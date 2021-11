Radu Vâlcan și-a făcut bagajele și a plecat de acasă! Ce mesaj i-a transmis Adelei Popescu

Radu Vâlcan și-a făcut bagajele și a plecat de acasă! Prezentatorul de televiziune i-a luat pe Alexandru și Andrei și au plecat într-o vacanță. Ce i-a transmis soției sale, Adela Popescu?

Recent, Radu Vâlcan a plecat într-o vacanță scurtă alături de doi dintre cei trei copii ai săi, Alexandru și Andrei. Mezinul familiei, Adrian, a rămas alături de Adela Popescu, acasă. Pe rețelele de socializare, prezentatorul TV de la Antena 1 a scris un mesaj prin care le spune urmăritorilor că a plecat cu fiii lui într-o mini-vacanță, iar soției sale i-a transmis că o iubește și că îi este dor de ea: ”De Black Friday am câștigat un weekend cu copiii ăia mai mari, doar noi trei. Treziri de câteva ori pe noapte, pipi, caca, șireturile nu sunt legate bine, am uitat costumul de Spiderman acasă, vrem la mama, apoi e bine și aici. @adela_popescu, am văzut că te-ai apucat de o carte, așa, pe relax. Te iubim și…mi-e dor de tine, atât îți zic! 😬”.

Apoi, Adela Popescu i-a răspuns pe rețelele de socializare, în secțiunea de comentarii: ”Scuze că am răspuns așa târziu, dar abia m-am trezit din somnul de frumusețe”.

Ce spune Adela Popescu despre viața de mămică

Adela Popescu este tare fericită de când a devenit mămică, din nou. Să fii părinte este un job full-time, iar acest lucru îl resimte și prezentatoarea TV care, recent, a mărturisit că există momente când se simte depășită de rolul de mămică. Soția prezentatorului TV Radu Vâlcan mărturisește faptul că fiecare copil are nevoie de timpul său, pentru a simți că este iubit, apreciat și în siguranță.

„Pentru că Alexandru ne-a rugat cu lacrimi amare să îl mai lăsăm la Șușani, iar noi, strânși cu ușa de această situație delicată, am fost nevoiți să îl lăsăm. Ăsta mic ne-a cam încurcat socotelile că l-a lovit dorul de mamă și bebe și a trebuit să îl luăm acasă. Una peste alta lucrurile s-au așezat grozav”, a spus Adela Popescu.

”Deși pentru că petrec foarte mult timp împreună băieții sunt foarte legați, îmi dau seama cât este de important ca fiecare copil să aibă timpul lui și doar al lui cu părinții. Oricât ne-am strădui să ne împărțim atenția în mod egal când sunt împreună, lucrul ăsta este practic imposibil de realizat. Când ai mai mulți copii, dragostea nu se împarte, însă timpul și atenția, da…”, a completat soția lui Radu Vâlcan.

Sursă foto: arhivă Cancan