Prognoza meteo azi, 4 iunie 2026. Fenomene electrice în București și împrejurimi: cum evoluează vremea în Capitală

România va traversa un interval caracterizat de vreme instabilă, cu ploi și fenomene electrice prezente în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sud și sud-est, unde valorile vor ajunge până la 28 de grade, în timp ce în centrul țării și la munte vremea va fi mai răcoroasă. Local, ploile pot fi însemnate cantitativ și pot fi însoțite de grindină, motiv pentru care este recomandată prudență în desfășurarea activităților în aer liber.
Potrivit prognozei ANM, vremea va fi în general instabilă pe parcursul intervalului analizat, cu perioade de înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în numeroase regiuni ale țării. În anumite zone, cantitățile de apă pot depăși local 15-25 l/mp, iar condițiile vor fi favorabile producerii grindinei. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în timpul fenomenelor de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor varia între 10 și 18 grade. În cursul nopții, pe arii restrânse, se va semnala ceață.
În Maramureș, Crișana și Banat, cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în special în zonele deluroase și montane. Temperaturile maxime vor atinge valori de 23-27 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 16 grade.
În Muntenia și sudul Moldovei, instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată, cu averse ce pot avea caracter torențial și frecvente descărcări electrice. Local, cantitățile de apă pot deveni însemnate. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-28 de grade, iar minimele vor coborî până la 14-18 grade.
Oltenia se va afla printre regiunile cele mai afectate de manifestările de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate ploi de scurtă durată, dar intense, însoțite de tunete și fulgere. Izolat, nu sunt excluse căderile de grindină. Temperaturile maxime vor varia între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 13 și 17 grade.
În Moldova, cerul va avea înnorări temporare și vor fi ploi locale, mai ales în a doua parte a zilei. Fenomenele de instabilitate vor fi mai frecvente în zonele centrale și sudice ale regiunii. Maximele termice se vor situa între 22 și 27 de grade, iar minimele între 10 și 16 grade.
În Transilvania și în regiunile montane, vremea va fi răcoroasă comparativ cu restul țării. După-amiaza și seara sunt prognozate averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane și submontane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade, iar minimele între 10 și 14 grade. La altitudini mari, vântul va avea unele intensificări.
În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi relativ plăcută în prima parte a zilei, însă spre după-amiază și seară vor apărea înnorări și condiții pentru averse locale. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 27 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Briza marină va contribui la menținerea unui confort termic agreabil pe litoral.
În Capitală, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va ajunge la 25-26 de grade, iar minima nopții se va situa între 15 și 17 grade.
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