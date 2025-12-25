Program TV 25 decembrie. Ce poți vedea pe micile ecrane în ziua de Crăciun

Ca aproape în fiecare an, de Crăciun, pe data de 25 decembrie, posturile de televiziune din România le pregătesc telespectatorilor un program special. În ton cu cea mai importantă și iubită sărbătoare din an, românii se vor putea delecta cu emisiuni de divertisment, emisiuni folclorice, transmisiuni religioase, concerte cu colinde și filme tematice pentru toate vârstele.

În ziua de 25 decembrie 2025, posturile de televiziune din România includ o serie de programe special dedicate zilei de Crăciun. De la filme clasice de Crăciun potrivite pentru toată familia, desene animate, emisiuni cu atmosferă festivă, programe de divertisment până la talk-show-uri adaptate sărbătorii și concerte cu muzică tradițional românească.

Program TV, 25 decembrie 2025

În dimineața de Crăciun, pe 25 decembrie, de la ora 10:00, într-o ediție specială, Televiziune Română (TVR) transmite în direct Sfânta Liturghie a Nașterii Domnului, de la Catedrala Patriarhală, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Prima seară de Crăciun se va încheia cu o ediție specială a emisiunii ”Petrecere… cu cântec”, marcând astfel 60 de ani de carieră a Irinei Loghin. Atmosfera de sărbătoare este completată de Orchestra ”Lăutarii” din Chișinău, sub conducerea maestrului Nicolae Botgros.

La Antena 1, dimineața începe cu Observator (06:00), urmând ca la 08:00 telesectatorii să îi primească în casele lor pe matinalii de la Neața cu Răzvan și Dani. La ora 13:30, este programat filmul ”Ajutorul lui Moș Crăciun”, urmat de animația Grinch (de la ora 15:00). Seara continuă cu animația ”Regatul de gheață (de la ora 17:00) și se va încheia cu filmul ”De ce el?” (de la ora 13:30).

Pro Tv începe ziua de Crăciun cu primele știri ale dimineții (de la 07:00), urmând ca de la ora 10:00 până la ora 14 să fie difuzat un program special cu filme de sărbătoare. La ora 16:00 este programat un film de Crăciun, urmat de un maraton al divertismentului – începând cu ora 20:00.

La Kanal D, prima zi de Crăciun începe cu emisiunea ”Follow us” (de la 08:00) – prezentată de Ilinca Vandici și Teo Trandafir. Preotul Vlad Roșu este invitatul special, cel care le va aduce românilor aminte de latura spirituală a Sărbătorilor, într-un dialog plin de sensibilitate și recunoștință.

