Acasă » Știri » Program TV azi, 6 ianuarie 2026. La ce oră se difuzează Desafio: Aventura și Power Couple în fiecare zi de marți

De: David Ioan 06/01/2026 | 08:30
Program TV azi, 6 ianuarie 2026. Sursa foto: Facebook

Program TV azi, 6 ianuarie 2026. Ziua de marți le aduce fanilor posturilor PRO TV și Antena 1 a doua ediție a emisiunilor Desafio: Aventura și Power Couple. Află și tu, din rândurile următoare, ce alte producții mai poți vedea pe seara la televizor!

Program TV azi, 6 ianuarie 2026: Desafio vs. Power Couple

PRO TV

  • 07:00 Ştirile Pro Tv
  • 10:30 Vorbeşte lumea
  • 13:00 Ştirile Pro Tv
  • 14:00 Lecţii de viaţă
  • 15:00 La Maruţă
  • 17:00 Ştirile Pro Tv
  • 18:00 Batem palma?
  • 19:00 Ştirile Pro Tv
  • 20:30 Desafio: Aventura
  • 23:00 Atletico Textila

Antena 1

  • 08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani
  • 12:00 Observator
  • 14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la întrecere
  • 17:00 Observator
  • 18:00 Medicool
  • 19:00 Observator
  • 20:30 Power Couple – La bine și la greu

Kanal D

  • 08:00 Follow us
  • 10:00 Casa iubirii
  • 12:00 Știrile Kanal D
  • 13:00 În căutarea adevărului
  • 15:00 Jocul cuvintelor cu Dan Negru
  • 16:30 Casa iubirii
  • 19:00 Știrile Kanal D
  • 20:00 Fata de la fereastră
  • 22:30 Jocul cuvintelor cu Dan Negru

Prima TV

  • 14:00 Focus
  • 16:00 Exclusiv VIP
  • 18:00 Focus 18
  • 19:15 50/50
  • 20:00 Detectiv cu greutate – Alb și negru
  • 22:00 Focus

Digi Sport 1

  • 16:00 – Live Serie A: Pisa-Como Etapa 19
  • 20:00 Live Serie A: Lecce-Roma Etapa 19
  • 21:00 Live Fotbal European
  • 21:45 Live Serie A: Sassuolo-Juventus Etapa 19

Ocean’s 14 revine cu distribuția originală, dar fără Sandra Bullock: ce pregătește George Clooney pentru marea reuniune

Chris Hemsworth și Robert Downey Jr., în Universul Marvel. Teaserul oficial Avengers: Doomsday

