Acasă » Știri » Raed Arafat, avertisment de ultimă oră pentru românii de lângă portul Plauru: „Este risc de explozie”

Raed Arafat, avertisment de ultimă oră pentru românii de lângă portul Plauru: „Este risc de explozie”

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 17:14
Raed Arafat. Sursă: Inquam Photos / George Călin

Raed Arafat a făcut anunțul de ultimă oră! Șeful DSU a avertizat în legătură cu o posibilă deflagrație care s-ar putea resimți pe o rază de 4,4 – 4,7 km. O navă este în flăcări, iar riscul de explozie este ridicat. Află mai multe detalii în articol!

Raed Arafat a tras un semnal de alarmă important legat de o navă turcească din portul Plauru, încărcată cu 4.000 de tone de GPL și care este în flăcări. Autoritățile sunt în plină acțiune pentru a controla situația.

Raed Arafat, anunț de ultimă oră despre posibila explozie

În cadrul unui interviu recent, șeful DSU a spus că trebuie luat în considerare orice scenariu, până în momentul în care incendiul va fi stins. Raed Arafat a avertizat că există o posibilitate de impact pe o rază de aproximativ 4,4 km – 4,7km.

„Există o posibilitate de impact pe o rază de vreo 4,4 km – 4,7 km. Din păcate, riscul pe care îl avem în acest moment este că avem o navă care e cu GPL, cu gaz, foarte aproape și care are un incendiu la bord. Este risc de explozie”, a declarat Raed Arafat.

De asemenea, conform declarațiilor șefului DSU, localitatea Ceatalchioi, aflată foarte aproape de zona de risc, ar putea fi evacuată. Specialiștii analizează situația în aceste ore și vor decide dacă este necesară mutarea locuitorilor sau nu.

„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor
„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea, și tot, pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații”, a declarat șeful DSU.

CITEȘTE ȘI:

Blocul în care a avut loc expozia din Sectorul 5, un real pericol: clădirea se poate prăbuși! Raed Arafat: „Rugămintea este să nu riscați”

Urmările exploziei din cartierul Rahova! Deflagrația a distrus tot. Imagini din dronă 

