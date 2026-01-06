Program TV azi, 6 ianuarie 2026. La ce oră se difuzează Desafio: Aventura și Power Couple în fiecare zi de marți

Program TV azi, 6 ianuarie 2026. Ziua de marți le aduce fanilor posturilor PRO TV și Antena 1 a doua ediție a emisiunilor Desafio: Aventura și Power Couple. Află și tu, din rândurile următoare, ce alte producții mai poți vedea pe seara la televizor!
Program TV azi, 6 ianuarie 2026: Desafio vs. Power Couple
PRO TV
- 07:00 Ştirile Pro Tv
- 10:30 Vorbeşte lumea
- 13:00 Ştirile Pro Tv
- 14:00 Lecţii de viaţă
- 15:00 La Maruţă
- 17:00 Ştirile Pro Tv
- 18:00 Batem palma?
- 19:00 Ştirile Pro Tv
- 20:30 Desafio: Aventura
- 23:00 Atletico Textila
Antena 1
- 08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 Observator
- 14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la întrecere
- 17:00 Observator
- 18:00 Medicool
- 19:00 Observator
- 20:30 Power Couple – La bine și la greu
Kanal D
- 08:00 Follow us
- 10:00 Casa iubirii
- 12:00 Știrile Kanal D
- 13:00 În căutarea adevărului
- 15:00 Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 Casa iubirii
- 19:00 Știrile Kanal D
- 20:00 Fata de la fereastră
- 22:30 Jocul cuvintelor cu Dan Negru
Prima TV
- 14:00 Focus
- 16:00 Exclusiv VIP
- 18:00 Focus 18
- 19:15 50/50
- 20:00 Detectiv cu greutate – Alb și negru
- 22:00 Focus
Digi Sport 1
- 16:00 – Live Serie A: Pisa-Como Etapa 19
- 20:00 Live Serie A: Lecce-Roma Etapa 19
- 21:00 Live Fotbal European
- 21:45 Live Serie A: Sassuolo-Juventus Etapa 19
