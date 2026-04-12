Prognoza meteo de Paște: ninge în continuare în România! Zonele în care vor crește temperaturile

De: Paul Hangerli 12/04/2026 | 06:30
Vremea în prima zi de Paște aduce o ușoară încălzire, dar rămâne schimbătoare, mai ales în estul țării și la munte. Diferențele de temperatură între regiuni vor fi vizibile, iar diminețile vor continua să fie reci, cu brumă și ceață pe arii restrânse. În ansamblu, primăvara începe să își intre treptat în drepturi, însă cu episoade încă instabile.

Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie, vremea în prima zi de Paște se va încălzi ușor la nivelul întregii țări, iar valorile termice diurne vor începe să se apropie de cele normale pentru această perioadă.

Prognoza meteo de Paște

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar precipitațiile vor apărea pe arii restrânse, mai ales în jumătatea estică. La munte vor predomina ninsorile, în timp ce în zonele joase vor fi ploi slabe sau trecătoare, izolat însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, iar dimineața și noaptea se vor semnala ceață și brumă în mai multe regiuni.

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și șanse reduse de precipitații. Temperaturile maxime vor urca până la 16–18 grade în vest, în timp ce minimele vor coborî până la 2–6 grade. Dimineața sunt posibile ceață și brumă, mai ales în zonele depresionare.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât normalul perioadei. Temperaturile maxime vor ajunge la 13–16 grade, iar minimele vor fi între 3 și 6 grade. Cerul va fi variabil, cu șanse mici de ploaie, în special în sud-est.

Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor beneficia de cele mai ridicate temperaturi din țară, cu maxime de până la 17–18 grade. Cerul va fi mai mult variabil, iar vântul va avea unele intensificări spre finalul intervalului, în special în sudul Banatului. Minimele vor coborî spre 4–6 grade.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi mai instabilă. Se vor semnala înnorări temporare și precipitații slabe, mai ales pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute, între 8 și 14 grade, iar minimele între 0 și 4 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, valorile termice vor rămâne mai scăzute, cu maxime în jur de 8–13 grade și minime ce pot coborî până la -5 grade în estul Transilvaniei. La munte vor predomina ninsorile, iar în zonele subcarpatice se vor semnala precipitații mixte. Bruma va fi prezentă pe arii restrânse.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi relativ răcoroasă, cu temperaturi maxime de 12–15 grade și minime de 4–6 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea izolat.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi ușor mai rece decât normalul perioadei. Temperatura maximă va atinge 14–15 grade, iar minima va coborî la 4–5 grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în marile orașe

  • În Cluj-Napoca, maximele vor ajunge la 12–13 grade, iar minimele la 0–2 grade.
  • În Timișoara, temperaturile vor urca până la 17–18 grade ziua și vor coborî la 5–6 grade noaptea.
  • La Iași, se vor înregistra maxime de 11–13 grade și minime de 2–4 grade, cu posibile ploi slabe.
  • În Craiova, maximele vor atinge 16–17 grade, iar minimele 4–5 grade.
  • La Constanța, valorile vor fi de 13–15 grade ziua și 5–6 grade noaptea.
  • În Brașov, vremea va fi mai rece, cu maxime de 10–12 grade și minime ce pot coborî spre -2 grade.

CITEȘTE ȘI: România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în Vinerea Mare și în noaptea de Înviere

 BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt

Iți recomandăm
Horoscop rune azi, 12 aprilie 2026. Mannaz în Ziua Învierii: nativii Gemeni primesc cel mai frumos dar al Paștelui
Știri
Horoscop rune azi, 12 aprilie 2026. Mannaz în Ziua Învierii: nativii Gemeni primesc cel mai frumos dar al…
Cartea de Tarot de azi, 12 aprilie 2026. Zece de Săbii în Ziua Învierii: după cea mai neagră noapte, și tarotul promite lumina
Știri
Cartea de Tarot de azi, 12 aprilie 2026. Zece de Săbii în Ziua Învierii: după cea mai neagră…
Cine este Péter Magyar, omul ce l-ar putea îndepărta pe Orban de la putere și ar putea așeza Ungaria pe un traseu mai pro-european
Mediafax
Cine este Péter Magyar, omul ce l-ar putea îndepărta pe Orban de la...
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB...
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar nici nu are ceva special”
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic...
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave...
Mesaje de Paște 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite celor dragi
Mediafax
Mesaje de Paște 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Click.ro
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de...
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
De ce aristocrații purtau peruci?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
Gandul.ro
Momentul în care Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim
