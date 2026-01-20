Fenomen meteo rar deasupra României! Ciocnirea acestor doi „coloși” va duce la înăsprirea gerului și ninsori abundente: zonele vizate

România va trece printr-un episod de vreme extremă. Ciclonul mediteranean Harry se va ciocni cu ciclonul est-european deasupra României, favorizând formarea unui aer polar extrem de rece.

În următoarele zile, două mase de aer se vor ciocni deasupra României: una caldă dinspre sud și una polar-arctică, provocând temperaturi scăzute, ninsori, viscol și ger.

Episoade de ger și vreme extremă în România

Ciclonul mediteranean Harry este a opta furtună cu impact puternic din acest sezon, denumită astfel de AEMET și serviciile meteorologice europene. Ea s-a format în asociere cu un centru de presiune scăzută între Africa de Nord și Marea Mediterană, iar poziția sa va fi esențială: va canaliza un flux intens, foarte umed, dinspre est și nord-est către coasta mediteraneană, cu precipitații acumulate care, în unele zone, vor depăși 100 l/m² și ninsori abundente în principalele lanțuri muntoase.

De asemenea, acesta va genera rafale de vânt de 70-90 km/h, local peste 100 km/h și cantități importante de precipitații în estul Spaniei, sudul Franței, insulele Baleare, Corsica, Sardinia și sudul Italiei.

Ciclonul Harry se va ciocni deasupra României cu anticilonul est-european, ducând la formarea unor fenomene meteo periculoase. Începând de miercuri, 21 ianuarie, în sud și sud-estul țării pot apărea precipitații mixte, lapoviță și polei. Potrivit meteorologilor ANM, în vestul și nordul țării vremea va rămâne instabilă.

Aerul polar-arctic extrem de rece va aduce temperaturi deosebit de scăzute, cuprinse între -8 și -2 grade Celsius (pe timp de zi), cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile din Transilvania: până la -20 de grade Celsius.

