Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani

Program TV azi, 8 ianuarie 2026. Ziua de joi aduce pe micile ecrane premiera emisunii Survivor: Poveşti din junglă, care poate fi urmărită pe Antena 1. Pentru fanii fotbalului se anunţă o seară electrizantă: aceştia pot urmări semnifinala din Supercupa Spaniei dintre Atletico Madrid şi Real Madrid. CANCAN.RO a pregătit lista completă de show-uri, emisiuni, competiţii şi filme din grila TV de astăzi.

Program TV azi, 8 ianuarie 2026

PRO TV

07:00 Ştirile Pro Tv

10:30 Vorbeşte lumea

13:00 Ştirile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Ştirile Pro Tv

18:00 Batem palma?

19:00 Ştirile Pro Tv

20:30 Tomb Raider: Începutul

22:45 Thor

Antena 1

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 Observator

14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la întrecere

17:00 Observator

18:00 Survivor: Povesti din jungla – premiera

19:00 Observator

20:30 Ana, mi-ai fost scrisă în ADN

Kanal D

08:00 Follow us

10:00 Casa iubirii

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 Casa iubirii

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Fata de la fereastră

Prima TV

14:00 Focus

16:00 Exclusiv VIP

18:00 Focus 18

19:15 50/50

20:00 Borg vs. McEnroe: Înfruntarea secolului

22:00 Focus

Digi Sport 1

21:00 Live Supercupa Spaniei: Atletico Madrid-Real Madrid Semifinala

