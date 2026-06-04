Prognoza meteo azi, 4 iunie 2026. Fenomene electrice în București și împrejurimi: cum evoluează vremea în Capitală

România va traversa un interval caracterizat de vreme instabilă, cu ploi și fenomene electrice prezente în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sud și sud-est, unde valorile vor ajunge până la 28 de grade, în timp ce în centrul țării și la munte vremea va fi mai răcoroasă. Local, ploile pot fi însemnate cantitativ și pot fi însoțite de grindină, motiv pentru care este recomandată prudență în desfășurarea activităților în aer liber.

Vremea de azi în România

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi în general instabilă pe parcursul intervalului analizat, cu perioade de înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în numeroase regiuni ale țării. În anumite zone, cantitățile de apă pot depăși local 15-25 l/mp, iar condițiile vor fi favorabile producerii grindinei. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în timpul fenomenelor de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor varia între 10 și 18 grade. În cursul nopții, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în special în zonele deluroase și montane. Temperaturile maxime vor atinge valori de 23-27 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 16 grade.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În Muntenia și sudul Moldovei, instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată, cu averse ce pot avea caracter torențial și frecvente descărcări electrice. Local, cantitățile de apă pot deveni însemnate. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-28 de grade, iar minimele vor coborî până la 14-18 grade.

Vremea în Oltenia și sud-vestul României

Oltenia se va afla printre regiunile cele mai afectate de manifestările de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate ploi de scurtă durată, dar intense, însoțite de tunete și fulgere. Izolat, nu sunt excluse căderile de grindină. Temperaturile maxime vor varia între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 13 și 17 grade.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, cerul va avea înnorări temporare și vor fi ploi locale, mai ales în a doua parte a zilei. Fenomenele de instabilitate vor fi mai frecvente în zonele centrale și sudice ale regiunii. Maximele termice se vor situa între 22 și 27 de grade, iar minimele între 10 și 16 grade.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania și în regiunile montane, vremea va fi răcoroasă comparativ cu restul țării. După-amiaza și seara sunt prognozate averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane și submontane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade, iar minimele între 10 și 14 grade. La altitudini mari, vântul va avea unele intensificări.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi relativ plăcută în prima parte a zilei, însă spre după-amiază și seară vor apărea înnorări și condiții pentru averse locale. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 27 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Briza marină va contribui la menținerea unui confort termic agreabil pe litoral.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va ajunge la 25-26 de grade, iar minima nopții se va situa între 15 și 17 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , temperatura maximă va fi de aproximativ 23-24 de grade, cu posibilitatea apariției averselor și a descărcărilor electrice în a doua parte a zilei.

, temperatura maximă va fi de aproximativ 23-24 de grade, cu posibilitatea apariției averselor și a descărcărilor electrice în a doua parte a zilei. La Timișoara, valorile termice vor urca până la 26-27 de grade, iar după-amiaza sunt posibile ploi de scurtă durată și fenomene electrice.

valorile termice vor urca până la 26-27 de grade, iar după-amiaza sunt posibile ploi de scurtă durată și fenomene electrice. La Iași, maximele vor atinge 24-26 de grade, în condiții de cer variabil și averse locale.

maximele vor atinge 24-26 de grade, în condiții de cer variabil și averse locale. La Craiova, vremea va fi mai instabilă, cu ploi și descărcări electrice, iar temperatura maximă va fi de 25-27 de grade.

vremea va fi mai instabilă, cu ploi și descărcări electrice, iar temperatura maximă va fi de 25-27 de grade. La Constanța, mercurul din termometre va indica aproximativ 24-25 de grade, cu șanse reduse de ploaie în prima parte a zilei și înnorări spre seară.

mercurul din termometre va indica aproximativ 24-25 de grade, cu șanse reduse de ploaie în prima parte a zilei și înnorări spre seară. La Brașov, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 21-23 de grade, iar după-amiaza sunt așteptate averse și descărcări electrice.

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