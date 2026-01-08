Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani

Program TV azi, 8 ianuarie 2026. Ziua de joi aduce pe micile ecrane premiera emisunii Survivor: Poveşti din junglă, care poate fi urmărită pe Antena 1. Pentru fanii fotbalului se anunţă o seară electrizantă: aceştia pot urmări semnifinala din Supercupa Spaniei dintre Atletico Madrid şi Real Madrid. CANCAN.RO a pregătit lista completă de show-uri, emisiuni, competiţii şi filme din grila TV de astăzi.
Program TV azi, 8 ianuarie 2026
PRO TV
- 07:00 Ştirile Pro Tv
- 10:30 Vorbeşte lumea
- 13:00 Ştirile Pro Tv
- 14:00 Lecţii de viaţă
- 15:00 La Maruţă
- 17:00 Ştirile Pro Tv
- 18:00 Batem palma?
- 19:00 Ştirile Pro Tv
- 20:30 Tomb Raider: Începutul
- 22:45 Thor
Antena 1
- 08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 Observator
- 14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la întrecere
- 17:00 Observator
- 18:00 Survivor: Povesti din jungla – premiera
- 19:00 Observator
- 20:30 Ana, mi-ai fost scrisă în ADN
Kanal D
- 08:00 Follow us
- 10:00 Casa iubirii
- 12:00 Știrile Kanal D
- 13:00 În căutarea adevărului
- 15:00 Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 Casa iubirii
- 19:00 Știrile Kanal D
- 20:00 Fata de la fereastră
Prima TV
- 14:00 Focus
- 16:00 Exclusiv VIP
- 18:00 Focus 18
- 19:15 50/50
- 20:00 Borg vs. McEnroe: Înfruntarea secolului
- 22:00 Focus
Digi Sport 1
- 21:00 Live Supercupa Spaniei: Atletico Madrid-Real Madrid Semifinala
CITEŞTE ŞI: Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar
Concedieri masive în Româna, în 2026. Cine riscă să rămână fără locul de muncă