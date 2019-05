Radu Mazăre, primele declarații după decizia de condamnare: ”Sunt mândru de tot ceea ce am făcut în viață”

Radu Mazăre transmite, într-un comunicat remis presei, că decizia de condamnare la 9 ani dată în cazul său încalcă jurisprudența și deciziile CEDO, precizând că nu are cum să se sperie de condițiile din închisorile românești după ce a fost arestat în Madagascar.

„De peste patru ani nu mai dau declarații și nu mai sunt deloc implicat în viață publică sau politică. Cu toate acestea constat că numele meu, viața și persoana mea suscită în continuare un uriaș interes. Nu înțeleg de ce și nu pot să fiu decât surprins și impresionat. În acest context doresc să fac câteva precizări, cu scuze pentru lipsa de modestie: sunt mândru de tot ceea ce am făcut în viață, am construit de la zero ziare, radio sau televiziuni atunci când nu eram implicat în politică.

Ca primar am construit case pentru tineri și nevoiași, am îmbunătățit infrastructura și economia orașului Cta și, foarte important, am reconstruit stațiunea Mamaia, pe care am scos o din praf, ruine și anonimat, făcînd o celebră. Și lista poate continua pe o pagină întreagă. Și în Africa când am ajuns am procedat la fel: am construit un resort într-o junglă sălbatică, doar cu localnici inimoși, fără utilaje și facilități. Desigur, am făcut în viața mea și greșeli, ca orice om, dar n-am făcut rău intenționat niciodată, nimănui, fiind și un om cu frică lui Dzeu”, transmite Radu Mazăre, prin intermediul unui comunicat de presă.

Fostul primar vorbește, în comunicatul de presă remis prin intermediul avocatului său Lizeta Haralambie, că sunt mulți care vorbesc despre condamnarea sa de 9 ani și a celorlați oameni din acest dosar, catalogând sentința drept una absolut nedreaptă și revoltătoare.

„Pe fondul acestui dosar, la Curtea de Apel București, pe parcusul a 8 ani de proces, a 106 termene și a 5 judecători schimbați, s-au realizat de către instanța două expertize judiciare – mamut . Una de evaluare imobiliară și una topografică. Ambele expertize au evidențiat un prejudiciu zero, demolând raportul DNA-ului făcut în acest sens. Așa se face că la finalul judecății la Curtea de Apel au fost zeci de achitări în dosar iar eu am fost condamnat cu suspendare, ca să fie ceva”, potrivit sursei citate.

Lucrurile s-au schimbat la apel

Lucrurile s-au schimbat însă la apel, susține Radu Mazăre, care-l acuză pe judecătorul Ionuț Matei de la instanța supremă că l-a condamnat fără a avea și o bază reală de dovezi.

„În apel însă, la ICCJ, „celebrul și temutul” judecător Ionuț Matei, pus cu mâna președinte de complet în mod nealeatoriu, cunoscut ca un apropiat și un bun executant al sistemului securist reînviat în ultimii ani în România, m-a condamnat, în doar 3 termene, la 9 ani de pușcărie. Cum? Foarte simplu:

− 1. a înlăturat expertizele judiciare neutre realizate de instanța de fond și s-a bazat numai pe rapoartele acuzatorului, adică ale DNA

− 2. fără probe noi, le-a reinterpretat pe cele existente deja”, completează Mazăre.

Fostul edil precizează că în dosarul ANRP 1, dosar similar cu al său, în motivarea achitării inculpaților de către Înalta Curte de Casație și Justiție se scria că nu pot răspunde membrii comisiei de retrocedare pentru valorile din expertizele realizate de către evaluatori autorizați în cazul retrocedărilor, adică, invers de cum s a apreciat în dosarul său.

„Toate considerentele de condamnare a mea sunt clar împotriva jurisprudenței și deciziilor CEDO de până acum, dar, sigur, până voi ajunge să fiu judecat acolo voi face pușcărie. CA și în cazul primarului Mircea Gutău!

Eu consider că nu asta este justiție. E doar o bătaie de joc! După ce am făcut pușcărie în Madagascar, acolo unde apelul deținuților se făcea într-o curte cu pământ și mizerie pe jos , unde 1400 de oameni stăteam în genunchi și cu mâinile la ceafă, fără paturi și toalete, crede oare cineva că nu o supraviețuiesc în pușcăriile din România? Mă voi descurcă onorabil și demn! Amintirile și iubirea nu mi le poate lua nimeni!”, conchide Radu Mazăre.