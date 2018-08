Radhu, singurul mariachi român din lume, a cucerit Argentina cu piesa “Puro Amor”!

Radhu este un român faimos în Mexic care cântă cu artiști celebri precum Laura Zapata, sora Thaliei,cu care a filmat si un videoclip în Romania, la Castelul Bran. Tânărul a fost invitat la emisiunea „Despierta America” ,de la Miami, sud-americanii fiind curioși cum un român cântă și vorbește în limba spaniola exact ca un mexican autentic.(NU RATA, AICI: ȘEFUL PSD I-A ”STRICAT” NUNTA LUI MARINICĂ DE LA GALAȚI… I L-A ”RĂPIT” PE SALAM ÎN MIJLOCUL PROGRAMULUI!)

Radhu a filmat două videoclipuri în Mexic și este singurul artist român care a cântat la Televisa, liderul mondial al programelor în limba spaniolă! După ce a devenit „El unico charro rumano de la historia de la umanidad"(singurul mariachi român din lume), asa cum presa si Joaquin Lopez Doriga (n.r parintele presei mexicane) l-au numit pe artistul nostru, cantaretul a fost contactat de Luis Perrusi. Acesta este un celebru producător argentinian, fondatorul grupului „Rafaga",care a fost încantat de proiectul său. Cei doi colaboreaza la viitorul album de muzica latino cumbia argentiniana.

„Dacă am promovat până acum Mexicul în Romania, mi-am dat seama că și noi trebuie să ne promovăm în lume, așa că am decis să filmez videoclipul piesei mele în Romania. Videoclipul se bucura deja de succes în Argentina și pentru latino-americani este ceva inedit. Sunt fericit că plec în Buenos Aires și îmi doresc mult să am măcar același succes ca în Mexic!”, a mărturisit artistul care a cucerit Argentina.