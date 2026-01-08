Acasă » Știri » Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani

De: David Ioan 08/01/2026 | 08:30
Program TV azi, 8 ianuarie 2026. Ziua de joi aduce pe micile ecrane premiera emisunii Survivor: Poveşti din junglă, care poate fi urmărită pe Antena 1. Pentru fanii fotbalului se anunţă o seară electrizantă: aceştia pot urmări semnifinala din Supercupa Spaniei dintre Atletico Madrid şi Real Madrid. CANCAN.RO a pregătit lista completă de show-uri, emisiuni, competiţii şi filme din grila TV de astăzi.

Program TV azi, 8 ianuarie 2026

PRO TV

  • 07:00 Ştirile Pro Tv
  • 10:30 Vorbeşte lumea
  • 13:00 Ştirile Pro Tv
  • 14:00 Lecţii de viaţă
  • 15:00 La Maruţă
  • 17:00 Ştirile Pro Tv
  • 18:00 Batem palma?
  • 19:00 Ştirile Pro Tv
  • 20:30 Tomb Raider: Începutul
  • 22:45 Thor

Antena 1

  • 08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani
  • 12:00 Observator
  • 14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la întrecere
  • 17:00 Observator
  • 18:00 Survivor: Povesti din jungla – premiera
  • 19:00 Observator
  • 20:30 Ana, mi-ai fost scrisă în ADN

Kanal D

  • 08:00 Follow us
  • 10:00 Casa iubirii
  • 12:00 Știrile Kanal D
  • 13:00 În căutarea adevărului
  • 15:00 Jocul cuvintelor cu Dan Negru
  • 16:30 Casa iubirii
  • 19:00 Știrile Kanal D
  • 20:00 Fata de la fereastră

Prima TV

  • 14:00 Focus
  • 16:00 Exclusiv VIP
  • 18:00 Focus 18
  • 19:15 50/50
  • 20:00 Borg vs. McEnroe: Înfruntarea secolului
  • 22:00 Focus

Digi Sport 1

  • 21:00 Live Supercupa Spaniei: Atletico Madrid-Real Madrid Semifinala

×