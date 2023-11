Puțini știau asta despre el! Romică Țociu este numele de scenă. Cum îl cheamă, de fapt, pe concurentul de la America Express

Pe Romică Țociu îl cunoște toată lumea. De mult timp acesta se află în lumina reflectoarelor, iar acum este în centrul atenției la America Express. Simpaticul actor a reușit de-a lungul timpului să fie pe placul publicului, iar mereu apariția lui stârnește hohote de râs. Însă, puțin sunt cei care știu că Romică Țociu este doar numele de scenă. Cum îl cheamă, de fapt, pe concurentul de la America Express?

Romică Țociu este una dintre figurile publice longevive, reușind mereu să fie în atenția și pe placul publicului. Actorul este apreciat de multă lumea, însă puțini dintre fanii acestuia știu că numele sub care se prezintă este unul de scenă. Se pare că în buletinul concurentului de la America Express scrie altceva.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Romică Țociu

În cadrul unui podcast, Romică Țociu a dezvăluit cum și-a ales acest nume de scenă, dar și care este numele său real. Pentru a scurta așteptarea spuneam că pe actor îl cheamă Constantin Romeo Toma Țociu, iar toată viața apropiații i-au spus Toni, inclusiv părinții.

Însă, pentru momentele în care se prezintă pe scenă, actorul și-a dorit un alt nume, unul cu priză la public și se gândise inițial la Costică. Însă, ulterior, acesta a decis să păstreze propunerea pe care i-a făcut-o cel care împărțea textele la brigăzile artistice. Din greșeală, instructorul i-a spus Romică, iar acest nume i s-a părut potrivit actorului, așa că l-a păstrat.

„Toată viața mă gândeam că dacă într-o bună zi aș putea ajunge artist, tot timpul încercam să îmi fac ceva din numele ăla ca să sune așa. Sună bine și Costică, dar era prea așa. E un nume ușor comic Costică. Toată familia a vrut să îmi pună câte un nume de am atâtea.

Asta a fost nașterea mea, acolo declicul unde s-a întâmplat. Cineva împărțea textele la brigăzile artistice și am zis, când m-a strigat, că mă numesc «Toni». Toată viața mea mă strigau prietenii Toni. Mama mă strigă și acum așa. Și instructorul a zis Romică Țociu și așa a rămas de atunci” , a declarat Romică Țociu, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Bobonete.

Romică Țociu, copleșit de aventura America Express

Recent, Romică Țociu a acceptat una dintre cele mai mari provocări din viața sa. Acesta a participat împreună cu fiul său la America Express, iar provocarea a fost una uriașă. Însă, în ciuda vârstei, actorul a reușit să îi facă față cu brio și s-a întors cu numeroase amintiri frumoase.

„Cătălin m-a surprins. Vorbesc pentru prima oară, noi n-am vorbit până acum despre America Express. Am trăit niște senzații pe care un om poate să le trăiască într-o viață sau în zece vieți. Emisiunea asta m-a făcut să-l redescopăr pe băiatul meu, de 27 de ani. Nu am crezut că este atât de luptător. Mi-a cărat bagajele, am plâns, ne-am bătut, am mâncat, a trebuit să mănânc eu mai puțin ca să-i dau lui. Câteodată mi-a dat el mie, am trecut prin niște întâmplări…

Dacă o să vedeți unde am dormit, cu ce am mers și cât a trebuit să ne rugăm, chiar și trei ore pentru o cazare, am numărat 60 de case. Știi ce era nasol acolo? Noi am fost nouă echipe și majoritatea echipelor aveau în componență o fată. În momentul în care vedeau doi bărbați, se închidea la non-stop. Cum aveai în componență o femeie și spuneai că e soția, că este sora, că sunt două prietene, era open. Dar eu am și fața asta, mai ales în Columbia, am făcut o poză la Escobar acolo, sunt unu la unu.

Eu n-am crezut că la vârsta mea am să reușesc să mă înțeleg și să rezonez cu persoane de 20-23 de ani. Am făcut o gașcă extraordinară. Până la urmă, a rămas prietenia. E adevărat, în momentul în care se dădea start, la revedere, era o luptă incredibilă acolo. Bine, nu știu ce am căutat eu”, ne-a declarat Romică Țociu.