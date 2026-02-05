Acasă » Știri »  Prognoza meteo azi, 5 februarie 2026. Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare în unele zone

 Prognoza meteo azi, 5 februarie 2026. Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare în unele zone

De: Paul Hangerli 05/02/2026 | 05:30
 Prognoza meteo azi, 5 februarie 2026. Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare în unele zone
Iarnă, sursa-pexel.com

Prognoza meteo azi, 5 februarie 2026.Azi în România vestul rămâne cel mai cald, estul și nord-estul cele mai reci, iar zona montană păstrează valorile cele mai joase (mai ales în depresiuni). În multe regiuni, umbrela e o idee bună, iar în vest merită luat în calcul și vântul.

Vremea în România

Ziua  vine cu un tablou tipic de final de iarnă: multă nebulozitate, episoade de ploaie, pe alocuri lapoviță/ninsoare la începutul zilei sau în zonele mai înalte și temperaturi mai blânde în vest față de est și nord-est.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord și vest, aerul este mai „moale”, cu maxime în general de 9–14°C și cer mai mult noros; izolat apar averse iar în Timiș este semnalat cod galben de vânt, cu intensificări semnificative.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, ziua se menține mai mult închisă, cu perioade de ploaie și temperaturi moderate pentru început de februarie.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia, dimineața poate începe cu aspect de lapoviță/precipitații mixte, apoi predomină ploaia și cerul noros.

Est și Nord-Est

Aici se simte mai mult răcoarea: maximele rămân joase, cu cer noros și perioade cu ploaie (posibil amestecate la începutul zilei).  Iași 1–4°C, iar mai la nord  Suceava -1 până la 2°C, rămân cele mai reci dintre punctele urmărite.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru, temperaturile sunt variabile în funcție de relief: în depresiuni și la altitudine e mai rece, iar în zonele mai joase se urcă spre 8–10°C.
Repere: Sibiu 4–10°C, Brașov 3–6°C, iar în depresiuni intramontane (ex.: Miercurea Ciuc -3–5°C) se păstrează un aer mai aspru.

Dobrogea și zona Mării Negre

La mare, vremea este mai uniformă: cer noros aproape toată ziua, cu șanse de averse și temperaturi relativ constante.

Vremea în Capitală (București)

În București,  se anunță o zi mohorâtă, cu ploi în mai multe intervale și temperaturi de aprox. 2–6°C, mai rece dimineața, ușor mai blând spre seară.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: 1–9°C, cer mai mult noros, local averse.

Timișoara: 4–14°C, mai blând; atenție la vânt (cod galben).

Iași: 1–4°C, noros, perioade cu ploaie/averse.

Craiova: 0–4°C, umezeală și precipitații (la început posibil mixte).

Constanța: 6–8°C, noros, trecător averse.

Brașov: 3–6°C, ploi/averse și cer închis.

CITEȘTE ȘI: 6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather

 Stațiunea din România care a rămas fără locuri libere. Turiștii au umplut pârtiile și camerele până aproape de 100%

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor”
Știri
Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor”
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România și a pus Franța într-o lumină rușinoasă
Știri
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România și a pus Franța într-o lumină…
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra...
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor”
Baie de sânge pe piața crypto! Bitcoin se prăbușește și reapare spectrul „iernii criptomonedelor”
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România ...
Hackerii naționaliști – „Ne-a ajuns atâta batjocură!” Scandalul care a înfuriat România și a pus Franța într-o lumină rușinoasă
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care află un secret despre partener
Horoscop 5 februarie 2026. Zodia care află un secret despre partener
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a ...
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a produs transferul care schimbă topul audiențelor
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Vezi toate știrile
×