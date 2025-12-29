Program TV 29 decembrie 2025. La ce oră se înfruntă Roma cu Genoa

Program TV 28 decembrie 2025. Crăciunul a trecut, iar televiziunile intră deja în linie dreaptă pentru bătălia audiențelor de Revelion, odată cu prezentarea grilelor speciale pregătite pentru noaptea dintre ani. CANCAN.RO vă oferă, în avanpremieră, programul complet care va putea fi urmărit pe micile ecrane.

Până la marile producții dedicate nopții de 31 decembrie, posturile TV vor umple grila cu filme tematice de sezon și emisiuni pentru toate gusturile. Iar pentru iubitorii de sport, finalul de an vine cu dueluri fotbalistice importante – printre ele, și confruntarea dintre AS Roma și Genoa, un meci așteptat de fanii Serie A.

Program TV 28 decembrie 2025

Program PRO TV

07:00 – Știrile PRO TV

10:30 – Vorbeşte lumea

13:00 – Ştirile Pro Tv

14:00 – Lecţii de viaţă

15:00 – La Maruţă

17:00 – Ştirile Pro Tv

18:00 – Batem palma?

19:00 – Ştirile Pro Tv

20:30 – Legea e lege

23:00 – Trezit la realitate

Program Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

20:30 – Empire State: Jaful secolului

22:30 – Eu, Robotul

Program Kanal D

07:00 – Secrete de familie (R)

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

11:00 – ROventura

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

Program Prima TV

07:00 – 50/50 (R)

09:00 – Iubiri secrete (R)

10:00 – 50/50 (R)

11:00 – Teleshopping

13:00 – Influensarii

14:00 – Mâț și Chiț: Spioni blană (R)

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – 50/50

20:00 – Intangibilul

Program Digi Sport 1

21:45 – Live Serie A: Roma-Genoa Etapa 17

