibile fulguieli, mai ales în zonele din jurul orașului. -7°C / -2°C.

