Radu Vâlcan și Adela Popescu au făcut anunțul acum, după 4 ani de căsnicie: „Ne mutăm!”

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai invidiate cupluri din showbiz-ul autohton. Adela a născut de curând, iar acum este mămica a doi băieți. Bineînțeles, Radu Vâlcan este alături de ea în fiecare moment, iar acum plănuiesc să se mute în casă nouă.

Adela Popescu a oferit informația într-un interviu pe care l-a acordat pentru libertatea.ro.

”Casa există, dar abia la vară ne vom muta. Suntem fericiți și abia așteptăm. Locuința în care stăm acum ne e tare dragă și am renovat-o cu dragoste, dar la momentul acela, eram doar noi doi și compartimentarea nu e chiar cea mai potrivită pentru o familie cu doi copii. Casa în care ne vom muta nu e neapărat mare, dar are designul minimalist pe care ni l-am dorit, plus împărțirea potrivită pentru familia noastră”, a spus ea.

Citește și: ADELA POPESCU, MESAJ DE DRAGOSTE PENTRU RADU VÂLCAN: ”AI CURAJUL SĂ MERGI ȘI TU PÂNĂ LA CAPĂT PENTRU IUBIREA TA”

Întrebată dacă bebelușul Andrei o lasă să doarmă noaptea, Adela Popescu a recunoscut că are deja mai multă experiență.

”Fiind alăptat, reprizele de somn sunt mai scurte. Cu toate astea, a avut într-o noapte 7 ore legate de somn. Bine, eu nu m-am bucurat de ele, întrucât ultimele trei tot îl păzeam să se trezească. Dar e clar că sunt eu mai pregătită, adică am învățat să îmi dozez energia altfel”.

Citește mai mult pe libertatea.ro

Adela Popescu a explicat de ce primul copil al cuplului poartă numele de Alexandru

Chiar Radu, soțul Adelei, a dorit ca primul născut al cuplului să poarte numele de Alexandru. Iar dezvăluirea a fost făcută, la momentul respectiv, chiar de fericita mămică.

„Numele pe care l-am ales, de fapt a fost o dorinţă a tatălui lui… pe băieţel, pe bebeluş îl cheamă Alexandru Vâlcan. E un nume care îi place lui foarte mult, i-a plăcut dintotdeauna, este şi sfânt. E un n ume necăutat, adică nu ne-am dorit ceva foarte sofisticat, dar, în acelaşi timp, are o semnificaţie aparte”, a mai spus Adela.

Citește și: ADELA POPESCU ȘI RADU VÂLCAN, PROBLEME DE SĂNĂTATE CHIAR ÎN ZIUA ANIVERSĂRII. APELUL FĂCUT DE CEI DOI SOȚI