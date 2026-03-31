Prognoza meteo azi, 31 martie 2026. Centrul României, răcit de ploi și lapoviță la munte

Ziua aduce o vreme în general închisă și ușor mai rece în mare parte din țară, cu ploi mai frecvente în nord și centru și condiții mai stabile în sud și sud-est. Temperaturile rămân apropiate de normalul perioadei, iar începutul lunii aprilie se conturează cu un regim termic moderat, dar cu instabilitate atmosferică ușoară.

Vremea de azi în România

Potrivit prognozei Agenției Naționale de Meteorologie, vremea va fi în general închisă, cu un cer predominant noros în majoritatea regiunilor. Ploile își vor face apariția mai ales în jumătatea de nord a țării, în timp ce în restul teritoriului acestea vor fi doar izolate. La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, însă în cantități reduse.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în sud-vest și nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade Celsius, iar cele minime între 0 și 8 grade. Izolat, mai ales dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi mai rece decât în intervalul anterior, cu cer mai mult noros și ploi pe arii extinse. Temperaturile maxime vor atinge 7–11 grade, iar minimele vor coborî până la 1–4 grade. Vântul va avea unele intensificări, mai ales în zonele deschise.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, cerul va fi temporar noros, însă ploile vor apărea doar izolat. Valorile termice vor fi mai ridicate comparativ cu restul țării, cu maxime în jur de 13–15 grade și minime de 4–7 grade. Vântul va sufla moderat, fără intensificări semnificative.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vestul teritoriului, vremea va fi variabilă, cu înnorări și doar trecător ploi slabe. Vântul va avea unele intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade, iar cele minime între 3 și 6 grade.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, cerul va fi mai mult noros și va ploua local, mai ales pe parcursul zilei. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi între 8 și 12 grade, iar minimele între 2 și 5 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, vremea se va răci ușor, cu cer acoperit și ploi locale. În zona montană, la altitudini mari, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi între 7 și 10 grade, iar minimele între 0 și 3 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi relativ blândă, cu cer variabil și șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla moderat. Temperaturile maxime vor atinge 13–15 grade, iar minimele vor fi în jur de 5–7 grade.

Vremea de azi în București

În București, valorile termice se vor situa în jurul normelor climatologice pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 15 grade, iar cea minimă se va situa între 4 și 6 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , vremea va fi răcoroasă, cu cer noros și ploi trecătoare, iar temperaturile vor varia între 3 și 10 grade.

La Timișoara, cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe, iar temperaturile se vor încadra între 4 și 13 grade.

La Iași, vremea va fi închisă, cu ploi locale, maxime de aproximativ 11 grade și minime de 3–4 grade.

La Craiova, cerul va fi temporar noros, cu șanse reduse de ploaie, iar temperaturile vor fi între 5 și 14 grade.

La Constanța, vremea va fi relativ plăcută, cu cer variabil și temperaturi între 6 și 14 grade.

La Brașov, vremea va fi mai rece, cu cer noros și ploi slabe, iar temperaturile vor varia între 1 și 9 grade.

Vremea de mâine va fi în general închisă și ușor mai rece, cu ploi mai frecvente în nord, centru și est, în timp ce sudul și sud-estul vor avea condiții ceva mai stabile. Temperaturile rămân apropiate de normal, dar senzația termică poate fi mai scăzută din cauza vântului și a umezelii.

Este recomandat să optați pentru o îmbrăcăminte de primăvară în straturi: o geacă ușoară impermeabilă, pulover sau hanorac și încălțăminte rezistentă la umezeală. În zonele cu vânt sau ploaie, umbrela și o eșarfă subțire pot fi de ajutor. Pentru dimineți și seri, când temperaturile scad spre valori apropiate de 0 grade în unele regiuni, sunt indicate haine ceva mai groase.

