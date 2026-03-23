Prognoza meteo azi, 23 martie 2026. Vreme schimbătoare în sudul României: ploi și temperaturi scăzute

Datele reale din teren arată clar: România se află într-un regim de vreme răcoroasă, fără valori extreme, cu diferențe evidente între vest unde va fi mai cald și centru-est, unde va fi mai rece. Temperaturile sunt departe de ger, dar nici nu indică o încălzire accentuată ,o situație tipică de tranziție, cu aer relativ rece persistent.

Vremea în România

Potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea la nivelul întregii țări se menține răcoroasă, cu temperaturi de seară cuprinse, în general, între 6 și 13°C. Cele mai ridicate valori se înregistrează în vestul țării, în timp ce în centru și est valorile sunt mai scăzute. Cerul este variabil, cu înnorări în mai multe regiuni, iar precipitațiile apar izolat, în special în sud.

Vremea pe regiuni

În nordul și vestul țării, temperaturile sunt cele mai ridicate, ajungând la 13–15°C (Oradea ~15°C, Arad ~13°C). Vremea este mai blândă și relativ stabilă.

În sud și sud-est, valorile sunt mai scăzute, în jur de 7–8°C, inclusiv în zona Bărăganului și spre litoral, unde aerul este mai rece și umed.

În Oltenia și sud-vest, temperaturile se situează între 8 și 11°C, cu înnorări și condiții de ploi slabe pe alocuri.

În est și Moldova, valorile sunt moderate, în jur de 9–11°C, fără extreme termice, dar cu cer mai mult noros.

În centrul țării și zona Carpaților, se înregistrează cele mai scăzute valori: 6–10°C (Brașov ~7°C, zone montane chiar mai reci).

În Dobrogea și pe litoral, temperaturile sunt în jur de 7–8°C, cu cer noros și vânt slab până la moderat.

Vremea în capitală

În București, temperatura este de aproximativ 7°C, cu cer noros și condiții de precipitații slabe. Atmosfera este răcoroasă și umedă.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, temperatura este de aproximativ 11°C, cu cer variabil și o senzație termică relativ plăcută.

În Timișoara, se înregistrează cea mai ridicată valoare dintre orașele analizate, aproximativ 15°C, indicând o vreme mai blândă în vestul țării.

La Iași, temperatura este de aproximativ 9°C, cu cer mai mult noros și atmosferă stabilă.

În Craiova, valorile sunt în jur de 8°C, cu înnorări și posibil condiții de ploaie slabă.

În Constanța, temperatura este de aproximativ 8°C, cu influență maritimă și cer noros.

În Brașov, se înregistrează aproximativ 7°C, una dintre cele mai scăzute valori dintre orașele mari, specific zonei intramontane.

