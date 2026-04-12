Prognoza meteo de Paște: ninge în continuare în România! Zonele în care vor crește temperaturile

Vremea în prima zi de Paște aduce o ușoară încălzire, dar rămâne schimbătoare, mai ales în estul țării și la munte. Diferențele de temperatură între regiuni vor fi vizibile, iar diminețile vor continua să fie reci, cu brumă și ceață pe arii restrânse. În ansamblu, primăvara începe să își intre treptat în drepturi, însă cu episoade încă instabile.

Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie, vremea în prima zi de Paște se va încălzi ușor la nivelul întregii țări, iar valorile termice diurne vor începe să se apropie de cele normale pentru această perioadă.

Prognoza meteo de Paște

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar precipitațiile vor apărea pe arii restrânse, mai ales în jumătatea estică. La munte vor predomina ninsorile, în timp ce în zonele joase vor fi ploi slabe sau trecătoare, izolat însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se vor semnala ceață și brumă în mai multe regiuni.

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și șanse reduse de precipitații. Temperaturile maxime vor urca până la 16–18 grade în vest, în timp ce minimele vor coborî până la 2–6 grade. Dimineața sunt posibile ceață și brumă, mai ales în zonele depresionare.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât normalul perioadei. Temperaturile maxime vor ajunge la 13–16 grade, iar minimele vor fi între 3 și 6 grade. Cerul va fi variabil, cu șanse mici de ploaie, în special în sud-est.

Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor beneficia de cele mai ridicate temperaturi din țară, cu maxime de până la 17–18 grade. Cerul va fi mai mult variabil, iar vântul va avea unele intensificări spre finalul intervalului, în special în sudul Banatului. Minimele vor coborî spre 4–6 grade.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi mai instabilă. Se vor semnala înnorări temporare și precipitații slabe, mai ales pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute, între 8 și 14 grade, iar minimele între 0 și 4 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, valorile termice vor rămâne mai scăzute, cu maxime în jur de 8–13 grade și minime ce pot coborî până la -5 grade în estul Transilvaniei. La munte vor predomina ninsorile, iar în zonele subcarpatice se vor semnala precipitații mixte. Bruma va fi prezentă pe arii restrânse.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi relativ răcoroasă, cu temperaturi maxime de 12–15 grade și minime de 4–6 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea izolat.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi ușor mai rece decât normalul perioadei. Temperatura maximă va atinge 14–15 grade, iar minima va coborî la 4–5 grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca , maximele vor ajunge la 12–13 grade, iar minimele la 0–2 grade.

, maximele vor ajunge la 12–13 grade, iar minimele la 0–2 grade. În Timișoara, temperaturile vor urca până la 17–18 grade ziua și vor coborî la 5–6 grade noaptea.

temperaturile vor urca până la 17–18 grade ziua și vor coborî la 5–6 grade noaptea. La Iași, se vor înregistra maxime de 11–13 grade și minime de 2–4 grade, cu posibile ploi slabe.

se vor înregistra maxime de 11–13 grade și minime de 2–4 grade, cu posibile ploi slabe. În Craiova, maximele vor atinge 16–17 grade, iar minimele 4–5 grade.

maximele vor atinge 16–17 grade, iar minimele 4–5 grade. La Constanța, valorile vor fi de 13–15 grade ziua și 5–6 grade noaptea.

valorile vor fi de 13–15 grade ziua și 5–6 grade noaptea. În Brașov, vremea va fi mai rece, cu maxime de 10–12 grade și minime ce pot coborî spre -2 grade.

