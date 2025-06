Rafturile magazinelor sunt GOALE! Oamenii au dat iama și au cumpărat tot ce au prins, de frica războiului cu Iran

Rafturile magazinelor sunt GOALE! Supermarketurile din Israel au fost luate cu asalt de cumpărători în contextul noilor tensiuni regionale dintre Iran și statul israelian, care au produs un val de panică în rândul cetățenilor.

Cetățenii israelieni cu asalt la propriu magazinele și piețele pentru a face provizii, având în vedere noul conflict armat dintre Israel și Iran.

Cantități mari produse precum apă, pâine, alimente pentru copii, dar și produse de igienă și baterii au fost epuizate în câteva minute de pe rafturile magazinelor. Retailerii au raportat o creștere cu 300% a numărului de clienți față de o zi obișnuită.

Israeli settlers await the Iranian retaliation in fear as they flood grocery shops expecting chaos in the occupation state.#tahran #Tehran #IranUnderAttack #Israel #iran

pic.twitter.com/uqPhYd80vD

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 13, 2025