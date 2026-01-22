Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 22 ianuarie 2026. Astăzi va fi ger și contraste termice în anumite regiuni

De: Paul Hangerli 22/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 22 ianuarie 2026. România rămâne sub influența unui episod de ger, cu un cod galben emis de ANM valabil (în multe zone) până în jurul orei 10:00. Dimineața va fi cea mai aspră, iar peste zi temperaturile urcă timid spre valori apropiate de 0-3°C în câmpie, în timp ce la munte și în nord persistă frigul.

Joi, România rămâne într-o notă de iarnă serioasă: nordul, centrul și zonele montane țin de ger, iar sudul se apropie de pragul înghețului, cu atenție sporită la polei în intervalele cu ploi înghețate. Singura zonă cu temperaturi clar pozitive este Dobrogea/litoralul, unde însă apar ploi. Dacă ai drumuri dimineața, partea „tricky” nu este neapărat frigul, ci stratul alunecos care se poate forma rapid.

Vremea pe regiuni: Nord și Vest

În nord și vest, ziua vine cu frig accentuat și cer mai mult noros, pe alocuri cu fulguieli slabe spre seară în nord. Temperaturile se încadrează, în linii mari, între -11°C (minime în nord) și +2°C (maxime în vest).

Sud și Sud-Est
În sud și sud-est, cerul rămâne mai mult noros, cu risc de precipitații mixte dimineața/în prima parte a zilei (atenție la polei, unde apar ploi înghețate). Temperaturile: de la aproximativ -2°C dimineața la +2°C la orele amiezii (local ușor diferit).

Oltenia și Sud-Vest
Oltenia și sud-vestul au o zi mai blândă față de nord, dar tot rece: cer mai mult noros, cu fulguieli izolate la început în Oltenia. Temperaturile tipice: -3°C la primele ore și până la +3°C după-amiaza, mai ales în Banat.

Est și Nord-Est
În est și nord-est, norii aduc ploi trecătoare la câmpie, iar spre seară pot apărea lapoviță/ninsoare (mai ales în nord-est). Temperaturile: aproximativ -11 și +2°C (cu cele mai scăzute valori în nord).

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și în zona montană, persistă frigul, cu cer noros și fulguieli pe alocuri. Maximele rămân modeste, iar noaptea/dimineața se simte cel mai tare gerul. Temperaturile: cam -11…+2°C, mai scăzute în depresiuni și la altitudine.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea iese din tipar: Marea ține aerul mai cald, însă vine cu ploi și cer noros. Temperaturile se mențin la valori pozitive aproape toată ziua: aproximativ +4…+7°C.

Vremea în Capitală: București

În București, ziua începe cu temperaturi de aproximativ -2°C, iar la prânz se ajunge la 0…+1°C. Cerul rămâne noros, cu un interval dimineața în care pot apărea ploi înghețate (risc de polei pe trotuare și carosabil). Seara, temperaturile stau în jur de 0°C.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o zi de iarnă autentică, cu ger dimineața, când temperaturile coboară spre -11°C, și o ușoară încălzire pe parcursul zilei, astfel că maximele se vor opri în jurul valorii de 0°C. Cerul va fi mai mult noros, iar senzația de frig va persista, mai ales în primele ore ale zilei.

Timișoara se va bucura de unele dintre cele mai ridicate valori termice din vestul țării, însă frigul nu va lipsi dimineața, când se vor înregistra aproximativ -2°C. După-amiaza aduce o încălzire modestă, cu maxime de +3°C, pe fondul unui cer preponderent noros, dar fără fenomene severe.

Iași intră într-o zi rece și umedă, cu temperaturi cuprinse între -4°C dimineața și +2°C la orele amiezii. Cerul va fi noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe, care spre seară pot trece temporar în lapoviță sau ninsoare, accentuând disconfortul termic.

Craiova va avea o vreme rece, specifică lunii ianuarie, cu minime de aproximativ -3°C și maxime ce vor atinge cel mult 0°C. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei nu sunt excluse fulguieli slabe, fără acumulări semnificative.

Constanța se menține în contrast clar cu restul țării, beneficiind de influența Mării Negre. Temperaturile vor fi pozitive pe tot parcursul zilei, cu valori între +4 și +7°C, însă vremea va fi închisă, cu ploi temporare și o atmosferă umedă, tipică litoralului în sezonul rece.

Brașov va resimți din plin frigul specific zonei centrale, cu temperaturi cuprinse între -3°C dimineața și +2°C la prânz. Cerul va fi noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile fulguieli, mai ales în zonele din jurul orașului și pe crestele montane.

×