Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului

Program TV 2 ianuarie 2026. Este începutul unui nou an și posturile TV se întrec pentru audiență cu cele mai bune programe pe care le au. CANCAN.ro vă aduce o listă a celor mai importante emisiuni, filme sau meciuri care vor avea loc azi, în a doua zi a anului.

Cei care încă nu și-au revenit după petrecere de Revelion pot lua un loc confortabil în canapea și pot urmări surprizele pregătite de posturile de televiziune pentru a doua zi a anului. Gama este largă, iar fiecare o să găsească de văzut ceva pe gustul lui.

Program TV 2 ianuarie 2026

Vă prezentăm cele mai interesante producții interne sau externe pe care le puteți vedea pe micile ecrane astăzi, 2 ianuarie. Vezi mai jos ce filme, emisiuni de tip reality show, de divertisment, seriale sau meciuri vor fi difuzate azi, pe ce post TV și la ce oră apar.

Program Pro TV

07:00 – Ştirile Pro Tv

10:30 – Ariciul Sonic 2

12:45 – Paul, mare polițist la mall 2

14:45 – Secretul: Îndrăznește să visezi

16:45 – Minunea

19:00 – Ştirile Pro Tv

20:30 – Bloodshot

22:15 – Șapte surori

00:45 – Nuntași de închiriat

02:30 – Minunea (R)

04:15 – Batem palma? (R)

05:15 – Paul, mare polițist la mall 2 (R)

Program TV Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere

17:00 – Profu’ de spionaj

19:00 – Observator

20:30 – Iubire cu parfum de lavandă

23:30 – Băiatul din vecini

01:30 – Batalie pe veselie (R)

04:00 – O iubire ca-n povești (R)

Program Kanal D

07:00 – Secrete de familie

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

23:15 – The floor (R)

01:15 – Ramo (R)

05:00 – Casa iubirii (R)

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Pup-o, mă! (R)

10:15 – 50/50

11:00 – Secretele președintelui

12:00 – Robo-Dog

14:00 – Tinerețe fără bătrânețe

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:00 – 50/50

20:00 – Miss Litoral

22:30 – Cronica cârcotaşilor

00:30 – Vikingii: Invazia francilor (R)

03:30 – Exclusiv VIP (R)

05:30 – Flash monden (R)

Program Digi Sport 1

21:15 – Live Stirile Digi Sport

21:45 – Live Serie A: Cagliari-Milan Etapa 18

22:30 – Live Super Avancronica

