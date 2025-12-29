Program TV 29 decembrie 2025. La ce oră se înfruntă Roma cu Genoa

Program TV 28 decembrie 2025. Crăciunul a trecut, iar televiziunile intră deja în linie dreaptă pentru bătălia audiențelor de Revelion, odată cu prezentarea grilelor speciale pregătite pentru noaptea dintre ani. CANCAN.RO vă oferă, în avanpremieră, programul complet care va putea fi urmărit pe micile ecrane.
Până la marile producții dedicate nopții de 31 decembrie, posturile TV vor umple grila cu filme tematice de sezon și emisiuni pentru toate gusturile. Iar pentru iubitorii de sport, finalul de an vine cu dueluri fotbalistice importante – printre ele, și confruntarea dintre AS Roma și Genoa, un meci așteptat de fanii Serie A.
Program TV 28 decembrie 2025
Program PRO TV
- 07:00 – Știrile PRO TV
- 10:30 – Vorbeşte lumea
- 13:00 – Ştirile Pro Tv
- 14:00 – Lecţii de viaţă
- 15:00 – La Maruţă
- 17:00 – Ştirile Pro Tv
- 18:00 – Batem palma?
- 19:00 – Ştirile Pro Tv
- 20:30 – Legea e lege
- 23:00 – Trezit la realitate
Program Antena 1
- 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere
- 17:00 – Observator
- 18:00 – Medicool
- 20:30 – Empire State: Jaful secolului
- 22:30 – Eu, Robotul
Program Kanal D
- 07:00 – Secrete de familie (R)
- 08:00 – Follow us
- 10:00 – Casa iubirii
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 11:00 – ROventura
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii
- 19:00 – Știrile Kanal D
- 20:00 – Fata de la fereastră
Program Prima TV
- 07:00 – 50/50 (R)
- 09:00 – Iubiri secrete (R)
- 10:00 – 50/50 (R)
- 11:00 – Teleshopping
- 13:00 – Influensarii
- 14:00 – Mâț și Chiț: Spioni blană (R)
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 18:00 – Focus 18
- 19:15 – 50/50
- 20:00 – Intangibilul
Program Digi Sport 1
- 21:45 – Live Serie A: Roma-Genoa Etapa 17
CITEŞTE ŞI: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
Alertă extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc. Detalii de ultimă ora