Programul spartan l-a epuizat pe Marius Manole și… L-a luat Salvarea de pe scenă! Măsura radicală la care a apelat actorul

Marius Manole este unul dintre cei mai talentați actori de la noi, iar pasiunea pe care o pune în fiecare piesă de teatru sau film se observă din prima. O carieră de top cere sacrificii, însă Marius a fost mereu dispus să le facă. Are un program spartan, recunoaște că doarme doar câteva ore, muncește mult și are timp și de lucrurile care îi fac plăcere. Acum a ajuns cât de cât la un echilibru între orele de muncă și cele de relaxare, însă în trecut lucrurile nu stăteau așa. Actorul a muncit până la epuizare și nu o dată salvarea l-a luat de pe scenă. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, actorul și-a deschis sufletul și a vorbit despre acele episoade, dar și despre perioada în care a trecut prin depresie, anxietate și atacuri de panică.

Marius Manole este un actor consacrat și fără doar și poate și-a dedicat întreaga viață pasiunii sale. Această meserie necesită multă muncă, dar susține că este decis să facă toate compromisurile necesare pentru a nu-și dezamăgi fanii și pentru a da frâu liber pasiunii sale. Are un program spartan, iar familia și prietenii lui se îngrijorează pentru el. Și, pe bună dreptate, căci nu o dată i s-a întâmplat actorului să fie luat cu ambulanța de la spectacol.

Marius Manole, luat cu salvarea de la teatru! Actorul nu are limită: „Simțeam cum îmi tremură carnea”

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim la „Gala premiilor literare” și vreau să-mi spui ce se va întâmpla în seara asta aici?

Marius Manole: În seara aceasta avem printre noi oameni extrem de interesanți și de inteligenți. Este o seară la care într-adevăr merită să fii căci va fi o seară plină de învățăminte. În preajma acestor oameni lumea devine mai frumoasă. Voi da și eu un premiu și abia aștept să văd cine sunt premianții. Îmi pare rău că nu am mai mult timp de socializare pentru că după asta fug la spectacol. Am spectacol la Teatrul Național, deci sunt într-o mare fugă.

CANCAN.RO: Înțeleg că programul tău este, din nou, aglomerat, așa cum ne-ai obișnuit, de altfel. Spune-mi cum arată o zi normală din viața ta?

Marius Manole: Nu vreți să știți. Să vă spun că acum două zile am jucat la Târgu Mureș, am luat o mașină, m-am dus la Cluj, am dormit patru ore, m-am trezit la 4.00, am luat avionul și m-am dus la București la radio unde am înregistrat o piesă la ora 9.00. La 13.00 am plecat la o repetiție până la 16.00, apoi m-am dus la Teatrul Național pentru Opera de trei parale care s-a terminat la 22.30 apoi am plecat la alte repetiții cu colegii mei Medeea Marinescu și Șerban Pavlu și am stat până la 3.00.

CANCAN.RO: Mă așteptam la un program spartan, dar acesta mi-a întrecut așteptările. Cum reziști, din ce îți iei energia? Ce te motivează?

Marius Manole: Sigur că obosești. Aseară simțeam că îmi tremură carnea pe mine, m-am culcat la 3.00 și nu m-aș fi trezit devreme. Știi ce mă motivează, de fapt? Vreau să văd cât pot, până unde poate duce omul. Toată lumea spune: Nu se poate. Eu vreau să arăt că se poate și că nu moare nimeni din prea multă muncă.

CANCAN.RO: Dar persoanele dragi nu se îngrijorează pentru tine?

Marius Manole: Eu sunt bine. În afară că sunt foarte slab, sunt slab că mă duc la sport și am grijă de mine, nu că sunt slab de muncă. Sigur că îmi mai atrag atenția, dar eu mă fac că nu aud. Bine, acum nu sunt nici foarte multe persoane în jurul meu pentru că nu am timp să stau cu multe persoane. Și cele cu care stau în preajmă, muncesc la fel de mult.

CANCAN.RO: Asta este reversul unei cariere de succes, că nu apuci să-ți petreci poate cât timp ți-ai dori cu persoanele dragi, cu prietenii, cu familia…

Marius Manole: Da, mi-aș dori să fac mai multe lucruri. Ziua de 24 de ore este foarte lungă, îmi propun să și citesc zilnic 20 de pagini și fac asta, îmi propun să merg la sport, fac asta, pentru că de fapt, este de cum îți gândești programul. Dacă te trezești la 6.00 și te culci la 1.00, ai timp.

CANCAN.RO: Ai timp, într-adevăr, dar și oboseala își spune cuvântul. Ți s-a întâmplat vreodată să ți se facă rău înainte sau în timpul unui spectacol?

Marius Manole: Da, mi s-a întâmplat. M-a luat și salvarea de la teatru de vreo trei ori. Asta se întâmpla când eram tânăr și făceam niște abuzuri. Dacă nu mai pierzi nopțile, nu mai bei, corpul este foarte puternic și se organizează foarte bine. Și de atunci nu am mai avut probleme.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată atacuri de panică?

Marius Manole: Da.

CANCAN.RO: Spune-mi când le-ai descoperit? Din ce cauză?

Marius Manole: Am avut atacuri de panică pentru că eu am trăit mult timp sub imperiul fricii. Artist fiind și actor fiind am avut întotdeauna spaima de judecata oamenilor. Să nu fiu cel mai bine, să nu fiu cel mai bun. Din cauza presiunea pe corpul și mintea mea era permanentă. A venit apoi pandemia, am intrat într-o depresie din cauza acestui stres pe care îl acumulasem de 20 de ani. După pandemie, am înlocuit teama cu curiozitatea și am hotărât să nu îmi mai fie frică de nimeni și de nimic în viața mea. Cu riscul de a pierde oameni, cu riscul de a nu fi cel mai bun și a spune oamenii: Lasă, e un actor prost, am hotărât să fac asta. Datorită acestui lucru, mintea mi s-a relaxat și iată, sunt foarte bine.

CANCAN.RO: Și culmea că nu s-a întâmplat să se spună că nu este un actor bun și așa mai departe, datorită curajului pe care l-ai avut…

Marius Manole: Da. Înlocuiți frica oameni buni cu curiozitatea, o să vă fie mult mai bine!

