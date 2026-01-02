Acasă » Știri » Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului

Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului

De: Alina Drăgan 02/01/2026 | 08:30
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Program TV 2 ianuarie 2026 /Foto: Pexels

Program TV 2 ianuarie 2026. Este începutul unui nou an și posturile TV se întrec pentru audiență cu cele mai bune programe pe care le au. CANCAN.ro vă aduce o listă a celor mai importante emisiuni, filme sau meciuri care vor avea loc azi, în a doua zi a anului.

Cei care încă nu și-au revenit după petrecere de Revelion pot lua un loc confortabil în canapea și pot urmări surprizele pregătite de posturile de televiziune pentru a doua zi a anului. Gama este largă, iar fiecare o să găsească de văzut ceva pe gustul lui.

Program TV 2 ianuarie 2026

Vă prezentăm cele mai interesante producții interne sau externe pe care le puteți vedea pe micile ecrane astăzi, 2 ianuarie. Vezi mai jos ce filme, emisiuni de tip reality show, de divertisment, seriale sau meciuri vor fi difuzate azi, pe ce post TV și la ce oră apar.

Program Pro TV

  • 07:00 – Ştirile Pro Tv
  • 10:30 – Ariciul Sonic 2
  • 12:45 – Paul, mare polițist la mall 2
  • 14:45 – Secretul: Îndrăznește să visezi
  • 16:45 – Minunea
  • 19:00 – Ştirile Pro Tv
  • 20:30 – Bloodshot
  • 22:15 – Șapte surori
  • 00:45 – Nuntași de închiriat
  • 02:30 – Minunea (R)
  • 04:15 – Batem palma? (R)
  • 05:15 – Paul, mare polițist la mall 2 (R)

Program TV Antena 1

  • 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
  • 12:00 – Observator
  • 14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere
  • 17:00 – Profu’ de spionaj
  • 19:00 – Observator
  • 20:30 – Iubire cu parfum de lavandă
  • 23:30 – Băiatul din vecini
  • 01:30 – Batalie pe veselie (R)
  • 04:00 – O iubire ca-n povești (R)

Program Kanal D

  • 07:00 – Secrete de familie
  • 08:00 – Follow us
  • 10:00 – Casa iubirii
  • 12:00 – Știrile Kanal D
  • 13:00 – În căutarea adevărului
  • 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
  • 16:30 – Casa iubirii
  • 19:00 – Știrile Kanal D
  • 20:00 – Fata de la fereastră
  • 23:15 – The floor (R)
  • 01:15 – Ramo (R)
  • 05:00 – Casa iubirii (R)

Program Prima TV

  • 07:00 – Exclusiv VIP (R)
  • 09:00 – Pup-o, mă! (R)
  • 10:15 – 50/50
  • 11:00 – Secretele președintelui
  • 12:00 – Robo-Dog
  • 14:00 – Tinerețe fără bătrânețe
  • 16:00 – Exclusiv VIP
  • 18:00 – Focus 18
  • 19:00 – 50/50
  • 20:00 – Miss Litoral
  • 22:30 – Cronica cârcotaşilor
  • 00:30 – Vikingii: Invazia francilor (R)
  • 03:30 – Exclusiv VIP (R)
  • 05:30 – Flash monden (R)

Program Digi Sport 1

  • 21:15 – Live Stirile Digi Sport
  • 21:45 – Live Serie A: Cagliari-Milan Etapa 18
  • 22:30 – Live Super Avancronica

Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”

Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”

