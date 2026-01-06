Program TV azi, 6 ianuarie 2026. La ce oră se difuzează Desafio: Aventura și Power Couple în fiecare zi de marți

Program TV azi, 6 ianuarie 2026. Ziua de marți le aduce fanilor posturilor PRO TV și Antena 1 a doua ediție a emisiunilor Desafio: Aventura și Power Couple. Află și tu, din rândurile următoare, ce alte producții mai poți vedea pe seara la televizor!

Program TV azi, 6 ianuarie 2026: Desafio vs. Power Couple

PRO TV

07:00 Ştirile Pro Tv

10:30 Vorbeşte lumea

13:00 Ştirile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Ştirile Pro Tv

18:00 Batem palma?

19:00 Ştirile Pro Tv

20:30 Desafio: Aventura

23:00 Atletico Textila

Antena 1

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 Observator

14:00 Poftiţi pe la noi: Poftiti la întrecere

17:00 Observator

18:00 Medicool

19:00 Observator

20:30 Power Couple – La bine și la greu

Kanal D

08:00 Follow us

10:00 Casa iubirii

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 Casa iubirii

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Fata de la fereastră

22:30 Jocul cuvintelor cu Dan Negru

Prima TV

14:00 Focus

16:00 Exclusiv VIP

18:00 Focus 18

19:15 50/50

20:00 Detectiv cu greutate – Alb și negru

22:00 Focus

Digi Sport 1

16:00 – Live Serie A: Pisa-Como Etapa 19

20:00 Live Serie A: Lecce-Roma Etapa 19

21:00 Live Fotbal European

21:45 Live Serie A: Sassuolo-Juventus Etapa 19

