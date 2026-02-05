 Prognoza meteo azi, 5 februarie 2026. Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare în unele zone

Prognoza meteo azi, 5 februarie 2026.Azi în România vestul rămâne cel mai cald, estul și nord-estul cele mai reci, iar zona montană păstrează valorile cele mai joase (mai ales în depresiuni). În multe regiuni, umbrela e o idee bună, iar în vest merită luat în calcul și vântul.

Vremea în România

Ziua vine cu un tablou tipic de final de iarnă: multă nebulozitate, episoade de ploaie, pe alocuri lapoviță/ninsoare la începutul zilei sau în zonele mai înalte și temperaturi mai blânde în vest față de est și nord-est.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord și vest, aerul este mai „moale”, cu maxime în general de 9–14°C și cer mai mult noros; izolat apar averse iar în Timiș este semnalat cod galben de vânt, cu intensificări semnificative.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, ziua se menține mai mult închisă, cu perioade de ploaie și temperaturi moderate pentru început de februarie.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia, dimineața poate începe cu aspect de lapoviță/precipitații mixte, apoi predomină ploaia și cerul noros.

Est și Nord-Est

Aici se simte mai mult răcoarea: maximele rămân joase, cu cer noros și perioade cu ploaie (posibil amestecate la începutul zilei). Iași 1–4°C, iar mai la nord Suceava -1 până la 2°C, rămân cele mai reci dintre punctele urmărite.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru, temperaturile sunt variabile în funcție de relief: în depresiuni și la altitudine e mai rece, iar în zonele mai joase se urcă spre 8–10°C.

Repere: Sibiu 4–10°C, Brașov 3–6°C, iar în depresiuni intramontane (ex.: Miercurea Ciuc -3–5°C) se păstrează un aer mai aspru.

Dobrogea și zona Mării Negre

La mare, vremea este mai uniformă: cer noros aproape toată ziua, cu șanse de averse și temperaturi relativ constante.

Vremea în Capitală (București)

În București, se anunță o zi mohorâtă, cu ploi în mai multe intervale și temperaturi de aprox. 2–6°C, mai rece dimineața, ușor mai blând spre seară.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: 1–9°C, cer mai mult noros, local averse.

Timișoara: 4–14°C, mai blând; atenție la vânt (cod galben).

Iași: 1–4°C, noros, perioade cu ploaie/averse.

Craiova: 0–4°C, umezeală și precipitații (la început posibil mixte).

Constanța: 6–8°C, noros, trecător averse.

Brașov: 3–6°C, ploi/averse și cer închis.

CITEȘTE ȘI: 6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather

Stațiunea din România care a rămas fără locuri libere. Turiștii au umplut pârtiile și camerele până aproape de 100%