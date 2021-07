Rădoi, nemulțumit de lotul României U23 pentru Jocurile Olimpice: „Am ajuns la o listă de 112 jucători!”

Mirel Rădoi, selecţionerul reprezentativei U23, a declarat într-o conferinţă de presă, că și-ar fi dorit să se bazeze pe alți jucători la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Selecționerul a taxat atitudinea cluburilor care au refuzat să-I ppună la dispoiziție jucătorii pe care și i-ar fi dorit. Chiar și cu lotul de criză cu care va aborda JO de la Tokyo, Rădoi a afirmat că obiectivul este calificarea din grupe.

„Nu sunt mulţumit de lot pentru că au fost schimbările respective, nu neapărat decise de noi. Dar sunt mulţumit că am luat jucătorii pe care i-am găsit disponibili şi pe care şi noi i-am dorit. Am avut iniţial o listă de 61 de jucători, apoi am adăugat alţi 35 şi am ajuns la 96… dar practic, cei care puteau veni, erau doar 15 plus 3 portari. După aceea şi portarii au căzut de pe listă… şi ajunsesem să ne întrebăm la cine mai putem apela pentru ca prezenţa noastră la Jocurile Olimpice să fie sigură. Iar ca să fiu sincer, ajunsesem la o listă de 112 jucători! În momentul de faţă noi trebuie să căutăm soluţii. Ca obiectiv, în momentul de faţă rămâne trecerea de faza grupelor. Mai departe, nu vreau să continui discuţia pentru că eu am spus de mai multe ori că mi-aş dori o medalie, nu puteam spune nu. Dar nu vreau să vorbesc prea mult de medalii pentru că nu vreau să pun presiune pe jucători, unii nici nu au meciuri la nivel internaţional. Sper însă să avem cel puţin acel entuziasm de la EURO 2019 şi să trecem cel puţin de faza grupelor”, a declarat Mirel Rădoi, sleecționerul reprezentativei U23 a României.

Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în 2020, au fost amânate pentru anul acesta din cauza pandemiei. Turneul de fotbal va debuta pe 21 iulie şi se va încheia pe 7 august.

La JO de la Tokyo, România va fi în grupa B alături de Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Honduras.

Lotul României pentru Jocurile Olimpice:

Portari: Marian Aioani (Farul Constanța), Mihai Popa (Astra), Ștefan Târnovanu (FCSB);

Fundași: Andrei Rațiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo București), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Virgil Ghiță (Farul Constanța), Alexandru Pașcanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanța), Florin Ștefan;

Mijlocași: Andrei Ciobanu (Farul Constanța), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgoviște), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franța), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Băluță (Brighton/Anglia), Eduard Florescu (FC Botoșani), Antonio Sefer (Rapid București);

Atacanți: George Ganea (Farul Constanța), Andrei Sîntean (Hermannstadt).

Programul grupei României:

Joi 22 iulie

Noua Zeelandă – Coreea de Sud (ora locală 17:00, Kashima)

Honduras – România (ora locală 20:00, Kashima)

Duminică 25 iulie

Noua Zeelandă – Honduras (ora locală 17:00, Kashima)

România – Coreea de Sud (ora locală 20:00), Kashima)

Miercuri 28 iulie

România – Noua Zeelandă (ora locală 17:30, Sapporo)

Coreea de Sud – Honduras (ora locală 17:30, Yokohama).