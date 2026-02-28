Prognoza meteo azi, 28 februarie 2026. Ceață matinală în centrul țării și depresiuni, urmată de soare și maxime de 10°C

Prognoza meteo azi, 28 februarie 2026. România are o zi liniștită și destul de blîndă pentru această perioadă a anului. Diminețile rămîn reci, pe alocuri cu ceață, însă după prînz soarele aduce temperaturi agreabile, cu valori cuprinse în majoritatea regiunilor între 7 și 13°C. O zi potrivită pentru activități în aer liber, cu condiția unei îmbrăcăminți adecvate în primele ore ale dimineții.

Vremea în România

Vremea rămîne în general stabilă și mai mult senină, cu nori trecători în unele intervale și episoade locale de ceață mai ales dimineața în zonele joase. Temperaturile pornesc de la valori ușor negative în zori și urcă spre o după-amiază plăcută pentru final de februarie, cu maxime în multe locuri de 7 și 10°C.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord și vest, dimineața va fi rece, cu minime frecvent în jur de -4 și -1°C, iar în primele ore pot apărea zone de ceață în depresiuni și văi. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin sau cu nori puțini, iar maximele ajung în general la 10 și 13°C, mai ridicate spre vest.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, noaptea și dimineața devreme rămîn cu temperaturi negative pe alocuri, în jur de -3 și 0°C, apoi se încălzește treptat. Ziua aduce soare cu nori, iar maximele se vor situa în jur de 6 și 8°C.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, dimineața este răcoroasă, cu minime în jur de -2 și 0°C, iar apoi se simte o încălzire mai evidentă pe timpul zilei. Cerul va fi variabil, fără fenomene importante, cu maxime de la 8°C spre Oltenia și pînă la 12 și 13°C în zonele mai favorizate din sud-vest.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, ziua începe cu frig, cu minime în jur de -4 și -2°C și nebulozitate mai prezentă la început, dar pe parcurs cerul se degajează și devine mai însorit. Maximele se opresc în jur de 8 și 9°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și la munte, dimineața poate aduce ceață în depresiuni, cu minime mai coborîte, în jur de -5°C în zonele intramontane. Ziua va fi în general luminoasă, cu nori trecători, iar maximele urcă spre 9 și 10°C, însă senzația rămîne mai rece la umbră și în văi.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, dimineața este aproape de pragul înghețului, în jur de -1 și 0°C, apoi se încălzește modest. Cerul va fi mai mult senin, iar maximele se încadrează în jur de 5 și 6°C.

Vremea în Capitală

În București, dimineața va fi rece, cu minime în jur de -3°C. În cursul zilei, cerul va fi variabil, cu soare și nori, iar temperatura maximă ajunge la aproximativ 8°C. Seara se răcorește din nou, spre 0 și 2°C.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, dimineața aduce temperaturi în jur de -4°C, cu aer rece și posibilă ceață în zonele joase. Pe parcursul zilei, vremea devine mai însorită, iar maxima va atinge aproximativ 11°C, oferind o după-amiază plăcută pentru final de februarie.

La Timișoara, ziua începe cu aproximativ -2°C, însă soarele își face simțită prezența rapid. După-amiaza, valorile termice vor urca pînă la 13°C, fiind una dintre cele mai ridicate maxime din țară.

La Iași, dimineața va fi rece, cu temperaturi în jur de -4°C. Pe parcursul zilei, cerul devine variabil, iar maxima se va situa în jur de 9°C.

La Craiova, minimele coboară spre -2°C în primele ore ale dimineții. Ulterior, vremea se încălzește ușor, iar maxima va ajunge la aproximativ 8°C, cu cer variabil.

La Constanța, dimineața va aduce valori apropiate de -1°C. Pe litoral, vremea va fi în general senină, iar temperatura maximă va atinge în jur de 6°C.

La Brașov, în depresiune, dimineața va fi una dintre cele mai reci din țară, cu minime în jur de -5°C. În timpul zilei, soarele va domina cerul, iar maxima va urca spre 10°C.

